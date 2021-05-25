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Новости Происшествия Задержание Протасевича
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В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Кремле назвали

Заявления Лондона о возможной причастности России к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Беларуси является проявлением оголтелой русофобии.

Как информирет Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Ведомости" со ссылкой на акое мнение 25 мая выразил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", — сказал Песков.

По его словам, Москва не согласна с такими обвинениями, но понимает, что это тот случай, "когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить".

"Действительно здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию", — подчеркнул Песков.

24 мая глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что власти страны рассмотрят возможность введения санкций против трубопроводов "Северного потока – 2". Он также призвал к освобождению находившегося на борту самолета Романа Протасевича, которого задержали после посадки воздушного судна, а также "других политических заключенных, содержащихся в Беларуси".

Также Рааб не исключил, что Москва может быть причастна к инциденту с посадкой самолета в Минске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета Ryanair, который принудительно посадили в Беларуси, - замглавы МИД страны Пшидач

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.
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Топ комментарии
+24
Кацапня, ваши рога так торчат, что за версту видно.
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25.05.2021 13:36
+19
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 4511
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25.05.2021 13:36
+17
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 8878
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25.05.2021 13:40
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Угу. "ви-всьо_врьоті! дакажиті"" - відома платівочка піськова
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25.05.2021 13:32 Ответить
Зараз в світі русофобія мусить стати засобом духовної і ментальної гігієни. Я взагалі не розумію, навіщо стільки уваги ЗМІ України новинам кацапні приділяють? Чому така висока увага від населення України до новин з кацапні мені як раз зрозуміло. Натякну - 73%
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25.05.2021 14:11 Ответить
Агония зверинца ?
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25.05.2021 13:34 Ответить
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 4511
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25.05.2021 13:36 Ответить
такие стихи без таланта не напишешь
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25.05.2021 13:39 Ответить
прекратите в конце-концов писать о русофобии !!!!!!!!!!!!

фобия - это страх, а рашку все фахают ! В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 9071
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25.05.2021 13:41 Ответить
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 4746 В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 6354
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25.05.2021 13:50 Ответить
в 1981 году лазарь каганович в интервью соему внучатому племяннику, пговорил -если ленина хорошо потереть, вылезет татарин.
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25.05.2021 17:15 Ответить
Кацапня, ваши рога так торчат, что за версту видно.
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25.05.2021 13:36 Ответить
Письков ссыт , что его похоронят первым , как раба , а потом путло .
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25.05.2021 13:37 Ответить
Да, у восточных народов была традиция -когда умирал император, рядом хоронили слуг, что бы они его в загробном мире обслуживали и веселили. А Кетайци пошли еще дальше - хоронили воинов императора, это потом они одумались и загребали глиняных солдатов (терракотовое войско) такчто песков всеми силами старается сберечь свои уси от тлена
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25.05.2021 17:19 Ответить
и что, сняли противника режима Вильнюса?
и вместе с ним сошли еще четыре Джеймса Бонда ? В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 4048
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25.05.2021 13:43 Ответить
история с посадкой в Минске только подтверждает проваленную историю с вагнеровцами !!!

ты тупой, что-ли ? В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 6731
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25.05.2021 13:45 Ответить
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 8878
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25.05.2021 13:40 Ответить
Пургоносец
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25.05.2021 13:41 Ответить
Британцы сначала говорят, а потом обычно кино показывают
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25.05.2021 13:43 Ответить
Типичный ответ Улуса.Я не я ,и рыбка не моя!Все Чингизиды именно так поступали.Никогда не признавали свои злодеяния.
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25.05.2021 13:44 Ответить
Не расстреляют . Но и не вменяемым не оставят . В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 8569
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25.05.2021 13:46 Ответить
Лаптеногий свали в свой улуский зажопинск и там хрюкай
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25.05.2021 13:52 Ответить
Идет расследование,выверяются все запятые.Будут ответочка,обязательно будет.Всему московскому улусу и его пока не поглощенной полностью автономии -Беларуси.Меня больше волнует отношение Украины к коллаборанту Шарию и его партии.Просто неудержная ненависть к Украине и нашему народу.Все его статки -от ФСБ.А Украина его еще спонсирует на его партейные дела.Какзус с рекбусом. от ЗЕ.От него не меньше вони ,чем от мертвечука.
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25.05.2021 13:49 Ответить
"Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования"

