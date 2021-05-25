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Проект о промвыбросах нужно пересмотреть в части лучших технологий и предусмотреть государственное финансирование, – нардеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Проект о промвыбросах нужно пересмотреть в части лучших технологий и предусмотреть государственное финансирование, – нардеп

Законопроект о промышленных выбросах (4167) должен быть серьезно доработан с учетом возможностей украинской экономики, и предусматривать механизмы государственного финансирования экомодернизации.

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Когда мы говорим о том, что берем на себя обязательства достичь тех же норм выбросов, которые взяли на себя европейцы, нужно четко оценивать стоимость усилий, т.е. какое количество усилий нужно к этому приложить. Я имею в виду не только организационные, но серьезные финансовые вложения нужны для этого. Это первое. Второе – нужно оценивать состояние экономики", - сказал Магомедов.

Он подчеркнул: провести экомодернизацию за 4 года, как предлагают авторы законопроекта, нереально. По его словам, страны Европы шли к этому десятки лет, вложили миллиарды государственного финансирования, и продолжают вкладывать. "Когда речь идет о декарбонизации, когда европейцы берут на себя обязательства достичь норму выбросов по ПСО, они на это планируют деньги и планируют почти под триллион евро. Тогда когда как мы подписываем тоже самое и ничего не планируем, никаких ресурсов, чтобы этого достичь", - объяснил Магомедов. Кроме того, по его мнению, также необходимо оценить, какое из требуемого по НДТМ оборудования может производиться в Украине – чтобы законодательно не обязывать отечественный бизнес покупать исключительно импортное. "Иначе это может получиться такой закон, который обязывает украинский бизнес покупать эффективное импортное оборудование, которое стоит миллионы миллионов. И, по сути, по самым скромным меркам, от 10 до 15 млрд только коксохимия должна потратить", - отметил Магомедов.

Депутат считает, что законопроект о промышленных выбросах должен быть основательно доработан с учетом замечаний экономистов, финансистов и представителей промышленности. "Давайте оценивать наши возможности, давайте планировать и давайте делать закон, который сбалансирует желания экологов с возможностями экономистов", - призвал Магомедов.

Напомним, 21 мая Верховная Рада уже во второй раз отклонила законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№4167): его снова отправили на доработку. Ранее гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов заявлял, что законопроект №4167 не должен быть жестче, чем требуют европейские директивы, его необходимо доработать с учетом замечаний бизнеса. В то же время в Европейской бизнес ассоциации отметили, что Украине следует применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий, а также предложить финансовые стимулы.
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Топ комментарии
+3
"предусмотреть государственное финансирование" - модернизация за счет холопов, а прибыль хозяевам. мудро порешали, как и все у зебиков.
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25.05.2021 11:51
+2
То что укролигархи не вкладывали деньги в снижение выбросов это не оправдание. Значит теперь накопленные средства пусть тратят.
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25.05.2021 12:16
+1
Державне фінансування = фінансування з кишень платників податків. Олігархічне шобло натякає: за чисте довкілля платіть самі, а нам кіпрське чи домініканське повітря не шкодить.
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25.05.2021 11:56
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"предусмотреть государственное финансирование" - модернизация за счет холопов, а прибыль хозяевам. мудро порешали, как и все у зебиков.
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25.05.2021 11:51 Ответить
абы про что нибудь поговорить с трибуны... попиариться...
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25.05.2021 11:52 Ответить
Державне фінансування = фінансування з кишень платників податків. Олігархічне шобло натякає: за чисте довкілля платіть самі, а нам кіпрське чи домініканське повітря не шкодить.
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25.05.2021 11:56 Ответить
Будет ещё одна "зелёная энергетика"!
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25.05.2021 12:00 Ответить
какого хрена государственное финансирование ?? зарабатывает дядя вася а ремонтирует государство ???
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25.05.2021 12:13 Ответить
Не государство а народ. За свои уплаченные налоги.
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25.05.2021 12:24 Ответить
То что укролигархи не вкладывали деньги в снижение выбросов это не оправдание. Значит теперь накопленные средства пусть тратят.
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25.05.2021 12:16 Ответить
Конечно из бюджета, как еще можно украсит, если предприятия по факту частные и заставить их что то делать или доказать что загрязняют просто невозможно, а так можно попилить с хозяином, а отчитаться , что модернизировали, все равно на территорию никого не пустят, как например шмыгАля не пустили на КНПЗ, хотя 45% акций у государства. Но беня сказал пшол отсюда и никто больше не совался на завод. Вот такая она экология.
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25.05.2021 12:24 Ответить
може нехай власники підприємств не яхту та літак купують?і не палаци возводять,а за ці кошти модернізують свої підприємства?мудаки,бл..ь.Отакий треба законопроект-забов,язати всіх власників підприємств ,провести глубоку модернізацію своїх підприємств до рівня світових вимог по екологичним нормам за власний кошт!!!Даю 1 рік на виконання!Якщо не виконав за 12 місяців -націоналізація або банкрут і з молотка!курви ненажерливі
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25.05.2021 12:42 Ответить
Какая разница что?
Хоть зилёную энергетику, хоть экологию, хоть плавучай космродром под Херсоном - главное из бюджета!
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25.05.2021 12:50 Ответить
Эти ТЭС приватизировали за копейки, так теперь еще и доплатить им получается нужно? А может наоборот ужесточить им нормы и этого Мусу отправить дышать этим воздухом пока не проведут модернизацию?
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25.05.2021 15:29 Ответить
 
 