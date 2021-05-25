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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7524) Лукашенко (3502) самолет (3328) санкции (10616) Протасевич Роман (309)

Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича

Беспрецедентная принудительная посадка самолета Ryanair в Минске, которая позволила арестовать белорусского оппозиционного журналиста, требует бескомпромиссной международной реакции. Даже по меркам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, фактически "похищение" самолета между двумя столицами Европейского Союза стало настоящим "преступным актом"

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Многие детали все еще выясняются, в том числе и то, какую роль в этом инциденте сыграла Россия. Однако уже можно сделать вполне четкий вывод: задержание диссидента после перехвата самолета, нарушая правила международных авиаперевозок, может создать прецедент для других авторитарных государств, включая Китай.

Одного беспокойства со стороны Европы и других западных демократий будет недостаточно.

Лукашенко борется за выживание своего режима с августа прошлого года, когда его неправдоподобные заявления об очередной победе на выборах вызвали массовые протесты. Демонстрации и забастовки столкнулись с жестокими репрессиями и арестами.

Частично благодаря поддержке Москвы, Лукашенко сумел удержаться у власти, продолжая подавлять инакомыслие в стране. На прошлой неделе популярный белорусский новостной сайт Tut.by столкнулся с "репрессиями", власть возбудила против него уголовное дело по обвинению в неуплате налогов.

Тем не менее, заставить приземлиться пассажирский самолет Ryanair, который двигался между двумя странами НАТО (Грецией и Литвой), для того, чтобы задержать диссидента - это драматическая эскалация.

Если президент России Владимир Путин испытывал американского лидера Джо Байдена военным скоплением на границе с Украиной в апреле, то Беларусь идет гораздо дальше.

Европейские страны и США требуют объяснений. Однако вряд ли они получат их, потому Брюссель должен эффективно использовать саммит лидеров этой недели, чтобы дать правильный и всеобъемлющий ответ на такой прямой вызов.

Лукашенко с опасности для своего народа превратился в международную угрозу, говорит Найджел Гулд-Дэвис из Международного института стратегических исследований. Это подрывает любые аргументы в пользу того, что дипломатия Запада с Минском может побудить Лукашенко быть более умеренным.

Ситуация с задержанием Романа Протасевича могла бы вполне стать основой для голливудского фильма. Рейс самолета Ryanair между Афинами и Вильнюсом, на котором находилось около 170 пассажиров, был вынужден приземлиться в Беларуси из-за предупреждения о бомбе. Вместо того, чтобы двигаться к пункту назначения, авиалайнер сопровождался в Минск военным самолетом, оснащенным ракетами. А уже в Минске белорусские силовики арестовали Протасевича.

"Театральное представление" с поиском взрывчатки, что стало прикрытием для задержания Протасевича, которому грозит уголовное обвинение и даже смертная казнь, по словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, не оставляет сомнений относительно истинной цели Минска.

Обнадеживает то, что сила немедленной словесной реакции Европы выходит за пределы привычного выражения критики. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сразу же предупредила, что "возмутительное и противоправное поведение будет иметь последствия".

Учитывая то, что 27 странам-членам ЕС часто очень трудно согласовать санкции, расширение уже имеющихся ограничений в отношении Беларуси может быть трудной задачей. Однако многие авиакомпании уже начали "обходить" воздушное пространство Беларуси, а ЕС решил "закрыть небо" для белорусских авиакомпаний.

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Но в то же время ответ ЕС может включать и другие действия. Имеющиеся европейские санкции включают эмбарго на продажу оружия Беларуси, запрет на получение виз и замораживание активов для некоторых физических лиц и предприятий. Этого недостаточно. Следующие шаги могут включать расширение санкционного списка.

Однако возникает болезненный вопрос о том, как отделить Беларусь от санкций против России, без поддержки которой наглые действия Минска, вероятно, были бы невыполнимыми.

В то же время, более жесткие меры против режима Лукашенко могут увеличить влияние Москвы на Беларусь, хотя это вряд ли будет привлекать Минск, поэтому страх перед такими последствиями не должен сдерживать Брюссель или Вашингтон.

Кроме того, важна поддержка независимых СМИ и гражданского общества в Беларуси.

На сегодня принудительное приземление самолета не может оставаться безнаказанным. Если Беларусь ждут легкие последствия, то почему и другим странам не начать практиковать подобные вещи? В частности, это касается агрессивных Китая и России, которые также не против бороться с инакомыслием. 

