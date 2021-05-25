"Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему

Тендер был проведен без аукциона и не имеет никаких подробностей о предмете исследования. Известны лишь сроки выполнения и цена услуг.

Дочернее предприятие "Укроборонпрома" "Спецтехноэкспорт" подписало договор с "Киевской школой экономикой и менеджмента" (КШЭ) на сумму 1,68 млн гривен. Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

Однако никаких данных касательно того, на какую тему или для чего будет проведено исследование, нет. Из деталей договора есть только дата оказания услуг до 1 октября 2021 года и то, что оплата будет проводиться в два этапа.

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Сперва "Спецтехноэкспорт" внесет аванс 30% в течение трех банковских дней после подписания договора, а потом в течение 5 банковских дней оплатит остальные 70% стоимости услуг. Закупку провели без проведения аукциона так как предприятие не является заказчиком по нынешней редакции закона "О публичных закупках".

Заказ "КШЭ" сделали за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики". Основателем школы является международная общественная организация "Киевский экономический институт", основанный Артемом Поздняковым, Валентином Зеленюком, а также бельгийцем Томом Купе. О чем сообщают "Наші гроші".