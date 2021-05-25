РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14294 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 473 20
Минздрав (4828) Ляшко Виктор (1318)

Ляшко заявил о намерении сформировать коллегию Минздрава: "Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ляшко заявил о намерении сформировать коллегию Минздрава:

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко намерен сформировать коллегию министерства и оставить государственные закупки за госпредпрятием "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).

Об этом он сообщил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Коллегия Минздрава будет состоять из большого количества людей. Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно. Предварительно к работе будут привлечены представители и министерства, и ГП "МЗУ", и Центра общественного здоровья (ЦОЗ) и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), и Академии медицинских наук Украины, и ведущие специалисты. Кроме того, хочу, чтобы в коллегию вошло несколько семейных врачей, работающих непосредственно на первичке, а также врачи из вторички и высокоспециализированной помощи", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав ведет переговоры о переносе сроков поставки COVID-вакцин с осени на лето, - Ляшко

Он также добавил, что в ближайшее время будет заслушан аудит Минздрава.

"Этот аудит был проведен с боем. Мы начали его в апреле, и теперь знаем все пробелы системы здравоохранения в год. Мы проверили все проблемные вопросы в Программе медицинских гарантий, в организации управления в системе здравоохранения, в системе противоэпидемической защиты, в системе закупок", - сказал он.

Ляшко подчеркнул, что МЗУ должно стать центральной закупочной организацией.

Также читайте: "Команда изменится 50х50", - Ляшко планирует оставить половину заместителей, работавших при Степанове

Он также сообщил, что намерен обратиться в Кабмин для объявления конкурса на должность главы НСЗУ.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
ти шо, проти політики партії???
дивись, бубочка образиться
показать весь комментарий
25.05.2021 15:59
+1
По традиции, коллегия минздрава должна будет пройти краткие кавалерийские курсы в трускавецком Риксусе...
показать весь комментарий
25.05.2021 16:01
+1
С кем комфортно. Ляшко заявил о намерении сформировать коллегию Минздрава: "Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно" - Цензор.НЕТ 8823
Может наступило время брать профессионалов?
показать весь комментарий
25.05.2021 16:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ти шо, проти політики партії???
дивись, бубочка образиться
показать весь комментарий
25.05.2021 15:59 Ответить
На зрозумілій мові слід читати так - ..."тільки тих, хто дупу лизати буде".
показать весь комментарий
25.05.2021 16:00 Ответить
По традиции, коллегия минздрава должна будет пройти краткие кавалерийские курсы в трускавецком Риксусе...
показать весь комментарий
25.05.2021 16:01 Ответить
Хммм...а я думал формулировка будет другая: - я буду собирать тех, с кем будут результаты для всех.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:01 Ответить
тобі Єрмак підбере , але мріяти можна
показать весь комментарий
25.05.2021 16:05 Ответить
можна навіть й про Уляну , з якою працював
показать весь комментарий
25.05.2021 16:06 Ответить
С кем комфортно. Ляшко заявил о намерении сформировать коллегию Минздрава: "Я не буду подбирать только тех, с кем мне комфортно" - Цензор.НЕТ 8823
Может наступило время брать профессионалов?
показать весь комментарий
25.05.2021 16:09 Ответить
на це у ЗЕлених не поставлено
показать весь комментарий
25.05.2021 16:13 Ответить
Этому ничтожеству только в памперсах комфортно. Лизун дупы Зе и Офиса с банковой.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:10 Ответить
З'являєт сі надія - Ляшко схожий на досвідчену людину, аби ж тілько не обісрав сі.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:17 Ответить
смотрите на его путь...досвиченый? смешно.....
показать весь комментарий
25.05.2021 16:22 Ответить
Ага, опытнейшие воры Богатырева или Тодуров смотрелись бы лучше
показать весь комментарий
25.05.2021 16:33 Ответить
Тодуров специалист и не лезет в кресло чиновника...Богатырева ворюга.....
показать весь комментарий
25.05.2021 16:34 Ответить
Вакцины, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, индивидуальные средства защиты. Не, это уже устарело. Нам, блин, нужна коллегия с непонятными функциями, задачами и полномочиями. Именно она скажет ковиду "Стой! раз, два...".
показать весь комментарий
25.05.2021 16:22 Ответить
І всі ці дармоїди будуть "прібарахляться" за рахунок державного бюджету?
Кльово, чо! Всі ж хочуть лапсєрдак "а ля стєпашка" за 600 тисяч....
показать весь комментарий
25.05.2021 16:43 Ответить
Все вы обещаете одно, а до власти добрались - совсем другое. Вот пример клоуна президента это подтверждает, и всем это известно. Вот вам и вывод из этого,- все вы БРЕХУНЫ!!!!
показать весь комментарий
25.05.2021 19:46 Ответить
Родню, что ли? Ляшко заявив про намір сформувати колегію МОЗ: "Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно" - Цензор.НЕТ 7325
показать весь комментарий
26.05.2021 05:11 Ответить
 
 