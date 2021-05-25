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Новости За рубежом
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Песков о встрече Путина и Байдена: Вопросы стабильности и контроля над вооружениями будут в повестке дня

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Песков о встрече Путина и Байдена: Вопросы стабильности и контроля над вооружениями будут в повестке дня

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент подробностей встречи Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена нет.

По словам представителя Кремля, о будущих переговорах президентов России и США сообщает отдельно, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Я воздержусь от комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Как пояснил Песков, окончательного списка тем, которые затронут главы России и США, пока нет.

"Вопросы стабильности и контроля над вооружениями — та тематика, которая касается всех стран мира и безусловно будет на повестке дня однозначно", — добавил Песков.

Он призвал дождаться официальных заявлений, посвященных переговорам президентов России и США.

Автор: Ірина Дашківська
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А, что в ********** есть какие-либо вооружения, кроме Калашей, которые стоит контролировать???
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25.05.2021 13:29 Ответить
Минимум три ядерные подлодки на ходу, и куча старого ядерного хлама. Да! надо контролировать.
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25.05.2021 14:00 Ответить
Опять злобный карлик будет пугать супер ракетами 100 махов Пєсков про зустріч Путіна і Байдена: Питання стабільності та контролю над озброєннями будуть на порядку денному - Цензор.НЕТ 64.
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25.05.2021 13:59 Ответить
Розмовляти з мокшанами про стабільність немає сенсу.
1. Мокшане не дотримуються й ніколи не дотримувались жодних зобов'язань взятих на себе.
2. Мокшане брехливі як жодна нація у світі.
3. Тільки ідіоти цього не розуміють.
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25.05.2021 14:03 Ответить
Так а Байда на встречу с кровавым )(уйлом тоже как и ЗЕбил - капитулянт напялит на себя кацапскую косоворотку, и будет заглядывать )(уйлу в его бестыжие бельма и искать там хоть какой то позитив .
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25.05.2021 15:08 Ответить
 
 