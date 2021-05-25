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После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев

После вакцинации, вероятно, российским препаратом "Спутник V" в РФ скончался один из чиновников Минздрава РФ, он возглавлял Центр подтверждения соответствия качества лекарственных препаратов. Официальные СМИ о смерти пока молчат, но с сайта Центра Соловьева, как и должность директора, быстренько убрали.

Об этом сообщил эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов в Facebook, передает Цензор.НЕТ. 

По данным Фаворова, всего ему поступили данные о четырех тяжелых осложнениях после вакцинации "Спутником", причем все случаи отмечены непосредственно после инъекции. 

"Есть печальное сообщение, о четырёх тяжёлых больных, после вакцинации "Спутником". Осложнения у всех четверых случились непосредственно после инъекции, что может указывать на проблему с данной серией вакцинного препарата. Самое странное, что один из четырех, единственный умерший, был руководителем не чего, нибудь, а самого Контрольного Института – Соловьев Евгений Анатольевич, директор центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств "НЦЭСМП" Минздрава РФ (https://www.regmed.ru/content/page/Endorsement_centere_Boss)", - написал он.

"Мои сведения только по факту случившегося, кто знает подробности поделитесь, либо тут, либо в личку. Вопрос серьёзный! Они что там, фигачат тройную-десятерную?? дозу "для своих"?" - добавил Фаворов.

Как отмечает "Накануне.RU", официально никто не сообщает о смерти Соловьева, но с сайта Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Соловьева быстренько убрали. Теперь у центра нет директора, его возглавляет и.о. Иван Феер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинированные российским "Спутником" не получат преимущества для въезда во Францию

22 марта Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который возглавляет группу исполнительной власти ЕС по вопросам вакцинации, заявил, что Европейскому союзу "абсолютно не нужна" российская вакцина против коронавируса Sputnik V. В РФ, естественно, возмутились и начали обвинять ЕС.

21 февраля NYT сообщило, что Израилю пришлось купить "Спутник V" для освобождения заложницы, но сами они его использовать не будут – а передадут для вакцинации сирийцев.

10 февраля Кабмин запретил регистрацию в Украине вакцин, "разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором".

После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев 01
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Топ комментарии
+36
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 2769
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25.05.2021 14:18
+32
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 9757
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25.05.2021 14:17
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После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 3398
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25.05.2021 14:18
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Ну.... Хоч одна гарна новина
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25.05.2021 14:17 Ответить
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 2769
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25.05.2021 14:18 Ответить
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 9757
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25.05.2021 14:17 Ответить
Гдє ти такіх яркіх олігофренов находіш?
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25.05.2021 14:44 Ответить
В Крыму естественно, там такого био-мусора целый полуостров сейчас Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов - Цензор.НЕТ 532
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25.05.2021 14:46 Ответить
Та ще кацапи багато нового завезли.
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25.05.2021 16:48 Ответить
Добре. Якби всі соловйови разом - було б багато краще.
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25.05.2021 14:17 Ответить
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 3398
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25.05.2021 14:18 Ответить
Как говорил один мой знакомый - покойник - я слишком много знал...
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25.05.2021 14:18 Ответить
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 8862
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25.05.2021 14:19 Ответить
"он возглавлял Центр подтверждения соответствия качества лекарственных препаратов"
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 7809
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25.05.2021 14:19 Ответить
Подтвердил!!!
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25.05.2021 14:41 Ответить
Шмурдяк щабористый попался После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 4615
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25.05.2021 14:20 Ответить
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 5473
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25.05.2021 14:20 Ответить
Це Виницковський, вся мразь міняє прізвища
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25.05.2021 14:36 Ответить
Заслужил! После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 588
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25.05.2021 14:21 Ответить
зате пратріотично
на пам'ятнику йому викарбують яку-небудь цитату путєна
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25.05.2021 14:21 Ответить
Новичком вакцинировали шпили-вили=)
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25.05.2021 14:22 Ответить
Это не тот, не тот соловьев... Тоесть лучше конечно этот, чем никакой, но все же...
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25.05.2021 14:22 Ответить
ну вот...боевой вирус придумали,а антидот допилить забыли...
и так сойдет,бабы еще нарожают После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 3275
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25.05.2021 14:23 Ответить
Правильно сделал .
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25.05.2021 14:23 Ответить
Не того Соловьева вакцинировали. Вот как обычно, даже тут нарукожопили.
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25.05.2021 14:23 Ответить
То вигадки бандерівців. Росіяни, вакцина добра, коліть далі.
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25.05.2021 14:24 Ответить
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 240
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25.05.2021 14:24 Ответить
"После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев"
Скобеева скажет, что тут Американский след После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 9329
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25.05.2021 14:26 Ответить
А говорили, что не работает вакцина.... После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 244
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25.05.2021 14:27 Ответить
Байден говорит с женой:
"да милая!.. чиновника Минздрава России Соловьева замочил, сейчас пойду ссать в лифтах", и делать дырки в асфальте..
После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев - Цензор.НЕТ 1900
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25.05.2021 14:28 Ответить
ну и пёс с ним, бабы еще нарожают !
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25.05.2021 14:33 Ответить
китайчат...
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25.05.2021 14:48 Ответить
Дуже повільно, швише вакцинуйте.
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25.05.2021 14:34 Ответить
мелочь, а приятно...
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25.05.2021 14:37 Ответить
Собачья вакцина она такая
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25.05.2021 14:38 Ответить
Стоит ли обнародовать неподтвержденную информацию? Этим можно подорвать доверие к ресурсу. Банду из кремля не жалко ,но главари по-прежнему здравствуют.....
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25.05.2021 14:39 Ответить
Не той Соловьйов на якого сподівалися, але теж непогано.
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25.05.2021 14:41 Ответить
Совпадение? Не думаю!
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25.05.2021 14:43 Ответить
У пляшечці з синім верхом "Спутнік", з червоним -- "Новічок".

"Какую таблэтку вибєрєшь ти, нео-Соловйов?" Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов - Цензор.НЕТ 8048
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25.05.2021 15:44 Ответить
Текущие в два ручья слезы мешают мне писать, ограничусь картинкой
Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов - Цензор.НЕТ 2373
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25.05.2021 16:07 Ответить
Награда нашла героя. Следующий на вакханалию путин и его ко *****.
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25.05.2021 16:30 Ответить
Да как то пох. Хоть пусть все Соловьевы на кацапии передохнут.
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25.05.2021 16:45 Ответить
Готов проспонсировать,купить сотню таких вакцин для лаптеногих,лишь бы они все сработали.
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25.05.2021 17:21 Ответить
Смех и грех.
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25.05.2021 17:33 Ответить
Зачем это опубликовали? Надо было держать в тайне и рассказать об этом через год,-чтобы побольше кретинов вакцинировались этой "как бы" вакциной!
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25.05.2021 21:54 Ответить
Висловлюю бажання багатьох українців провакцинувати рос.вакциною путіна.
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25.05.2021 22:50 Ответить
Символичненько! Після вакцинації Sputnik V у РФ помер один з високопосадовців МОЗ Соловйов - Цензор.НЕТ 1833
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26.05.2021 05:30 Ответить
Да что же этот Обама никак не уймется!
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26.05.2021 08:51 Ответить
 
 