Экс-глава КСУ Тупицкий может сесть на 5 лет за подкуп свидетеля. ВИДЕО
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Следователями Государственного бюро расследований (ГБР) по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГБР, в октябре 2018 года в одном из кафе города Киева экс-чиновник, который в то время занимал должность заместителя Председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве.
Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.
Кроме того, бывший председатель суда в 2018 и 2019 годах оказывал ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, который находится в городе Зугрэсе Донецкой области.
В результате экс-главе КСУ придется отвечать перед судом за:
• заведомо ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины);
• подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
В Офисе Генерального прокурора также сообщили, что в Подольский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).
По данным СМИ, речь идет об экс-главе КСУ Александре Тупицком, которого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".
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Доведут "Дело", будут и фамилия! Да и без этого, я думаю, заработал вышку...
Зеленський призначив членом наглядової ради «Укроборонпрому» Ростислава Шурму, який є сином соратника Віктора Медведчука Ігоря Шурми.
Про це повідомляє «24 канал».
Батько нового члена наглядової ради Ігор Шурма був прихильником тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича в 2004 році.
Також він був однопартійцем Віктора Медведчука під час їх членства в «соціал-демократичній партії (об'єднаній)».Крім того,
Шурма-старший відмовлявся голосувати за те, щоб Росію визнали країною-агресором, а «ЛНР» і «ДНР» - терористичними організаціями.
Так у нас ещё всё впереди!!!! Мы ещё станем патриотами, как и Порошенко!
Я гляжу, ты выдаешь желаемое за реальность. Такое случается при ПСЕВДОЛОГИИ
(МИФОМАНИИ)-одной из форм парнойидальной шизофрении. При этом интелект у больного не снижается. Причиной же такого поведения становиться определенная МОТИВАЦИЯ. У тебя она какая?