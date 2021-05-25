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Маск Илон (121) Федоров Михаил (424)

Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск захочет приехать в Украину, когда узнает о ее успехах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, у министра спросили, привезет ли он Маска в Украину.

"У меня нет такой цели. Я бы хотел, чтобы он здесь был, но все-таки я хочу, чтобы он ... захотел органически приехать в Украину. У нас очень классные есть продукты, которые с космосом связаны, у нас большие планы на цифровизацию. Я уверен, что в один момент на его радарах появится Украина, и тогда он захочет приехать", - подчеркнул Федоров.

Читайте: "Преступленіе и наказаніе", - Маск отреагировал на сообщение, что россиянин признался в попытке кибератаки на Tesla

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 2252
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25.05.2021 14:03
+9
Европейская Гвинея может заинтересовать Маска.. Так, а чем же она может его заинтересовать? Полтора миллиона самых высококлассных во всех профессиях работают в Польше.. Низкоквалифицированные рабочие с алкогольной деменцией и вечно злобный пенсионный совок ему вкрай необходимы?
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25.05.2021 14:06
+9
Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир, чтобы доказать, что Королев - украинский ученый Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 5730
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25.05.2021 14:07
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Це вже було в Сімпсонах.
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25.05.2021 14:01 Ответить
Зеленский пригласил Илона Маска в Житомир, чтобы доказать, что Королев - украинский ученый Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 5730
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25.05.2021 14:07 Ответить
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 6337
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25.05.2021 14:22 Ответить
Бред зелёной отрыжки.
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25.05.2021 14:01 Ответить
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 4095
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25.05.2021 14:08 Ответить
Он шо дурак сюда ехать?
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25.05.2021 14:02 Ответить
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 2252
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25.05.2021 14:03 Ответить
Ні, він не дурак. Але шахрай. А у нас своїх шахраїв вистачає.
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25.05.2021 14:32 Ответить
Якби Маск був шахраєм, то його б давно засудили.
А люди стоять у черзі за Теслами.
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25.05.2021 23:27 Ответить
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 3745 Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 3745 Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 3745
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25.05.2021 14:03 Ответить
Маск видит жирующих миллиардеров в самой бедной стране Европы и всё ему ясно.
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25.05.2021 14:05 Ответить
Маск увидит жирующих миллиардеров, рептилоидов, которые тянут свои лапки до свящєнних селянських паїв, порубані Карпати, покоцані бурштинові копальні, нюхне вихлоп комбінату Ілліча в Маріюполі, почує як стогнуть від мізерної зарплатні лікарі та вчителі - та так йому заболить, так запече, шо сяде він в свій літающій елеватор, прилетить у Киїі - та й наведе порядок.
В багатих все забере, бідним роздасть, паї позаморожує, викине зелібобу, пенсію і зарплату б'юджетникам повисить, а податки і тарифи понизить.

От тоді І буде нам щастя.
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25.05.2021 14:33 Ответить
Якщо так, то голосую за Маска- Преза України, коли зелебобів посаджають! Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 1246
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25.05.2021 19:04 Ответить
Високоморальний маск "видит жирующих миллиардеров в самой бедной стране Европы и всё ему ясно": тут можна нєхіло бабла срубіть.
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25.05.2021 19:36 Ответить
Европейская Гвинея может заинтересовать Маска.. Так, а чем же она может его заинтересовать? Полтора миллиона самых высококлассных во всех профессиях работают в Польше.. Низкоквалифицированные рабочие с алкогольной деменцией и вечно злобный пенсионный совок ему вкрай необходимы?
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25.05.2021 14:06 Ответить
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 7804
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25.05.2021 14:06 Ответить
Ну да, приедет Илон Маск в Украину, увидит наши Раду, правительство, суды, полиции-милиции-налоговые-дуроговые и весь остальной мусор не дающий нормально развиваться бизнесу - развернётся и поедет додому, с собой забирая желающих, потенциальных клиентов Тесла Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 1496
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25.05.2021 14:07 Ответить
Ловите наркомана. Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 7724
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25.05.2021 14:08 Ответить
Хммм.....лучше бы на его радарах появилась .....ЛИНЗА!!(это не опечатка) ....а не Украина!!!! Это наконец то!!! Точнее гравитационная линза(это то, что вы называете галло). Может быть тогда у вас бы прояснилось понимание физики изменения климата. А так вы до усирачки будете углекислый газ за кассу убирать.
Ой ребята, ой читайте манускрипт Войнича( это не Войнич вам его написал, это вообще не манускрипт, это не вам он написан), учите электродинамику, учите ее наизусть. Внимательно, просто внимательно смотрите вокруг. ну разве, разве это жесткие требования????
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25.05.2021 14:08 Ответить
Этот мудак фьодарав уже бесит своей хуцпой.
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25.05.2021 14:11 Ответить
А это, как оказалось, основной профиль Федорова - разводить лохов в интернете.