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 3249
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25.05.2021 14:05
+14
Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 4388
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25.05.2021 14:06
+11
Другое дело леха навальный, тот сам заходел в тюрьму отсидеть и прилетел никому не создавая проблем Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 3077
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25.05.2021 14:04
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Другое дело леха навальный, тот сам заходел в тюрьму отсидеть и прилетел никому не создавая проблем Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 3077
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25.05.2021 14:04 Ответить
"Многие детали все еще выясняются, в том числе и то, какую роль в этом инциденте сыграла Россия."

Источник: https://censor.net/ru/n3267346

Якби придавили тероРашу, диктаторам на зразок Луки не було би на кого спиратись.
Але ж СП-2, Макрон раша та вірменофіл...
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25.05.2021 14:04 Ответить
Европейцы побухтят и дальше продолжат скупать нефтепродукты ,калийку, лес и тд..
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25.05.2021 14:04 Ответить
ага и Ладу Весту тоже мечтают купить все жители Европы
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25.05.2021 14:06 Ответить
А что же ***** твоё молчит ?
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25.05.2021 14:09 Ответить
ему слово не даю, а только использую ))
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25.05.2021 14:50 Ответить
Смотрю, тебя используют по прямому назначению, бутылка не жмёт?
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25.05.2021 15:06 Ответить
Вы не поняли , это я использую х..ло по прямому назначению, бутылка не жмёт, бо пивасика много не бывает ))
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25.05.2021 17:09 Ответить
Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 3249
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25.05.2021 14:05 Ответить
...і прімкнувший к нім Шипілов

Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 2053
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25.05.2021 15:21 Ответить
Одного "беспокойства" со стороны Европы будет недостаточно ? Значит будет два "беспокойства" . Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 7055 Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 1722
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25.05.2021 14:06 Ответить
Не так радикально - полтора.
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25.05.2021 14:09 Ответить
Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 4388
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25.05.2021 14:06 Ответить
а сами белорусы не хотят что то сделать?
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25.05.2021 14:08 Ответить
може й хотять
та вони вже згаяли момент, коли можна було протестом чогось досягти
поїзд - ту-ту, тепер люба спроба буде дуже жорстоко подавлена
зі смертями та катуваннями
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25.05.2021 14:16 Ответить
Они сосут у кацапов, и видать им это нравиться.
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25.05.2021 14:36 Ответить
И да бульбаши, съездите на даунбасс на экскурсию, вскоре вас ждет такая же крутая житуха.
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25.05.2021 14:39 Ответить
може і хотять "что то" тільки кому яке діло до того, білоруси вже пережили ганьбу над собою з боку "городнього опудала" тепер і Білорусія переживе.
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25.05.2021 16:01 Ответить
Если одного беспокойства мало, значит озаботятся. В этом они - профи. Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича - Цензор.НЕТ 3063
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25.05.2021 14:08 Ответить
звісно, що мало
тож вони висловлять ГЛИБОКУ занепокоєність
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25.05.2021 14:09 Ответить
выбачайте, но европа может выражать только обеспокоенность, в разных вариациях
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25.05.2021 14:13 Ответить
Когда был "железный занавес" для бывшего совка.
Теперь будет "железный купол" для неба Беларуси.
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25.05.2021 14:14 Ответить
ТА ви що? Яке бєспокойство? "Глубокая озабоченность и решительный протест!" - ось що буде. І санкції проти льотчика винищувача. А може (хоча навряд, але відсотків на 5 може!) проти самого лукашенки - хєр йому продадуть пиво по всій Баварії місяця три, а мо і пів року! А ви кажете...
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25.05.2021 14:15 Ответить
Що маємо, літати через Білорусь тепер може тільки російський Аерофлот, в якого самий молодий авіапарк. Такий собі демпінг, у порівнянні з европейськими авіаперевізниками, які піднімуть ціни на білети, в зв'язку з тим, що мусять робити крюк поза межами РБ.
Ось така перемога.
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25.05.2021 14:15 Ответить
нет, нужно оставить как раньше всё... пусть будет открытым небо лукашенкостана, что бы лукашенко и дальше захватывал любые пассажирские самолёты, которые захочет...
Это ж будет дёшево для пассажиров, такая логика у вас?
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25.05.2021 14:19 Ответить
Моя логіка ні до чого, просто сухі факти. На зло бабушці відморожу вуха.
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25.05.2021 14:22 Ответить
Сухі факти в тому, що режим лукашенко понесе більщі збитки ніж західні пасажири.
лукашенківській авіаперевізник збанкрутує, бо залишаться у нього тількі авіарейси у рашку...
Західні авіакомпаніі не будуть платити збір лукашенкостану, минуючи Білорусь...
Вивільняться пілоти, стюардеси, ітд... білоруської авікомпані... збільшится безробіться, впадуть заробітки, ітд.
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25.05.2021 14:29 Ответить
Коли в 2016 р. СБУ садило білоруський літак,для того щоб забрати громадянина Арменії, до речі, ніякого не терориста, а політолога, ну теж саме що і Протасевіч, це було нормально, да?
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25.05.2021 14:24 Ответить
Громадянина "Арменії" Пупко, не пались. Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 2274
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25.05.2021 14:42 Ответить
І що з того? Хтось брехав про бомбу? І, взагалі, у країні війна, а фігурант вилетів з укр. аеропорту
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25.05.2021 14:51 Ответить
Пупка, ты там за уралом своим совсем к бутылке примёрз?
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25.05.2021 15:09 Ответить
ты это на каком языке написал, полиглот фуев? Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 5997 "...піднімуть ціни на білети..." Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 5997 ...нИзачОт, клоун... Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 5997
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25.05.2021 14:22 Ответить
Да ви тут всі на суржику волаєте. А я вже 5 років в Волгограді. Мені прастітєльно.
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25.05.2021 14:26 Ответить
А чого не в Сталінграді? Бандерівці заборонили?
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25.05.2021 14:43 Ответить
...так пиши тогда свои говнокомменты на Лента.СРУ, здесь твое мнение нахрен не нужно... В спам, вася, в спам...
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25.05.2021 14:44 Ответить
Це якісь лінгвістичні борошна. Нема сечі таке читати.
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25.05.2021 15:48 Ответить
Лукашенко это всего лишь метастаз путинской опухоли. Западу нужно было начинать её радикальное лечение ещё в 2008 году. Когда русня полезла в Грузию стало ведь абсолютно очевидно, что имперские амбиции этого образования лишь на время угомонили голозадые 90-е. Ни о какой демократии и приобщении к цивилизованному миру в сытом виде россия не захочет и слышать. Грузинского инцидента было вполне достаточно, что бы уже тогда обрубить Свифт и ввести пару-тройку других жестяков. Сегодня имели бы совершенно другую россию. Или как бы оно там сейчас называлось. А про Лукашенко уже никто бы наверное и не вспомнил.
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25.05.2021 14:18 Ответить
_О чём вы, да они нападение на Польшу проигнорировали! Так что обеспечили дальнейшие злодеяния путлеровцев.
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25.05.2021 14:22 Ответить
"Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича..."
Ай! Ай! Ай!

Европа обеспокоилась и сразу все вокруг притихли и построились...

Как типа всегда раболепно падают ниц и писяют от страха... Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 5874

Идиоты! Давно пора растоптать режим луки санкциями на всё и вся! Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 9247
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25.05.2021 14:21 Ответить
Фракція партії «Європейська Солідарність» у Верховній Раді ініціює визнання режиму Лукашенка таким, що становить загрозу міжнародній безпеці - заявила народний депутат, голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці в Facebook.

