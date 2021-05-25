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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Польша (7476) самолет (3328) МИД Польши (309) Пшидач (15) Протасевич Роман (309)

Польша хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета Ryanair, который принудительно посадили в Беларуси, - замглавы МИД страны Пшидач

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша хочет получить доступ к

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявляет, что страна хочет иметь доступ к "черным ящикам" самолета авиакомпании Ryanair, который недавно принудительно посадили в Минске для задержания журналиста Романа Протасевича.

Об этом он заявил в комментарии RMF, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

Доступ к бортовым самописцам позволит понять, что случилось на борту. Основной вопрос касается того, как удалось развернуть самолет, который почти подлетал к границе с Литвой.

"В первую очередь нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами. Все это можно будет выяснить при помощи доказательной базы",- сказал Пшидач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиакомпании Lufthansa и KLM объявили о прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
правильно хочет - там будет полный текст переговоров с истребителем и диспетчером
(если конечно бацька туда руки не запустил)
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25.05.2021 12:42
+3
"Похоже есть подозрения, что таки пилоты сдали пацана "
Вполне возможно, что те четверо, грубо говоря приставили нож к горлу и приказали пилоту сесть в Минске.
А после всего благополучно растворились.
Теперь для Белингкэт хороший кусок работы, чтобы открыть истинную причину посадки в Минске, а не в Вильнюсе.
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25.05.2021 14:00
+1
Лётчик может и соврать...
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25.05.2021 12:46
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правильно хочет - там будет полный текст переговоров с истребителем и диспетчером
(если конечно бацька туда руки не запустил)
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25.05.2021 12:42 Ответить
Польша с самолётом Качинского сказала, что, - там туман был, -всё нормально было!
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25.05.2021 12:42 Ответить
Не гони, а тщательнее изучай вопрос:
НЕ "Польша сказала", а Главный Политический СОПЕРНИК Качинского сказал!
Это две больших разницы.
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25.05.2021 14:15 Ответить
Та нехай допитають льотчика.
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25.05.2021 12:44 Ответить
Лётчик может и соврать...
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25.05.2021 12:46 Ответить
Спасибо что посадили самолёт, могли и ножичком взорвать и свалить на оппозицию.
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25.05.2021 12:50 Ответить
В интернет-части беседы замминистра сообщил, что "польская прокуратура находится в контакте с литовской, инициировавшей расследование" по факту угона в Беларуси самолета Ryanair, и подчеркнул: "Я думаю, что прокуратура Польши захочет услышать черные ящики, пока они сохраняются. Польская сторона будет хотеть иметь доступ к свидетелям и уликам во время расследования".
https://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/poranna-rozmowa/news-marcin-przydacz-o-sankcjach-na-bialorus-tym-razem-nie-mozna-,nId,5252434#crp_state=1

Замминистра думает в интернет-части беседы... -- не более того!
Вообще, конечно, пиарятся на Луке все, кому не лень и время есть...*)
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25.05.2021 12:59 Ответить
Похоже есть подозрения, что таки пилоты сдали пацана Польща хоче отримати доступ до чорних скриньок літака Ryanair, який примусово посадили в Білорусі, - заступник міністра закордонних справ країни Пшидач - Цензор.НЕТ 6322
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25.05.2021 13:35 Ответить
"Похоже есть подозрения, что таки пилоты сдали пацана "
Вполне возможно, что те четверо, грубо говоря приставили нож к горлу и приказали пилоту сесть в Минске.
А после всего благополучно растворились.
Теперь для Белингкэт хороший кусок работы, чтобы открыть истинную причину посадки в Минске, а не в Вильнюсе.
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25.05.2021 14:00 Ответить
Херово жить без мозгов.
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25.05.2021 14:32 Ответить
Вот если поляки получат эти ящики мы и выясним- кто без мозгов, а пока понятно только одно - говорится не всё Польща хоче отримати доступ до чорних скриньок літака Ryanair, який примусово посадили в Білорусі, - заступник міністра закордонних справ країни Пшидач - Цензор.НЕТ 4296
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25.05.2021 14:58 Ответить
 
 