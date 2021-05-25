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Новости Происшествия
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коррупция (8388) КС (2131) подкуп (597) судья (2576) ГБР (2550)

Экс-глава КСУ Тупицкий может сесть на 5 лет за подкуп свидетеля. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Следователями Государственного бюро расследований (ГБР) по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГБР, в октябре 2018 года в одном из кафе города Киева экс-чиновник, который в то время занимал должность заместителя Председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве.

Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

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Кроме того, бывший председатель суда в 2018 и 2019 годах оказывал ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, который находится в городе Зугрэсе Донецкой области.

В результате экс-главе КСУ придется отвечать перед судом за:
• заведомо ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины);
• подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

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В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Офисе Генерального прокурора также сообщили, что в Подольский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины). 

По данным СМИ, речь идет об экс-главе КСУ Александре Тупицком, которого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".
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Топ комментарии
+6
ви спершу доведіть що він екс. бо прецендент вже є, і верховний суд скасував один такий хтроопий Зе фінт з відміною указу про призначення
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25.05.2021 12:41
+5
А может и в ресторан сходить, и в баню....
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25.05.2021 12:35
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А может и в ресторан сходить, и в баню....
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25.05.2021 12:35 Ответить
просто на морду ліца цієї жопи накинули цінник...... , далі все по накатаному, торги на всіх рівнях. у випадку договорняка (найвірогідніший сценарій) гівно-суддя тупицький залишається тупицьким від слова "тупий" і спливає десь на периферії змінивши дорогу рясу з широкими внутрішніми карманами на рясу менш пристойну, якийсь інший варіант не варто розглядати бо торги вже обявлені.
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25.05.2021 15:50 Ответить
ви спершу доведіть що він екс. бо прецендент вже є, і верховний суд скасував один такий хтроопий Зе фінт з відміною указу про призначення
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25.05.2021 12:41 Ответить
Це такий фінт тіпа ти напиши заяву про відставку, а ми забудем про цю справу. Ту як завжди.
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25.05.2021 13:47 Ответить
Информационный вброс. Попугать надо. Без фамилий это все отработанная тактика по принуждению к нужным показаниям.
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25.05.2021 12:42 Ответить
На копростане, моржовой звиздой и её тампаксами, и с крылышками, так же сливными бачками, даже очень практикуют! А лишнехромосому больше и не надо!
Доведут "Дело", будут и фамилия! Да и без этого, я думаю, заработал вышку...
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25.05.2021 14:08 Ответить
Так а кто "заработал вышку"? Много букофф и ничего по существу та дама не сказала.
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25.05.2021 16:18 Ответить
На 5 лет такого кристально честного ? Да он всех вертухаев распропагандирует....
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25.05.2021 12:42 Ответить
а кого он обманул? дай смысл своими словами.
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25.05.2021 15:03 Ответить
А что у этого экс-головы КСУ кончилась фамилия? Кто и для чего делает эти мутняки типа - догадайся мол сама? Уже Белорусию начали копировать, где Бацька запретил журналистам освещать реальные масовые сопротивления властям???
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25.05.2021 12:43 Ответить
Так у него есть русский паспорт всё-таки или нет? Или это мелочи, за которые нет никакой ответственности?
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25.05.2021 13:23 Ответить
Уголовной ответственности за россиский пасспорт у нас нет.
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25.05.2021 14:54 Ответить
Максимум під ковдрою в клітиночку поносять перед камерами.
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25.05.2021 13:31 Ответить
Ключевое слово в украинском правосудии "Могут", но...
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25.05.2021 13:32 Ответить
Ексглава КСУ Тупицький може сісти на 5 років за підкуп свідка, - ДБР - Цензор.НЕТ 198
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25.05.2021 14:18 Ответить
+++++++
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25.05.2021 18:46 Ответить
Если интересуешься - читай.
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25.05.2021 13:57 Ответить
Не забирайте в нього суд , він не може без нього.
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25.05.2021 13:34 Ответить
Может, но.....не сядет. По крайней мере у меня такая чуйка и с чем это связано я ей богу не знаю. ))
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25.05.2021 13:37 Ответить
Сначала сядет Медведчук на 15 лет, а потом может и Тупицкий на год присядет.
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25.05.2021 14:52 Ответить
)))))))) т.е. для тебя не доходит, что с Медведчуком это цирк для лохов73 ? качал трубу, обнимался с путиным, летал на мацкву.... запомни, его избиратель этому АПЛОДИРУЕТ! за него и будут голосовать именно поэтому. Виктора Владимировича возненавидели, если бы он в тихаря учил по ночам украинську мову.
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25.05.2021 15:08 Ответить
А с Тупицким это не цирк? Коломойскому нужна земля, и зеля потому из штанов выпрыгывает. А всем вроде как бы наплевать на Конституцию. Какая Конституция, когда это нужно Коломойскому по 10 000 га ?
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25.05.2021 17:06 Ответить
Ага,прям от так і сяде він. Мелять шо попало...
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25.05.2021 13:37 Ответить
не может быть!
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25.05.2021 13:41 Ответить
Если бы не позиция КС по земле, то его бы никто не трогал.
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25.05.2021 13:44 Ответить
А не кажется ли табе, что всё началось с брехни в декларациях и шЫколадные выли не на шутку!
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25.05.2021 17:03 Ответить
Ба! знакомые все лица! И при том "новые, несистемные"

