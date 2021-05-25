Экс-глава КСУ Тупицкий может сесть на 5 лет за подкуп свидетеля. ВИДЕО

Следователями Государственного бюро расследований (ГБР) по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГБР, в октябре 2018 года в одном из кафе города Киева экс-чиновник, который в то время занимал должность заместителя Председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве.

Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

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Кроме того, бывший председатель суда в 2018 и 2019 годах оказывал ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода, который находится в городе Зугрэсе Донецкой области.

В результате экс-главе КСУ придется отвечать перед судом за:

• заведомо ложные показания, сопряженные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины);

• подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины).

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В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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В Офисе Генерального прокурора также сообщили, что в Подольский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины).

По данным СМИ, речь идет об экс-главе КСУ Александре Тупицком, которого подозревают в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда по делу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода".