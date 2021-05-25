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ГАИ (1882) евромайдан (7083) автомайдан (264) Офис Генпрокурора (2042)

Экс-инспектор ГАИ уведомлен о подозрении в препятствовании проведению митингов и подделке документов во время Евромайдана, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Общество

Экс-инспектор ГАИ уведомлен о подозрении в препятствовании проведению митингов и подделке документов во время Евромайдана, - Офис генпрокурора

Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора сообщили о подозрении бывшему инспектору сектора организации дорожного движения одного из отделов ГАИ Главного управления МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании проведению митингов и демонстраций, а также в составлении должностным лицом заведомо ложного официального документа (ст. 340, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший правоохранитель 14 января 2014 года составил протокол в отношении лица о якобы совершении административного правонарушения относительно невыполнения водителем требования об остановке во время автопробега 29 декабря 2013 года от ул. Крещатик г. Киева к резиденции бывшего президента Украины в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

"В дальнейшем на основании этого протокола суд привлек лицо к административной ответственности и лишил права управления транспортным средством", - следует из сообщения.

Следствие установило, что привлеченный к ответственности гражданин не участвовал в автопробеге и вообще не имел водительского удостоверения, о чем было известно правоохранителю на момент составления протокола.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
А Татарову, руководившему всем єтим процессом ?
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25.05.2021 12:09
+1
У нас полно таких не законных дел. Без каких-либо доказательств.
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25.05.2021 12:03
+1
Січас обрисовані двері ОП зіграли новими красками.
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25.05.2021 12:04
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У нас полно таких не законных дел. Без каких-либо доказательств.
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25.05.2021 12:03 Ответить
Січас обрисовані двері ОП зіграли новими красками.
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25.05.2021 12:04 Ответить
Правильно!
Стрелочник виноват! Начальники сухие из воды...
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25.05.2021 12:06 Ответить
А Татарову, руководившему всем єтим процессом ?
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25.05.2021 12:09 Ответить
Не оффшори, а чесні оффшори, не олігарх (Коломойський), а бізнесмен, не кловун (Зеленський), а комік, не злочинець (Татарорв), а кризовий менеджер, не корупціонер (Єрмак), а хороша людина.
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25.05.2021 12:12 Ответить
А Татаров? Экс-инспектор ГАИ уведомлен о подозрении в препятствовании проведению митингов и подделке документов во время Евромайдана, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 3382
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25.05.2021 12:10 Ответить
"За препятствование проведению митингов и демонстраций".

Экс-инспектор ГАИ уведомлен о подозрении в препятствовании проведению митингов и подделке документов во время Евромайдана, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 2025
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25.05.2021 12:16 Ответить
Дык, там же сроки давности канули. Ну возбудили, ну поёлозят и закроют по срокам давности. У меня вопрос, почему что-то между ног чухали 7 лет?
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25.05.2021 12:16 Ответить
"...Ну, наконец-то... Дождались !"
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25.05.2021 12:20 Ответить
Стесняюсь спросить: А этот ГАИшник еще жив? Может он уже от старости помер?
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25.05.2021 13:53 Ответить
 
 