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"Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тендер был проведен без аукциона и не имеет никаких подробностей о предмете исследования. Известны лишь сроки выполнения и цена услуг.

Дочернее предприятие "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт" подписало договор с "Киевской школой экономикой и менеджмента" (КШЭ) на сумму 1,68 млн гривен. Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

Однако никаких данных касательно того, на какую тему или для чего будет проведено исследование, нет. Из деталей договора есть только дата оказания услуг до 1 октября 2021 года и то, что оплата будет проводиться в два этапа.

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Сперва "Спецтехноэкспорт" внесет аванс 30% в течение трех банковских дней после подписания договора, а потом в течение 5 банковских дней оплатит остальные 70% стоимости услуг. Закупку провели без проведения аукциона так как предприятие не является заказчиком по нынешней редакции закона "О публичных закупках".

Укроборонпром заказал у Киевской школы экономики исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему 01

Заказ "КШЭ" сделали за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики". Основателем школы является международная общественная организация "Киевский экономический институт", основанный Артемом Поздняковым, Валентином Зеленюком, а также бельгийцем Томом Купе. О чем сообщают "Наші гроші".

Укроборонпром заказал у Киевской школы экономики исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему 02
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Топ комментарии
+12
А какая разница какая тема исследования? Главное бабло попилить. Эх, Свинарчуки зеленского, вот это масштаб "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему - Цензор.НЕТ 9625
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25.05.2021 15:54
+9
Так тема одна и всем понятная, - "Как скомуниздить бабло"!!!
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25.05.2021 15:56
+7
"Заказ "КШЭ" сделали за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики"
И где же ваш Бигус, мать ващу?
Гоняется за призраком Порошенко?
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25.05.2021 16:23
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А какая разница какая тема исследования? Главное бабло попилить. Эх, Свинарчуки зеленского, вот это масштаб "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему - Цензор.НЕТ 9625
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25.05.2021 15:54 Ответить
В наглядову Укроборонпрому увійшов Мілованов - керівник школи економікиА він є креативою Пінчука, бо саме той споносрує ту школу ...
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25.05.2021 16:09 Ответить
Так тема исследования известна: Помогает ли «Виагра» хомякам справиться с последствиями резкой смены часовых поясов.
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25.05.2021 16:34 Ответить
а рехформаторские набсоветы с премиями где???
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25.05.2021 15:55 Ответить
Так тема одна и всем понятная, - "Как скомуниздить бабло"!!!
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25.05.2021 15:56 Ответить
А чого нардепку Голосу Ірину Совсун не згадали тут?
До речі, в слугах уродів там також є з десяток причетних до школи мілованова.
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25.05.2021 15:59 Ответить
Тимоха Милованов - эквилибрист?
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25.05.2021 15:59 Ответить
свинарчуки, кажете? бариги? Ну, ну...
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25.05.2021 15:59 Ответить
"Роль Минобороны в развитии кролиководства"...
Ну не ракеты ж им заказывать!
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25.05.2021 16:01 Ответить
Это так Дебилу Милованову отстегивают.
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25.05.2021 16:11 Ответить
називається це так - СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ
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25.05.2021 16:25 Ответить
"Заказ "КШЭ" сделали за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики"
И где же ваш Бигус, мать ващу?
Гоняется за призраком Порошенко?
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25.05.2021 16:23 Ответить
"дата оказания услуг до 1 октября 2021" А Милованова введи в совет три дня назад. Черт ногу сломит в этих схемах. А спрашивать нужно с руководства Укроборонпрома. Кто там ключевая фигура? "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему - Цензор.НЕТ 509
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25.05.2021 17:35 Ответить
Киевская школа экономики входит в фонд Пинчука. Хорошая благотворительность. "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему - Цензор.НЕТ 6412
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25.05.2021 17:38 Ответить
ЯКА ДИВИНА...
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25.05.2021 19:49 Ответить
 
 