Он до занимаемой сейчас должности оказывается "продавал" не сущестующие средства для похудения в инете. Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 4053

Теперь продает несуществующие проекты в масштабах страны.
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25.05.2021 14:24 Ответить
Сирёзна?! Ну я худею, дорогая редакция...
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25.05.2021 15:03 Ответить
Чому Михайло Федоров не любить кібербезпеку.

"...з'явилася інформація, що він був учасником банди Інтернет-шахраїв та розводив людей із зайвою вагою, продаючи їм нібито від імені відомої міжнародної компанії нібито унікальні системи схуднення, які насправді були абсолютно відкритою інформацією у вигляді текстових файлів.
У 2017 році у складі банди Інтернет-шахраїв 26-річний запорізький бовдур Мішаня відповідав за адміністрування шахрайського веб-сайту, контролював оплати від обдурених жертв, а також видаляв з Інтернет їхні ж обурені коментарі. Тобто створював ілюзію доброчесності та розводив лохів, і ці цінні вміння знадобилися пізніше на виборах."
От і подивимось,чи є в нас журналісти-розслідувачі Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 3588Риторичне...
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 3633
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25.05.2021 14:11 Ответить
А тут ще яскравіше розписано.
"Министр SMM" Михаил Федоров в 2016-2017 годах занимался мошенничеством
Але якому Біхусу таке цікаве ? Не уплочєно,ще й проблеми будуть.

"...Другое дело, что он был не единственным «бизнесом» Миши. Таких афер было много.Главная из них существует и сейчас - SMM Studio.Контора якобы занимается «продвижением» чужих товаров и услуг.По факту это конвертационный центр.
Конвертационный центр, одним из клиентов когда-то стал "95 квартал", ну а потом и вовсе Мишу подрядили конвертить деньги высыпанные щедрыми лохами-инвесторами на президентскую и парламентскую кампанию.
Благодаря успешному выводу денег в тень, Фёдоров с подачи Зеленского стал министром, а следственные материалы об "успешном бизнесе" Федорова "потеряли".
Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 3833
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25.05.2021 14:24 Ответить
А пока он на конференции в рашке выступает, хоть и удалённо.
Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 8058
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25.05.2021 14:11 Ответить
Міністрів інфраструктури в дурці набирають? Один гіперлуп будував тепер оце...
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25.05.2021 14:12 Ответить
Не ну почему сразу нет? Например с Порошенко поговорить по аглицки.....
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25.05.2021 14:13 Ответить
Болезный, тебе Порошенко в каждой новости мерещится?
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25.05.2021 14:15 Ответить
Ну так тебе Зе, мне утот настоящий президент.....
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25.05.2021 14:23 Ответить
"классные есть продукты, которые с космосом связаны..." Шо такое, Лёня-космос вернулся?
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25.05.2021 14:13 Ответить
Буде смішно, коли, дійсно, приїде... І, спочатку зустрінеться з Порошенком, а потім, наостанок - з "Блазнем"... Якщо час залишиться... Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров - Цензор.НЕТ 8345....
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25.05.2021 14:13 Ответить
Шо такое Маск чтобы с ним встречался Президент?
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25.05.2021 15:01 Ответить
А ти, бідний, не знаєш? Мабуть, кацап... А Маск - людина, яка своїми винаходами в галузі будування космічних кораблів "утёр нос" всій аерокосмічній галузі твоєї "Всесвітньої бензоколонки"... І співпраця з ним поставить Україну на достойну сходинку в ракетобудуванні для космосу...
Ванга теж була "звичайною сліпою бабкою", а до неї їздили президенти...
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25.05.2021 15:28 Ответить
Та ты шо?!?!?!
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25.05.2021 15:56 Ответить
Уявляєш?!!!...
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25.05.2021 16:15 Ответить
Ось який він трускавецький диплом.
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25.05.2021 14:14 Ответить
Федоров, відсип і мені того зілля, що вживаєш сам.
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25.05.2021 14:19 Ответить
Министр трансформации понимает свои обязанности как постоянно трансформировать пространство и время. Всем известно с помощью какой гравицапы зеленая команда этого достигает. Старина Эйнштейн с интересом наблюдал бы такое непрерывное трансформирование жабы в гадюку и наоборот.
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25.05.2021 14:20 Ответить
Разве что поржать.
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25.05.2021 14:22 Ответить
а ви що не чули? Ілона Мускус вже ФСЬО після того, як він загнобив біток, то інтернет його трохи так обнулив. А ще він від безвиході навіть ніби збирається будувати завод в мордорі. А ще його гіперпуперлуп так і знаходиться в стадії експерименту. А ще він так і не зміг вивести на ринок електрокар за 35 тис. баксів. А ще він обіцяв здешевити в рази запуски ракет в космос....

