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РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка

Российская Федерация продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, согласно данным украинской разведки, на прошлой неделе через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ были завезены новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в частности крупнокалиберные снайперские винтовки и более полутора тысяч тонн горюче-смазочных материалов.

Вместе с тем сообщается, что оккупанты развернули масштабные инженерные работы.

"Агрессор увеличивает количество траншей и ходов сообщений в жилых районах, на территории действующих промышленных объектов, приближенных к линии соприкосновения. Таким образом противник создает условия для скрытого применения снайперов и минометных расчетов", - собщили в ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование ВС РФ наращивает боеспособность оперативной группировки российских войск на Донбассе
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Топ комментарии
+14
Контрснайперские группы возвращены на передовую? Или это риторический вопрос для зелени?
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25.05.2021 14:47
+10
РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка - Цензор.НЕТ 8583
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25.05.2021 14:52
+6
надо наших генералов переселить в окопы и держать там пока не пришлют наших снайперов и не дадут команду стрелять всегда !
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25.05.2021 14:50
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Контрснайперские группы возвращены на передовую? Или это риторический вопрос для зелени?
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25.05.2021 14:47 Ответить
РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка - Цензор.НЕТ 4838
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25.05.2021 14:49 Ответить
РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка - Цензор.НЕТ 8583
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25.05.2021 14:52 Ответить
А с чего ты взял, что их убирали?
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25.05.2021 15:17 Ответить
"С добрым утром" как говорится))
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25.05.2021 16:25 Ответить
Конструктивный ответ. Это все что нужно знать про якобы отвод наших контрснайперских групп.
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26.05.2021 09:53 Ответить
Конструктивно ты пёрднул в лужу.
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26.05.2021 12:58 Ответить
надо наших генералов переселить в окопы и держать там пока не пришлют наших снайперов и не дадут команду стрелять всегда !
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25.05.2021 14:50 Ответить
А Верховному Главнокомандующему айкосик дать, чтобы не видел как его приказ о запрете открытия огня нарушают?
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25.05.2021 15:00 Ответить
да что угодно ему дать что бы не лез в военные разборки...
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25.05.2021 15:47 Ответить
Многим война видится как нечто вроде детской игры в индейцев. Захотели повоевали, захотели отдохнули. Генералов на передок, сержантов в Генштаб. На приказы Верховного положить. И только непосредственному командиру везти тело погибшего воина родителям и близким, которые будут ему говорить что верховный запретил открывать огонь, а ты не выполнил и поэтому ты и виноват.
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25.05.2021 16:01 Ответить
я про то, что надо снайперам приказ стрелять озвучить по тихому. Взять и просто по позициям рассовать снайперов которые будут подчиняться только своему начальству. Свободно, безо всяких на то разрешений вылазить в поле и стрелять в кого им вздумается по сдельной оплате труда,-
бацнул врага - получи премию...
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25.05.2021 22:49 Ответить
Не получится, надо принятие решения на проведение операции, составить план действий во всех возможных ситуациях, определить места размещения с у четом опасных секторов обстрела противника.... Дальше продолжать? Это необходимо чтобы избежать ненужных жертв наших парней.
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25.05.2021 22:54 Ответить
"Это необходимо чтобы избежать ненужных жертв наших парней."
Что значит "избежать не нужных жертв" при том, что их снайпера денно и ночно, безнаказанно, караулят наших воинов для их убийства!? Если наши снайпера будут отстреливать вольготно снующих ихних снайперов, то это только уменьшит наши потери ибо они будут боятся высунуться...
И решений никаких принимать не надо. Просто нанять снайперов на сдельную оплату "труда" и привезти на позиции в окопы.
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25.05.2021 23:09 Ответить
Война не игра в индецев, еще раз говорю. Чтобы подавить замаскированного вражеского снайпера нужна поддержка, особенно реактивной и стволовой артиллерии. Вы поймите работу снайпера: выстрел-ушел. Площадное накрытие того района позволяет с минимальными жертвами нейтрализовать их работу. А это нельзя, говнокомандующий не дает разрешения.
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25.05.2021 23:17 Ответить
"Площадное накрытие" наверняка очень дорогое удовольствие. За такие деньги, без этого накрытия, согласились бы наняться сотни безработных снайперов тем более, что эти "накрытия" малоэффективны. ...
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25.05.2021 23:31 Ответить
РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка - Цензор.НЕТ 1145
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25.05.2021 14:52 Ответить
Глаза путина приближаются, Зеля
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25.05.2021 15:12 Ответить
Де ніші байрактаври?
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25.05.2021 15:13 Ответить
нАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ....
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25.05.2021 15:23 Ответить
в 15-16 годах пацаны сами мастерили дальнобой с прицелом из сволов пулемета 12,6 мм. с далбностью до 3 км.потому что СВД устарело лет этак на 40. просили наладить переделку. просили закупить канадскую винтовку, до 2 км и что.......? а нихрена. не думаю что снайперы рф бегают со старими свдешками.
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25.05.2021 15:43 Ответить
Та все у нас є. При Пороху купували і канадські, і американські гвинтівки і цілі комплекси. Воювати є чим, а волі на те у вищого керівництва держави зараз нема. Бо якщо вбивати окупанта на нашій землі, як тоді дивитися в очі кремлівському хазяїну і як це йому пояснити?
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25.05.2021 19:05 Ответить
Зато ВСУ отводят снайперов и артиллерию с передовой. Все логично в предательской логике правящей верхушки.
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25.05.2021 17:01 Ответить
А якже... Пу буде незадоволений.. а йому ще треба Зе у о..ко заглянути
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25.05.2021 23:57 Ответить
 
 