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Одного из лидеров белорусской оппозиции Северинца приговорили к 7 годам заключения

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Одного из лидеров белорусской оппозиции Северинца приговорили к 7 годам заключения

Суд в белорусском Могилеве 25 мая приговорил одного из лидеров белорусской оппозиции Павла Северинца к семи годам заключения в колонии усиленного режима, обвинив его в организации массовых беспорядков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В суде Северинец заявил: "Беларусь будет свободной".

Вместе с Павлом Северинцем 25 мая приговор вынесли и активистам "Европейской Беларуси". После приговора все они прокричали: "Верим, можем, победим".

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Сопредседатель незарегистрированной оппозиционной "Белорусской Христианско-демократической партии" был задержан почти год назад, 7 июня 2020 года. Тогда в Минске на рынке "Комаровский" проходил пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты. Северинец провел свой "народный пикет свободы и солидарности", и призвал поддержать арестованного блогера Сергея Тихановського, политика Николая Статкевича, а также выходить на улицы еженедельно, даже после окончания сбора подписей.

В тот же день политика у подъезда его дома задержали люди в штатском. После этого суд несколько раз назначал ему по 15 суток ареста, а в сентябре Северинцу предъявлено обвинение об организации массовых беспорядков.

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Предполагаю, что когда будут садить "бацьку", то вся ныне сидевшая его оппозизия откажется выходить из тюрьмы Одного из лидеров белорусской оппозиции Северинца приговорили к 7 годам заключения - Цензор.НЕТ 5115
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25.05.2021 12:17 Ответить
Ну все могло быть намного хуже. Повезло, что не расстреляли. Все таки - организации массовых беспорядков - это огромное преступление против государства и вполне заслуживает на смертную казнь.
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25.05.2021 12:18 Ответить
А де ти бачив " массовые беспорядки"? Це не Росія, де дозволені лише "одиночні пікети". Почитай Конституцію Білорусі... Там люди вийшли на мирний протест... Вікон не били, шини не палили, камінням у міліцію не кидали... На лавочки вилазили - взуття знімали... Ти звідки пишеш, "сонце ясне"? З Донецька, Луганська, чи Сімферополя?...
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25.05.2021 12:40 Ответить
Не понимаешь, что это сарказм?
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25.05.2021 13:24 Ответить
"Сарказм"?!... Ну, тоді став помітку" - "сарказм"... Щоб люди розуміли... Якщо не знаєш, що "до саркастичного висловлювання", згідно з правилами українського правопису, застосовуються "лапки", як до вислову з переносним сенсом", то я ж тобі не лікар... Вчиться треба було у школі краще...
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25.05.2021 13:45 Ответить
После приговора все они прокричали: "Верим, можем, победим".


Ну это ж было самое главное, вот теперь режим точно падёт! Одного з лідерів білоруської опозиції Северинця засудили до 7 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 9010
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25.05.2021 12:53 Ответить
Суки!!! Это ещё из тех оппозиционеров к которым у меня нет вопросов... И с которымм имею совместные фотки на митингах против интеграции с Мордором...
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25.05.2021 13:34 Ответить
луку ждёт судьба муссолини.
он пожизненно, как сбросят, так за ноги и подвесят.
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25.05.2021 21:59 Ответить
 
 