Зеленський призначив членом наглядової ради «Укроборонпрому» Ростислава Шурму, який є сином соратника Віктора Медведчука Ігоря Шурми.

Про це повідомляє «24 канал».

Батько нового члена наглядової ради Ігор Шурма був прихильником тодішнього кандидата в президенти Віктора Януковича в 2004 році.
Також він був однопартійцем Віктора Медведчука під час їх членства в «соціал-демократичній партії (об'єднаній)».Крім того,
Шурма-старший відмовлявся голосувати за те, щоб Росію визнали країною-агресором, а «ЛНР» і «ДНР» - терористичними організаціями.
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25.05.2021 13:50 Ответить
А кем там был Порошенко в кабмине у Виктора Януковича?
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25.05.2021 15:07 Ответить
министр экономического развития и торговли
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25.05.2021 16:08 Ответить
А какезный патриот вырос.... ототоже!
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25.05.2021 17:02 Ответить
Какезные патриоты из 73% только получаются, голосовавшие за того, кто Украину порноактрисой перед кацапами называл
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25.05.2021 17:11 Ответить
Ну по твоему из барыги получился гетьман.....
Так у нас ещё всё впереди!!!! Мы ещё станем патриотами, как и Порошенко!
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25.05.2021 17:17 Ответить
Тебе бы на ноги встать для начала.
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25.05.2021 17:23 Ответить
Это достойный ответ настоящего шЫколадника....
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25.05.2021 17:37 Ответить
с тебя и такого достаточно.
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25.05.2021 17:38 Ответить
Даже не сомневаюсь, шЫколад головного мозга штука страшная!
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25.05.2021 17:42 Ответить
Эй тЫ, пронумерованный!
Я гляжу, ты выдаешь желаемое за реальность. Такое случается при ПСЕВДОЛОГИИ
(МИФОМАНИИ)-одной из форм парнойидальной шизофрении. При этом интелект у больного не снижается. Причиной же такого поведения становиться определенная МОТИВАЦИЯ. У тебя она какая?
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25.05.2021 19:12 Ответить
Если ты не знаешь, ЧТО означают номера после ника, то это уже интеллект хромает... А умными словами ты маму удивляй!
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25.05.2021 20:39 Ответить
если бы ГБР заявило "Экс-глава КСУ Тупицкий может не сесть на 5 лет за подкуп свидетеля", то это воспринималось бы более правдиво
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25.05.2021 14:35 Ответить
КС возглавляемый Тупицким занял правильную позицию по рынку земли. Нельзя продавать землю при нынешней Конституции. Но при нынешнем "гаранте конституции" можно всё.
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25.05.2021 14:50 Ответить
"Кто же его посадит - он же памятник" , памятник - всей украинской судебной системы, памятник- безнаказанности и итог всех "наших" реформ и ожиданий после Революции Достоинства 🤯🤷!!
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25.05.2021 15:10 Ответить
а так не хотел от кормушки отрываться
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25.05.2021 16:04 Ответить
Может, но это не точно.
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25.05.2021 16:16 Ответить
На его место тут же будет посажен Слуга, без всяких там конкурсов
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25.05.2021 16:25 Ответить
Зеле везде нужны свои люди.
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25.05.2021 17:02 Ответить
А что ж вы в судах уголовщину развели? Что ни судья, так уголовная морда с букетом уголовных преступлений.
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25.05.2021 17:01 Ответить
Его уже до суда довели? Или до сих пор поймать не могут
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25.05.2021 17:44 Ответить
Так садіть! Від нього толку одинаково мало що в суді,що в тюрмі...
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25.05.2021 17:45 Ответить
маловато будет --- это несерезно -- все говорят
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25.05.2021 18:45 Ответить
Скоріше ішак заговоре...як у той байці
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25.05.2021 18:49 Ответить
Конечно он может, но вряд ли захочет))) ну или сядет на 5 лет... в дубайских апартаментах.
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25.05.2021 18:50 Ответить
Как мне кажется, это всё останется на словах, а на деле ничего не произойдёт. Поговорят - поговорят и всё потом затихнет, ну как обычно случается с такими чинушками.
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25.05.2021 18:59 Ответить
 
 