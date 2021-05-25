В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко

Реализация земельной реформы и открытие рынка земли позволят громадам свободно распоряжаться своей землей и привлекать дополнительные средства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30. Земля".

По его словам, земельная реформа вышла на новый уровень и "пошла с большой скоростью".

"Мы фактически на финале того, чтобы полностью заработал открытый, цивилизованный рынок земли", - сказал Тимошенко.

Замглавы ОП объяснил, что руководство страны заинтересовано в том, чтобы громады начали управлять землей.

Читайте: Земельная реформа увеличит ВВП Украины на 1,5%, - советник главы ОП Милованов

"Это дает дополнительные возможности: у громады появляются дополнительные средства. А мы, особенно в рамках "Большой стройки", заинтересованы в том, чтобы громады также софинансировали проекты, которые строятся - в первую очередь это касается социальной инфраструктуры, такой как школы, садики, дороги", - отметил Тимошенко.

Заместитель главы ОП назва законопроект № 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", который подписал 24 мая Президент Владимир Зеленский, "земельной конституцией".

Тимошенко отметил, что подписание этого законопроекта стало важной частью реализации земельной реформы.

Замглавы ОП надеется, что работа Министерства аграрной политики и продовольствия ускорит воплощение земельной реформы: "Думаю, уже в этом году мы выйдем на финишную прямую".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал о планах программы на 2021 год по развитию социальной инфраструктуры. За год планируется построить, отремонтировать и реконструировать 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО готовит санкции против земельных махинаторов, - министр агрополитики Лещенко