РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15704 посетителя онлайн
Новости Общество
1 785 14
суд (24699) Харьков (6515) русский язык (554)

Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета от 2012 года о региональном статусе русского языка

Новости Цензор.НЕТ Общество

Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета от 2012 года о региональном статусе русского языка

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск и.о. руководителя местной прокуратуры №1 о признании противоправным и недействительным решения городского совета, которое предоставляло русскому языку статус регионального в городе.

"Признать противоправным и недействительным от 28.02.2018 решение Харьковского городского совета "О реализации положений закона Украины "Об основах государственной языковой политики" в городе Харькове" №788/12 от 20.08.2012", - говорится в решении судьи Анастасии Мороко, информирует Ценззор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как указано в мотивировочной части документа, 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал не соответствующим положениям Конституции Украины нормы закона "Об основах государственной языковой политики", во исполнение которого было принято соответствующее решение Харьковского горсовета.

После вступления решения суда в силу, его резолютивная часть о признании нормативного правового акта противоправным и недействительным должна быть безотлагательно опубликована горсоветом в том же издании, в котором он был официально обнародован.

Апелляционная жалоба на решение Окружного админсуда может быть подана в течение 30 дней со дня составления его полного текста (20 мая).

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

Читайте также: Депутат горсовета Черкасс от ОПЗЖ Замирайло отказался говорить на украинском языке и выступил на русском под охраной полиции и синхронный перевод секретаря горсовета Тренкина. ВИДЕО

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу по возвращении апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Напомним, 10 августа 2012 года вступил в силу закон об основах государственной языковой политики, предусматривающий возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

20 августа 2012 года Харьковский горсовет придал русскому языку статус регионального в городе. За это решение на внеочередной сессии в понедельник отдали голоса все 76 зарегистрировавшихся для голосования депутатов, оппозиция проигнорировала участие в этом голосовании.

Ранее Харьковский горсовет уже принимал решение о признании русского языка в Харькове региональным на сессии 6 марта 2006 года.

28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон "Об основах государственной языковой политики" не соответствующим Конституции Украины.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+10
чуєте вибухи?!
Це - дупи допи, ківи, рабіновича та іншої українофобської мразоти
показать весь комментарий
25.05.2021 14:52
+7
те кто поднимал и муссировал "языковой вопрос" предатели Родины и пособники ху-ла Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета от 2012 года о региональном статусе русского языка - Цензор.НЕТ 701
показать весь комментарий
25.05.2021 14:47
+3
Не минуло і 10 років.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И признал его первым государственным? Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета от 2012 года о региональном статусе русского языка - Цензор.НЕТ 7585
показать весь комментарий
25.05.2021 14:40 Ответить
Не минуло і 10 років.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:42 Ответить
кремінь працює.
показать весь комментарий
25.05.2021 14:47 Ответить
Де ж він працює, якщло миколаївська міська рада залишила кацапську мову регіональною.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:06 Ответить
ну не завжди все получається, ще не вечір.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:07 Ответить
Дай Боже, щоб і тут вийшло.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:08 Ответить
те кто поднимал и муссировал "языковой вопрос" предатели Родины и пособники ху-ла Харьковский окружной админсуд признал недействительным решение горсовета от 2012 года о региональном статусе русского языка - Цензор.НЕТ 701
показать весь комментарий
25.05.2021 14:47 Ответить
чуєте вибухи?!
Це - дупи допи, ківи, рабіновича та іншої українофобської мразоти
показать весь комментарий
25.05.2021 14:52 Ответить
Статус російської як регіональної було відмінено ще за Турчинова, одним з перших прийнятих законів після перемоги Революції.
показать весь комментарий
25.05.2021 15:04 Ответить
Гєпа, тільки не крутись, лежи спокійно у себе в труні, чекай долу...
показать весь комментарий
25.05.2021 15:08 Ответить
Закон кк про регіональні мови втратив свою силу ще в 2019 році з прийнятям закону про українську державну мову.
показать весь комментарий
25.05.2021 15:43 Ответить
теперь язык в жопу можно засунуть? от куда он собственно и инвазировал по нашей украинской территории...
показать весь комментарий
25.05.2021 15:52 Ответить
Ще земля на гєпиній могилі не просіла, а такі "атважниє" рішення. Так скоро і палача жукова в викинуть на смітник (де як на мене йому саме місце)
показать весь комментарий
25.05.2021 19:20 Ответить
Класна тєма для піара майбутнього місцевого очільника.
показать весь комментарий
25.05.2021 23:43 Ответить
 
 