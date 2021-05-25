Польша хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета Ryanair, который принудительно посадили в Беларуси, - замглавы МИД страны Пшидач

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявляет, что страна хочет иметь доступ к "черным ящикам" самолета авиакомпании Ryanair, который недавно принудительно посадили в Минске для задержания журналиста Романа Протасевича.

Об этом он заявил в комментарии RMF, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Доступ к бортовым самописцам позволит понять, что случилось на борту. Основной вопрос касается того, как удалось развернуть самолет, который почти подлетал к границе с Литвой.

"В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами. Все это можно будет выяснить при помощи доказательной базы",- сказал Пшидач.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.