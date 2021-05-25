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Новости Общество
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Желание власти пополнить госбюджет, увеличив налоги, в будущем может негативно сказаться на всей экономике, - политолог

Новости Цензор.НЕТ Общество

Желание власти пополнить госбюджет, увеличив налоги, в будущем может негативно сказаться на всей экономике, - политолог

Инициативы властей по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического рост.

Такое мнение выссказал политолог Владимир Фесенко.

"Общеизвестно, что если страна нуждается в ускорении экономического роста, то налоги нужно не повышать, а наоборот снижать. Искусство государственной политики лежит в балансе интересов. Необходимо искать такой баланс интересов, который был бы оптимальным, чтобы экономика нормально развивалась, чтобы было больше денег именно благодаря развитию, а не просто из-за резкого увеличения налогов", - сказал Фесенко.

По его словам, желание власти сегодня пополнить госбюджет благодаря увеличению налогов в будущем может негативно сказаться на всей экономике страны.

"Почему возникла такая инициатива? Это вызвано банальной необходимостью пополнить бюджет после длительного экономического кризиса. Бюджет нужно наполнять, есть необходимость найти деньги. Искать сродства за счет увеличение налогов – наиболее легкий путь, но он, как правило, связан с рисками, так как, чем больше налоги, тем тяжелее бизнесу. В конечном итоге экономика страны получает негативный эффект", - отметил эксперт.

По его словам, между украинским бизнесом и правительством должен быть проведен конструктивный диалог, чтобы найти оптимальную величину налоговой нагрузки.

"Если украинский бизнес будет нормально развиваться, увеличивать объемы производства, экспорта, то и государство больше получит. Необходимо в процессе диалога найти оптимальную величину налоговой нагрузки на украинские отрасли экономики. Должен быть продуктивный, конструктивный диалог между государством и крупными компаниями", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.
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Желание власти пополнить госбюджет, увеличив налоги, в будущем может негативно сказаться на всей экономике, - политолог - Цензор.НЕТ 2103
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25.05.2021 16:38 Ответить
Ахах. Какая неприятная неожиданность. Кто бы мог подумать, что зелебобы окажутся такими непорядочными людьми? Ужас просто
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26.05.2021 00:13 Ответить
Налоги станут лучче, не хужи, ніж було!
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25.05.2021 16:46 Ответить
Орррррригинальный рецепт поднятия экономики путем увеличения налогов (не для всех конечно) придумало не это зеро паяцное. Это еще кровосися извращалось. Закономерный путь власти коЗеландии по следам папиредникав, духовных наставникав и просто сутенеров квартала криворогатого лидера 73%.
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25.05.2021 16:47 Ответить
Особенно это комично смотрится в момент кризиса, когда люди теряют работу и закрывается бизнес. А чего бы не додавить то, что ещё хоть как-то работало?
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26.05.2021 00:15 Ответить
Правильнее написать, пополнить не госбюджет, а свои карманы. Ведь все мы прекрасно знаем куда большая часть налогов идет.
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25.05.2021 16:48 Ответить
Спокуха! Бизнес проблему решит: повысятся налоги - повысят цены на все и все повышение налогов оплатит конечный потребитель -"мудрий нАрід". И в конечном, денег у него хватит на осьмушку хлебушка в день, но ненадолго. А потом бизнес не выдержит и - экономическая катастрофа.
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25.05.2021 17:22 Ответить
Да просто вернёмся в 90-ые в катастрофическую инфляцию, нищету, безработицу и когда предприятия будут закрываться одно за другим. Только тогда хоть было чему закрываться, а сейчас на пальцах одной руки тех предприятий в каждом городе.
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26.05.2021 00:30 Ответить
только драть!..фопы особенно! их тех, что принимают без оформления на работу и издеваются как хотят! каждому по кассовому аппарату на веревку и пусть ходят!..тк кто мами пашут, пусть так и остаются....оффшоры почистить и прикрыть, это для особо одаренных...и таможню с налоговой- под тройной контроль! и это для начала только...сигаретников и водочников(изготовителей) за паленку -на кичу всех!
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25.05.2021 17:52 Ответить
особливо не забудьте дополнительно налогообложить рыночников, таксистов, парикмахеров с косметичками и остальных представителей нарида
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25.05.2021 21:35 Ответить
У мене таке враження, що влада користується принципом: щоб корова більше давала молока, її треба більше доїти і менше годувати...
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25.05.2021 22:30 Ответить
Так у власти на все вопросы по поводу бюджета, один ответ - повысить налоги, тарифы и сборы. По-другому они не умеют. Задавят население и бизнес налогами и всё.
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26.05.2021 00:04 Ответить
 
 