"Ініціювала з колегами Іриною Фріз, Марією Іоновою, Іриною Геращенко проєкт постанови, де пропонуємо Верховній Раді визнати режим Лукашенка у Республіці Білорусь таким, що становить загрозу міжнародній безпеці. Цю небезпеку має визнати й світ, і насамперед Україна, у якої, крім Росії, під боком ще й залежний від Путіна режим Лукашенка", - написала Климпуш-Цинцадзе.
Вона наголосила, що зовнішня і безпекова політика має враховувати цей серйозний фактор.
"Закликаю колег з інших фракцій підтримати такий підхід і таке формулювання в постанові. Це найменше, що ми як парламент повинні зробити зараз. Лукашенко при владі в Білорусі - це загроза не лише для неї самої, а й для всіх її сусідів та світу. Маємо голосно говорити це на міжнародній арені", - зазначила вона.
Климпуш-Цинцадзе переконана, що захоплення режимом Лукашенка пасажирського літака має розплющити очі на додаткові безпекові виклики з півночі.
"Білорусь де-факто окупована Росією, то чому ж поведінка її має відрізнятися від московської?", - написала Климпуш-Цинцадзе.
Вона повідомила, що 24 травня вона з колегами зареєструвала звернення до КМУ щодо цілковитої заборони українським авіакомпаніям літати над Білоруссю, і добре, що аналогічне рішення було ухвалено виконавчими органами.
"Переконана, що державі Україна час почати вибудовувати свою дорослу політику щодо Білорусі з урахуванням і безпеки, і потоку біженців звідти. З Білорусі тікають висококваліфіковані кадри, багато IT-спеціалістів і, допомігши їм, допоможемо й собі також", - зауважила депутатка.
Вона наголосила, що Білорусь переживає важкі, можливо, вирішальні часи своєї державності.
"Якщо ми добрі сусіди та гарні господарі, які турбуються про свою безпеку, - маємо спростити можливість потрапити в Україну та лишатися тут довше білоруським шукачам притулку", - додала Климпуш-Цинцадзе.
Вона повідомила, що наступного тижня відбудеться ініційоване нею спільне засідання Комітету з питань інтеграції України до ЄС та Комітету в закордонних справах, де окрім європейської та євроатлантичної інтеграції, буде обговорено і ситуацію в Білорусі.
"Ми часто нарікаємо на тих, хто "глибоко стурбований" у таких ситуаціях. Сподіваюся, за тиждень нам вдасться вийти на якісь конкретні пропозиції, аби самим, окрім стурбованості, зробити низку конкретних кроків", - написала Климпуш-Цинцадзе.
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25.05.2021 14:26 Ответить
Возможно, это ловушка для таракана, созданная *********** спецслужбами. Многоходовочка, так сказать, чтобы дурака Лукашенко окончательно повязать союзным государством. Куда он денется, если мир действительно примет решительные меры по укорачиванию рук взбесившемуся насекомому?
Упадет, как спелое яблочко к ногам *****.
Поэтому, меры противодействия должны быть максимально жесткими, вплоть до объявления взбесившегося фюрера международным террористом со всеми вытекающими, чтобы у ***** и мысли не было встать на одну доску с ним.
Но, похоже, мир до этого не созрел и продолжается то же самое соплежуйство в виде озабоченности и недопустимости.
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25.05.2021 14:27 Ответить
Ну, з Лукашенком усе зрозуміло. Але певне лицемірство із санкціями присутнє. Ху*ло у 2014 р. збив літак рейс MH17, але ніяких санкцій щодо їхніх авіакомпаній ніхто не прийняв, а самі європейці літають над Росією. Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 9841
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25.05.2021 14:57 Ответить
Казалось бы какое дело какому-то американскому блумбергу до Беларуси. Оказывается она угрожает их существованию. Бугага.
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25.05.2021 15:03 Ответить
Як яке? Саме пряме. Певні питання мають міжнародний характер. Це тероризм, права людини і т.п.
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25.05.2021 15:10 Ответить
Борьба за глобальное доминирование. А народ кормят фальшивой требухой типа демократии, прав. По мне так Беларусь гораздо свободней чем та же Америка.
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25.05.2021 15:16 Ответить
Попробуйте в США попризывать свергнуть президента. Посмотрим сколько вы пробудете на свободе.
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25.05.2021 15:19 Ответить
Сам звідки пишеш?
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25.05.2021 15:21 Ответить
We've a real tug-rug-and bob tail under american flag here.
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25.05.2021 15:26 Ответить
Цікаво. От і ХАМАС засудив Лукашенка
Голова політбюро ХАМАС Муса Абу Марзук засудив Мінськ за залучення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем в особисті плани диктатора: «Це обурливо і демонструє архаїчне мислення білоруського уряду, який не розуміє, що зараз ми живемо в час вільних ЗМІ і що існує міжнародна громадська думка, яка більше не сприймає подібні методи ». Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 6790

Напевно, тепер МЗС Білорусі ноту протесту ХАМАСу відправить Режим Лукашенка перетворюється на міжнародну загрозу. Лише занепокоєння з боку Європи буде недостатньо, - Bloomberg про затримання Протасевича - Цензор.НЕТ 8424
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25.05.2021 15:05 Ответить
Украина пока покупает У Беларуси электрику. Вот если бы Лукашенко атомную электростанцию станцию взорвал, тогда мы бы перестали покупать электроэнергию.
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25.05.2021 15:15 Ответить
 
 