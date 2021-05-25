Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск захочет приехать в Украину, когда узнает о ее успехах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В частности, у министра спросили, привезет ли он Маска в Украину.
"У меня нет такой цели. Я бы хотел, чтобы он здесь был, но все-таки я хочу, чтобы он ... захотел органически приехать в Украину. У нас очень классные есть продукты, которые с космосом связаны, у нас большие планы на цифровизацию. Я уверен, что в один момент на его радарах появится Украина, и тогда он захочет приехать", - подчеркнул Федоров.
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+9 Vilaer
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показать весь комментарий25.05.2021 14:07
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Пожалуйста, подождите...
А люди стоять у черзі за Теслами.
В багатих все забере, бідним роздасть, паї позаморожує, викине зелібобу, пенсію і зарплату б'юджетникам повисить, а податки і тарифи понизить.
От тоді І буде нам щастя.
Ой ребята, ой читайте манускрипт Войнича( это не Войнич вам его написал, это вообще не манускрипт, это не вам он написан), учите электродинамику, учите ее наизусть. Внимательно, просто внимательно смотрите вокруг. ну разве, разве это жесткие требования????
Он до занимаемой сейчас должности оказывается "продавал" не сущестующие средства для похудения в инете.
Теперь продает несуществующие проекты в масштабах страны.
"...з'явилася інформація, що він був учасником банди Інтернет-шахраїв та розводив людей із зайвою вагою, продаючи їм нібито від імені відомої міжнародної компанії нібито унікальні системи схуднення, які насправді були абсолютно відкритою інформацією у вигляді текстових файлів.
У 2017 році у складі банди Інтернет-шахраїв 26-річний запорізький бовдур Мішаня відповідав за адміністрування шахрайського веб-сайту, контролював оплати від обдурених жертв, а також видаляв з Інтернет їхні ж обурені коментарі. Тобто створював ілюзію доброчесності та розводив лохів, і ці цінні вміння знадобилися пізніше на виборах."
От і подивимось,чи є в нас журналісти-розслідувачі Риторичне...
"Министр SMM" Михаил Федоров в 2016-2017 годах занимался мошенничеством
Але якому Біхусу таке цікаве ? Не уплочєно,ще й проблеми будуть.
"...Другое дело, что он был не единственным «бизнесом» Миши. Таких афер было много.Главная из них существует и сейчас - SMM Studio.Контора якобы занимается «продвижением» чужих товаров и услуг.По факту это конвертационный центр.
Конвертационный центр, одним из клиентов когда-то стал "95 квартал", ну а потом и вовсе Мишу подрядили конвертить деньги высыпанные щедрыми лохами-инвесторами на президентскую и парламентскую кампанию.
Благодаря успешному выводу денег в тень, Фёдоров с подачи Зеленского стал министром, а следственные материалы об "успешном бизнесе" Федорова "потеряли".
Ванга теж була "звичайною сліпою бабкою", а до неї їздили президенти...
Він НЕ виконав ЖОДНУ свою обіцянку!!!111 АБСОЛЮТНО провальна людина.
С этого места поподробнее...
Но когда загорится лампочка "Угроза рейдерского захвата", Маск поменяет курс.
Но есть нюанс: по какому то странному стечению обстоятельств, украинские ученные воплощают свои идеи в США, Канаде, Израиле, ОАЭ.
Так может дело обстоит не в том, что в Украине нет Илона Маска, а в чем то другом?
Интересно, если бы Илья Кива, отправил резюме в "Space-X", ему бы назначили собеседование?
А если бы Мустафа Найем, предложил свою кандидатуру в качестве руководителя "General Dynamics Corporation", он бы получил место?
Может Максим Степанов, заинтересовал бы "Johnson and Johnson", хотя бы в в качестве регионального менеджера?