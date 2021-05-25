РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6753 посетителя онлайн
Новости За рубежом Задержание Протасевича
12 341 27
Беларусь (7524) избиение (9709) Польша (7476) МИД Польши (309) Протасевич Роман (309)

К Протасевичу в тюрьме Беларуси применяли насилие: на нем видны следы побоев, - МИД Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

К Протасевичу в тюрьме Беларуси применяли насилие: на нем видны следы побоев, - МИД Польши

В Министерстве иностранных дел Польши уверены в избиении основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в беларусской тюрьме. Видны следы побоев на записи видео.

Об этом замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил в эфире "Польского радио", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками Протасевича, которые не знают о состоянии его здоровья.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Это шесть наших русских губерний. Пора вернуть эту землю. Большинство людей живущих в Беларуси встретят это решение с ликованием", - пропагандист Кремля Красовский. ВИДЕО

"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - сказал Яблоньский.

Ранее мать Протасевича заявила, что он попал в больницу. В то же время белорусское Министерство внутренних дел заявило, что с задержанным оппозиционером все в порядке и он в СИЗО.

После этого распространили видео, на котором Протасевич опровергает информацию о проблемах со здоровьем, а также говорит, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает признательные показания.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Каким куском дерьма может стать обычный председатель колхоза...
показать весь комментарий
25.05.2021 12:04
+14
Лука убийца.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:55
+14
Почему за парня не выходят на митинги пусть как раньше во дворах в Минске и других городах Беларуси?,я не говорю про 100к как было но хотябы тысячи ведь выходили даже когда омон ловил в лесах прятались но выходили,как тогда так и сейчас та же самая милиция,или страх и запугивание Луки окончательно деморализовал белорусов?
показать весь комментарий
25.05.2021 11:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не жилец
показать весь комментарий
25.05.2021 11:53 Ответить
Лука убийца.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:55 Ответить
Почему за парня не выходят на митинги пусть как раньше во дворах в Минске и других городах Беларуси?,я не говорю про 100к как было но хотябы тысячи ведь выходили даже когда омон ловил в лесах прятались но выходили,как тогда так и сейчас та же самая милиция,или страх и запугивание Луки окончательно деморализовал белорусов?
показать весь комментарий
25.05.2021 11:57 Ответить
Ні, простсо бялоруси трохи роздуплилися в темі.
показать весь комментарий
25.05.2021 11:59 Ответить
Никому не хочется сидеть рядом с тем парнем и чесать распухшее от побоев хлебало. Как ни прискорбно сознавать, но Лукашенко, похоже, в этот раз победил.
показать весь комментарий
25.05.2021 12:37 Ответить
Разговоры "ниочём"! Неделя-две забудут и всё пойдёт своим чередом!
Европа политическое НИЧТО!
показать весь комментарий
25.05.2021 11:57 Ответить
Политическое НИЧТО это белоРУССкие "розовые пони". Походили толпами,, покричали и успокоились. Вернулись на па Рашу. Политическое НИЧТО это "украинский нарiт". Победили на Майдане, погибло десятки тысяч людей, а всё равно и торгуют с па Рашкой и на заработки туда ездят и выбрали себе что в президенты, что в ВР проукацапских холуёв. Скоро снова вернуться в стойло к па Раше.
показать весь комментарий
25.05.2021 12:05 Ответить
победили на Майдане и ездят на заработки в парашку как бы разные люди, не смешивай...
показать весь комментарий
25.05.2021 12:14 Ответить
Вы вот на Польшу подались, вместо розбудови Неньки. Вы ничто?
показать весь комментарий
25.05.2021 12:16 Ответить
Это типичный украинский патриот....
показать весь комментарий
25.05.2021 13:30 Ответить
А вот паРаша , это сила , да ?😀
показать весь комментарий
25.05.2021 12:39 Ответить
паРаша? А ты как думаешь?
Я думаю, что да, сила и яйца(ну или наглость). паРашу никто не трогает( может быть потому, что воняет, а может банально боятся).
показать весь комментарий
25.05.2021 13:34 Ответить
а должно быть так:

Лукашенку в тюрьме Беларуси применяли насилие: на нем видны следы побоев, - МИД Польши"
показать весь комментарий
25.05.2021 11:57 Ответить
Білорус якому не байдужа Білорусь , а от їй до нього байдуже. Главне шоб ''украінского Майдана'' не було.
показать весь комментарий
25.05.2021 12:01 Ответить
ЗЕшкола ззагратного відосік - привітання працює, привіт Чаусу і Бакаканову . Лука хороший учень!
показать весь комментарий
25.05.2021 12:04 Ответить
Каким куском дерьма может стать обычный председатель колхоза...
показать весь комментарий
25.05.2021 12:04 Ответить
Да, если ему дать власть.
Посмотрим, до какой степени будут терпеть украинцы наш зелёный кусок дерьма...
показать весь комментарий
25.05.2021 13:43 Ответить
точно такими же как бывший Завгар или бывший Клоун .... До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 3449



уровень интеллекта один и тот же
показать весь комментарий
25.05.2021 13:51 Ответить
К Протасевичу в тюрьме Беларуси применяли насилие: на нем видны следы побоев, - МИД Польши - Цензор.НЕТ 1461
показать весь комментарий
25.05.2021 12:08 Ответить
Все так удивляются, как будто лукашенко не делал этого раньше. Достаточно погуглить, сколько оппозиционеров и журналистов он "пустил по реке" за годы сиденья на табуретке...
показать весь комментарий
25.05.2021 12:17 Ответить
До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 91 До Протасевича у в’язниці Білорусі застосовували насильство: на ньому видно сліди побоїв, - МЗС Польщі - Цензор.НЕТ 3876
показать весь комментарий
25.05.2021 12:37 Ответить
Лука - злобный диктатор и убийца , как и его кремлёвский дружбан , х@ло !
показать весь комментарий
25.05.2021 12:37 Ответить
Тихановская и Путило все слили. Гоняли туда сюда народ без толку. Это их собираеимся в 5 и расходимся в 7.
показать весь комментарий
25.05.2021 13:38 Ответить
трудно даже представить какие пытки приходится терпеть Роману от гэбнявых нелюдей...их место в аду на параше и это еще в лучшем случае!!!
показать весь комментарий
25.05.2021 13:42 Ответить
самое главное шо эта вся история пох самим белорусам...
показать весь комментарий
25.05.2021 13:43 Ответить
У нас за битых студентов преписдента на парашу выслали. Нужна ли белорусам свобода, вопрос стал риторическим.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:08 Ответить
У нас за обещания из комедийного сериала выбрали комика президентом.
показать весь комментарий
04.06.2021 01:23 Ответить
 
 