Ассоциации с Украиной в Польше в целом положительные, при этом профессиональная среда настроена более позитивно, чем широкая общественность, - исследование

Ассоциации с Украиной в Польше эмоционально положительные, опираются на личный и семейный опыт, географические образы и общую историю, понятие соседства и братства.

Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета "Восприятие Украины за границей. Польша", подготовленного Европейской исследовательской ассоциацией ERA для Украинского института, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Негативные ассоциации связаны, прежде всего, с политически-экономическими вызовами: коррупцией, олигархами, несоблюдением политических обещаний. Культурные ассоциации разрозненные и ключевой роли в восприятии Украины не играют", - указывается в тексте исследования.

Подчеркивается, что общее отношение к Украине в Польше неоднородно, при этом профессиональная среда настроена более позитивно, чем широкая общественность.

"Если специалисты смотрят на Украину через положительный опыт профессионального сотрудничества, то на восприятие более широкой среды влияет дискурс польских СМИ, которые с одной стороны, немного уделяют внимание ситуации в современной Украине, а с другой - склонны распространять негативные оценки, связанные с политическими и общественными тенденциями в Польше последних лет", - говорится в исследовании.

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Отмечается, что в общем можно выделить три основные темы, вокруг которых формируется неоднородное восприятие Украины в Польше, в частности политические события в Украине, украинская иммиграция в Польшу, общее историческое наследие.

"Для каждой из них характерны положительные и негативные способы освещения. Так, позитивное восприятие украинской политики подчеркивает борьбу за независимость, стремление к свободе, демократичности, а отрицательное - на коррупции, бедности, недостатках политической системы. Тема украинской миграции может освещаться и как угроза, и как возможность и фактор экономического развития польского общества. В теме общего исторического наследия пока преобладает политически инструментализированный конфликтный нарратив", - поясняется в отчете.

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Также указывается, что Украина и украинская культура в Польше воспринимаются профессиональной средой как явление европейского уровня, но пока малоизвестное и в стране, и в мировом контексте.

"Украинская культура больше известна благодаря фольклору, нередко в "шароварной" форме, а современный культурный продукт требует существенного усиления промоции. Спрос постепенно формируется благодаря появлению на польском рынке украинского кино, современных писателей и музыкальных групп", - говорится в отчете.

Среди предложенных к оценке культурных феноменов наиболее известными для опрошенной аудитории оказались феномены и фигуры, с политическими событиями середины 2010-х годов и, активно освещаемые в иностранных СМИ (например, Майдан, Олег Сенцов), трагические события истории Украины ХХ века (Голодомор, Чернобыльская катастрофа), а также отдельные исторические, историко-архитектурные феномены и фигуры в сфере культуры - различных периодов (например, Киевская Русь, Херсонес, Леся Украинка, Сергей Жадан).

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Исследование проводилось в июле-декабре 2020 года. Основным методом исследования были глубинные экспертные интервью с представителями целевой аудитории, которые проводились на польском или украинском языках. Интервью проводились по опроснику, содержащему около 20 вопросов.