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Зеленский подал в Раду законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подал в Раду законопроекты

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "Об основах национального сопротивления", а также об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующие законопроекты появились на сайте парламента.

Инициатором законопроектов является президент Владимир Зеленский.

Оба документа переданы на рассмотрение руководству Рады.

Так, президент подал в Раду "Проект Закона об основах национального сопротивления" (№5557) и "Проект Закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (№5558).

Текст законопроектов в данный момент отстутсвует на сайте парламента.

Читайте: Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Якщо годуєте дрянню, не підвищуєте статус військовослужбовця в суспільній свідомості, не забезпечуєте житлом та перспективами, то ніхто служити не піде.
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25.05.2021 12:46
+16
берешь клоуна, шлешь ему повестки и наблюдаешь за активно-национальным сопротивлением в виде бегства от них. Весело, забавно и прикольно. Все как клоун и любит.
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25.05.2021 12:49
+14
тероборона легко виправить Вашу математику. Маючі мільон підготовлених і озброених вояків можна і по домівках, а не по казармах сидіти. тим більше розосереджені по домівках війська невразливі з повітря.
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25.05.2021 14:22
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Я завжди до законів які не несуть відповідальності за їх результат і відповідальність за невиконання законів ставлюсь , мягко кажучи ....з подивом. Слава Нації. Слава Україні.
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25.05.2021 23:36 Ответить
убери агента кремля Ермака, а потом говори об безопасности страны Зеленський подав у Раду законопроєкти "Про основи національного спротиву" та про збільшення чисельності ЗСУ - Цензор.НЕТ 9662
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26.05.2021 02:25 Ответить
Проект закону не полінувався прочитати весь, надто небезпечних речей не помічено. Є три дещо спірні моменти, стосовно контракту добровольця, підпорядкування ЗСУ/об'єднаним силам, зберігання зброї на базах, залучення тероборони до дій поза межами зони відповідальності. За бажання ці пункти можна легко розвити до саботажу діяльності тероборони. Але в цілому закон дуже важливий і носавтиральний по відношенню до Петра Олексійовича, який за всю каденцію не знайшов в собі моральних сил створити тероборону та УБД добровольцям.

Окремо є побажання до авторів: додати більше самостійності цьому роду військ, прописати створення на базі тероборони підрозділів кібербезпеки, унеможливити перетворення тероборони на черговий додаток до сухопутних військ. А взагалі в добрий шлях, влада приходить і йде, а Томос та тероборона залишаються.
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26.05.2021 03:12 Ответить
Згоден з Вашою позицією повністю окрім питання зберігання зброї. Дане питання на мій погляд цілком вирішує п.2 ч.2 ст.22, така думка базується на тому що: 1. Ми всі добре знаємо, як наші люди ставляься до казенного майна за яке вони не платили; 2.Нинішні навчання тероборони - достовірно знаю, що при наймі з двох сіл туди згребли весь "цвіт" сільського суспільства, якому поза навіть викрутку давати страшно. З іншого ж боку, дане цілком питання можна вирішити шляхом придбання зброї бажаючими учасниками ТО безпосередньо з складів, за нині діючою процедурою.
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26.05.2021 09:49 Ответить
Клоун 🙄🤔🤦
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26.05.2021 05:49 Ответить
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