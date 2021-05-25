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В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко

Реализация земельной реформы и открытие рынка земли позволят громадам свободно распоряжаться своей землей и привлекать дополнительные средства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко на форуме "Украина 30. Земля".

По его словам, земельная реформа вышла на новый уровень и "пошла с большой скоростью".

"Мы фактически на финале того, чтобы полностью заработал открытый, цивилизованный рынок земли", - сказал Тимошенко.

Замглавы ОП объяснил, что руководство страны заинтересовано в том, чтобы громады начали управлять землей.

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"Это дает дополнительные возможности: у громады появляются дополнительные средства. А мы, особенно в рамках "Большой стройки", заинтересованы в том, чтобы громады также софинансировали проекты, которые строятся - в первую очередь это касается социальной инфраструктуры, такой как школы, садики, дороги", - отметил Тимошенко.

Заместитель главы ОП назва законопроект № 2194 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", который подписал 24 мая Президент Владимир Зеленский, "земельной конституцией".

Тимошенко отметил, что подписание этого законопроекта стало важной частью реализации земельной реформы.

Замглавы ОП надеется, что работа Министерства аграрной политики и продовольствия ускорит воплощение земельной реформы: "Думаю, уже в этом году мы выйдем на финишную прямую".

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал о планах программы на 2021 год по развитию социальной инфраструктуры. За год планируется построить, отремонтировать и реконструировать 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов, 177 приемных отделений.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Это читать надо так - "Мы все продадим и свалим с баблом!"....А вам жопа полная!
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25.05.2021 12:39
+5
В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7333коли брешуть і не спльовують
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25.05.2021 12:38
+4
В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4960
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25.05.2021 12:44
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В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4551
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25.05.2021 12:34 Ответить
В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7333коли брешуть і не спльовують
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25.05.2021 12:38 Ответить
а на земельный кодекс вам насрать ???
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25.05.2021 12:38 Ответить
А им давно насрать на все законы, в том числе Конституцию, для вас это новость??
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25.05.2021 13:22 Ответить
Это читать надо так - "Мы все продадим и свалим с баблом!"....А вам жопа полная!
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25.05.2021 12:39 Ответить
Так и будет. В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2581
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25.05.2021 13:21 Ответить
Заживемо накінець то , німці до нас на заробітки будуть їздити.
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25.05.2021 12:39 Ответить
селяне помрут от неожиданного счастья...
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25.05.2021 12:40 Ответить
я бы даже сказала,- ВЫМРУТ
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25.05.2021 12:51 Ответить
До сих пор нет единого реестра земельных паев! Никто не может сказать кому скоко земли пренадлежит! но они уже открывают цивилизованный рынок!! Интересно токо понять бы, что они называют цивилизованным рынком! это когда один пай принадлежит 5ти хозяевам и типа у кого больше титушек тот и прав да?!!
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25.05.2021 12:42 Ответить
Зеленский очень старается но за первый срок не успеет точно довести дело до конца.....ему надо продлить мандат народного доверия.
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25.05.2021 12:43 Ответить
Это такая новая шутка Квартал-95?
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25.05.2021 12:50 Ответить
В 2019 все здравые люди планеты думали что ЗЕ сам по себе шутка .....
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25.05.2021 13:26 Ответить
Такими темпами, как у него есть шанс побить рекорд Януковича по устранению от власти.
Янукович - 3 дня не дотянул до 4 лет, в Зеленского пока только 2 года и 5 дней. Но есть шанс не дотянуть и до 3-х лет.
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25.05.2021 13:32 Ответить
Извините, но ЗЕле бояться некого сегодня.С Аваковым тоже шоколад.И никто Януковича не отстранял от власти ...янукович просто исполнил роль пугливого.....заранее вывез всю кассу Украины,покурил,сел на вертолёт и бай бай.Ну для глупых Парасюк его напугал кулачком на Майдане....думается не бесплатно тамада горло рвал....Парасюк же не идиот бесплатно...
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25.05.2021 14:15 Ответить
В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4960
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25.05.2021 12:44 Ответить
В этом году Украина выйдет на финишную прямую запуска цивилизованного рынка земли, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5656
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25.05.2021 12:44 Ответить
Зеленые преступники!Без Референдума продать землю!
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25.05.2021 12:44 Ответить
проблема то даже не в том что продать а в том что нет учета того чего будут продавать! я уже не говорю про учет качества земли и контроль за этим!! у нас просто даже не знают что кому пренадлежит! или делают вид что не знают (типа сцыкотно сказать что 5000га принадлежит депутату ВАСЕ потому что могут спросить а как так)
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25.05.2021 12:51 Ответить
а шо такова? землю продают и покупают испокон веков.Тут референдум не нужен.
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25.05.2021 14:14 Ответить
Палестинцы продали свою землю евреям. Результат-на эту землю приехали евреи со всего света, число евреев увеличилось в 10 раз - им самим стало тесно.Палестинцы деньги проели, а земли-кормилицы уже нет, и они начали бунтовать. Евреи их начали жестко усмирять-Киббия, Сабра, Шатила, сектор Газа. Украинцы тоже будут продавать свою землю. Надо её продавать не только евреям. А и китайцам. Китайцы-мудрый народ. И тогда Украина будет как Палестина но Киббии, Сабры, Шатилы, сектора Газа не будет.
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25.05.2021 12:55 Ответить
Ти диви! Цивілізованої судової системи немає. З корупцією така "боротьба", що навіть Потьомкінські селища попереднього солоденького клептомана зруйнували. А ринок землі буде "цивілізований". Ну звісно. Хто б мав сумніви..
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25.05.2021 13:34 Ответить
Тю, а шо? Пісок і воду продають а землю чого не можна?
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25.05.2021 14:15 Ответить
Мне вот интересно, говоря о " ....громады также софинансировали проекты, которые строятся - в первую очередь это касается социальной инфраструктуры, такой как школы, садики, дороги", Источник: https://censor.net/ru/n3267320, Тимошенко понимает, что в городах (особенно крупных) каждый квадратный сантиметр той самой земли громад УЖЕ застроен многоэтажками, торговыми и офисными центрами? И всю эту такую необходимую "социальную инфраструктуру" строить уже тупо негде! Барыги уже все давно застроили.
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25.05.2021 13:51 Ответить
зачем мудрому нариду земля, если он не желает размножаться, но рекордными темпами вымирает?
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25.05.2021 14:12 Ответить
Кирилл Тимошенко , - Стал часто транслироваться , а где Ермак ??? , он всегда и везде как близнец рядом с президентом и не на минуту его не оставлял .
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25.05.2021 14:26 Ответить
ну нарешті! Думаю українці не прогадають і будуть продавати землю в 10, 100, 1000.... РАЗ ДОРОЖЧЕ ніж в Європі. Або тупо здавати в оренду і також за в рази дорожчу ціну ніж в європі. Дома і квартири в Україні не на багато дешевші, ніж в Європі, то чому ситуація зі землею має бути інша?
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25.05.2021 14:32 Ответить
 
 