Він НЕ виконав ЖОДНУ свою обіцянку!!!111 АБСОЛЮТНО провальна людина.
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25.05.2021 14:28 Ответить
Однако его Драгоны летают в космос, как маршрутки в Житомир, чего не скажешь о космической смехдержаве Роисе.
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25.05.2021 14:30 Ответить
И что, зеля например абещаль тарифы снизить в два раза. И даже нашли цикаве ришення как это сделать. Но потом - протеряли Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 3964
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25.05.2021 14:36 Ответить
... і шахрай. Мені, як досвідченому фізіогномісту Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 6137 , достатньо було на його хитрожопу нещиру мармизу поглянути. А потім в тирнет зазирнути. Нічого він не зробить і ні на який Марс не полетить. Але державне бабло разом з НАСА пилятиме. Такий собі гамериканський рогозін.
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25.05.2021 15:48 Ответить
А когда он таки полетит, то ты признаешь себя балаболом или тихонько отмолчишься?
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25.05.2021 16:21 Ответить
Відповідаю: Нічого він не зробить і ні на який Марс не полетить.
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25.05.2021 17:49 Ответить
Я не спрашивал, полетит он или нет . Я спрашивал хватит ли у тебя яиц признать себя балаболом, когда он это сделает
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25.05.2021 17:54 Ответить
Твоє питання відпадає, бо НЕ ПОЛЕТИТЬ. Все інше - фантастика. Так зрозуміло?
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25.05.2021 19:39 Ответить
увиливаешь . Ну что и требовалось доказать
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25.05.2021 21:42 Ответить
Хочет приехать, но не может, потому что в Украине нет дорог)))
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25.05.2021 14:36 Ответить
какие успехи? Упевнений, що однієї миті на радарах Маска з'явиться Україна і він захоче сюди приїхати, - Федоров - Цензор.НЕТ 955
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25.05.2021 15:08 Ответить
Прошу огласить весь список желающих приехать.
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25.05.2021 15:58 Ответить
"когда узнает о ее успехах"
С этого места поподробнее...
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25.05.2021 16:20 Ответить
На радарах, может и появится.
Но когда загорится лампочка "Угроза рейдерского захвата", Маск поменяет курс.
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25.05.2021 17:51 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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25.05.2021 18:08 Ответить
Появляется множество публикаций о разработках украинских ученных.
Но есть нюанс: по какому то странному стечению обстоятельств, украинские ученные воплощают свои идеи в США, Канаде, Израиле, ОАЭ.
Так может дело обстоит не в том, что в Украине нет Илона Маска, а в чем то другом?
Интересно, если бы Илья Кива, отправил резюме в "Space-X", ему бы назначили собеседование?
А если бы Мустафа Найем, предложил свою кандидатуру в качестве руководителя "General Dynamics Corporation", он бы получил место?
Может Максим Степанов, заинтересовал бы "Johnson and Johnson", хотя бы в в качестве регионального менеджера?
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25.05.2021 19:26 Ответить
 
 