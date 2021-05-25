Одного из лидеров белорусской оппозиции Северинца приговорили к 7 годам заключения
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Суд в белорусском Могилеве 25 мая приговорил одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Северинца к семи годам заключения в колонии усиленного режима, обвинив его в организации массовых беспорядков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В суде Северинец заявил: "Беларусь будет свободной".
Вместе с Павлом Северинцем 25 мая приговор вынесли и активистам "Европейской Беларуси". После приговора все они прокричали: "Верим, можем, победим".
Сопредседатель незарегистрированной оппозиционной "Белорусской Христианско-демократической партии" был задержан почти год назад, 7 июня 2020 года. Тогда в Минске на рынке "Комаровский" проходил пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты. Северинец провел свой "народный пикет свободы и солидарности", и призвал поддержать арестованного блогера Сергея Тихановського, политика Николая Статкевича, а также выходить на улицы еженедельно, даже после окончания сбора подписей.
В тот же день политика у подъезда его дома задержали люди в штатском. После этого суд несколько раз назначал ему по 15 суток ареста, а в сентябре Северинцу предъявлено обвинение об организации массовых беспорядков.
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Ну это ж было самое главное, вот теперь режим точно падёт!
он пожизненно, как сбросят, так за ноги и подвесят.