Экс-инспектор ГАИ уведомлен о подозрении в препятствовании проведению митингов и подделке документов во время Евромайдана, - Офис генпрокурора

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора сообщили о подозрении бывшему инспектору сектора организации дорожного движения одного из отделов ГАИ Главного управления МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, а также в составлении должностным лицом заведомо ложного официального документа (ст. 340, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший правоохранитель 14 января 2014 года составил протокол в отношении лица о якобы совершении административного правонарушения относительно невыполнения водителем требования об остановке во время автопробега 29 декабря 2013 года от ул. Крещатик г. Киева к резиденции бывшего президента Украины в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

"В дальнейшем на основании этого протокола суд привлек лицо к административной ответственности и лишил права управления транспортным средством", - следует из сообщения.

Следствие установило, что привлеченный к ответственности гражданин не участвовал в автопробеге и вообще не имел водительского удостоверения, о чем было известно правоохранителю на момент составления протокола.

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