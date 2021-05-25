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Тупицкий (232) Вениславский (200)

В случае неявки Тупицкого в суд к нему могут быть применены принудительные меры, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В случае неявки Тупицкого в суд к нему могут быть применены принудительные меры, - Вениславский

Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что в случае дальнейшей неявки в суд к экс-главе КСУ Тупицкому могут быть применены принудительные меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Он является обычным гражданином Украины и может обжаловать любые, по его мнению, неправомерные, незаконные действия или бездеятельность любых субъектов властных полномочий. Что касается уголовного производства, это как раз закономерный результат деятельности органов досудебного расследования, которые собрали весь необходимый массив доказательств, свидетельствующий о том, что есть все основания для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор для господина Тупицкого в отношении преступления против правосудия. Это по большому счету то, из-за чего президент отстранил господина Тупицкого от должности судьи КСУ, и это стало основанием для того, чтобы органы досудебного расследования могли эффективно работать без помех со стороны Тупицкого", - отметил нардеп.

Вениславский заявил, что в случае дальнейшей неявки в суд к Тупицкому могут быть применены принудительные меры.

"То, что он систематически не являлся в суд для выбора меры пресечения, лишь подтверждает, что он чувствует, что перспективы судебного расследования будут для него неблагоприятны. Материалы дела с обвинительным актом переданы в суд, он фактически сменит статус с подозреваемого на обвиняемого, и в случае, если лицо, имеющее статус подсудимого, не является на суд, действуют другие нормы, если он будет снова систематически уклоняться от явки в суд, будут применены принудительные меры", - объяснил парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий снова не пришел в суд по избранию ему меры пресечения: заседание перенесли на 19 мая

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Ну да?! Волка уже привели? В случае неявки Тупицкого в суд к нему могут быть применены принудительные меры, - Вениславский - Цензор.НЕТ 3328
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25.05.2021 13:50
+5
Вовк для зелених свій. А от з Тупицьким чомусь зарубились...
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25.05.2021 14:00
+4
В случае неявки Тупицкого в суд к нему могут быть применены принудительные меры, - Вениславский - Цензор.НЕТ 3834
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25.05.2021 14:01
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Ну да?! Волка уже привели? В случае неявки Тупицкого в суд к нему могут быть применены принудительные меры, - Вениславский - Цензор.НЕТ 3328
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25.05.2021 13:50 Ответить
Вовк для зелених свій. А от з Тупицьким чомусь зарубились...
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25.05.2021 14:00 Ответить
Не даёт он землю распродавать. Это серьёзно, не то что там какая-то гос.измена.
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25.05.2021 15:45 Ответить
На морьке уже где-нибудь этот Тупицкий. Жирок свой на солнышке плавит под мохито с лёдиком.)))
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25.05.2021 13:53 Ответить
В случае неявки Тупицкого в суд к нему могут быть применены принудительные меры, - Вениславский - Цензор.НЕТ 3834
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25.05.2021 14:01 Ответить
та он пол года вертит всех на.... - и ето еще не предел....
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25.05.2021 13:55 Ответить
та невже?. а шо, так можно?.
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25.05.2021 13:58 Ответить
К вам ублюдкам , ко всем бы властным Меры применить. На ржавую баржу и в Чёрное море под Новороссийск.....экологию рашке портить.
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25.05.2021 13:59 Ответить
нет у бубы методов против кольки сапрыкина - гавкнуть гавкнул - весело и по криворогатому так, а как до дела - методов нету... - можно беспредел, но вряд ли поймут "парнеры"...
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25.05.2021 14:04 Ответить
- Тупицкий! Выходи подлый трус!
- Пшел на ...
- Выходи а то хуже будет!
- Шо будет?!
- Я уйду...
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25.05.2021 14:08 Ответить
А ковдру в клітинку з ношами приготували? Як ні, то запитайте в Юги плокулола, де вони зараз є. Все інше зі злочинцями і ворогами ви робите так само.
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25.05.2021 14:25 Ответить
Будут бегать за ним, как за Вовоком пидозру подсовы
вать))))
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25.05.2021 14:37 Ответить
А зе имел право его увольнять? Так он любого судью, который ему не понравится может уволить! У разі неявки Тупицького в суд до нього можуть бути застосовані примусові заходи, - Веніславський - Цензор.НЕТ 6511
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25.05.2021 14:39 Ответить
Oleg Khvoshchevsky сейчас с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.

3 ч. ·

Поздравляю с ЮБИЛЕЕМ наши силовые органы.Вы ОРЛЫ..Сегодня 150 дней как они ИЩУТ судей Тупицкого и Вовка..
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25.05.2021 16:06 Ответить
суки. простого смертного уже за гланды бы притянули в суд..
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25.05.2021 18:08 Ответить
Понимаю, шо тупицкий -есть тупицкий. Но ваве ж свой КС нужен! А оно, этот тупицкий, как ведьмедчук, упирается, не хочет добровольно сваливать из этой страны, падла! У разі неявки Тупицького в суд до нього можуть бути застосовані примусові заходи, - Веніславський - Цензор.НЕТ 5871
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25.05.2021 18:36 Ответить
 
 