Очень на это надеюсь...
В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси - Цензор.НЕТ 142
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25.05.2021 13:56 Ответить
Письковъ,...... ну брателля .....ты даешь???? Белорусское КГБ....ПУКНУТЬ!!!! не может ( при чем негромко!) без российского ФСБ. Оно просто ему под отчетно.
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25.05.2021 13:57 Ответить
лондон из зе кэпитал оф грейт британ затевает вот это вот всё русафобие
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25.05.2021 13:59 Ответить
отак дивися в ці очі скаженого оселедця і віриш.. віриш до останнього слова..
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25.05.2021 14:00 Ответить
фсбешные уши торчат или попалили третью ушанку
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25.05.2021 14:01 Ответить
москаль запізднівся.
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25.05.2021 14:01 Ответить
Скоріше РФфобія, бо весь світ вже тошнить від раші...
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25.05.2021 14:07 Ответить
Может рашка и не причастна, но что поделать, если у нее такая репутация? Если где-то конфликт или война, то рашка всегда на стороне уродов и негодяев. Реноме, знаешь ли....
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25.05.2021 14:09 Ответить
Да конечно не причастна.. три человека с паспортами рашки сошли в Минске и в Вильнюс уже не летели.. они свою миссию выполнили!
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25.05.2021 14:21 Ответить
Лучше чем болтать пескову , - Необходимо обьяснить , - Куда поделись русские с борта в Минске , кроме 2 задержанных???.
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25.05.2021 14:14 Ответить
Дійсно, що за нападки, росіяни просто скористались нагодою подивиться на всесвітньовідомі мінські шпілі, пому й свалили з літака. Згодом ці чотири башарових і петрових поділяться з нами спогадами про красоти Мінська.
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25.05.2021 14:30 Ответить
естественно, интервью будет брать первая боброедка среди армян - мариетта Шагинян (тьфу ты) Симонян.
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25.05.2021 17:23 Ответить
Это не одержимость, это называется заработать репутацию, а репутация у Мордора вполне себе соответствующая.
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25.05.2021 14:31 Ответить
Сразу после появления этой новости я подумала, что не мог Лука настолько оборзеть, чтобы решится на подобную операцию. Он мог это сделать только по науськиванию раши, которая будет бенефициаром того, что ему наваляют санкций, и оказавшись под давлением ЕС, Луку будет легче склонить к аншлюзу.
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25.05.2021 14:37 Ответить
Именно так.При том,шо руками Луки,сегодня зачищается всё оставшееся сопротивление,которое могло бы выразить протест аншлюсу. У Кремлі назвали "русофобською одержимістю" заяви Британії про причетність РФ до примусової посадки Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 1409
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25.05.2021 14:56 Ответить
Мало того,складывается впечатление,що это работа исключительно ФСБ и их агентов из КГБ РБ.Луке доложили в самый последний момент,когда самолёт вже приземлили,тем самым поставив Луку перед фактом. У Кремлі назвали "русофобською одержимістю" заяви Британії про причетність РФ до примусової посадки Ryanair у Білорусі - Цензор.НЕТ 6742
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25.05.2021 15:08 Ответить
Странно, когда кто-то всех запугивает, а после этого обвиняет всех же в русофобии! Да?)
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25.05.2021 16:02 Ответить
Якщо в людини немає русофобії, то перед вами кацап.
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25.05.2021 17:35 Ответить
 
 