Посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны. Ее политика стала опасной для остального мира, - спикер МИД Николенко

Посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя информацию о том, что посольство Беларуси направило в МИД Украины ноту протеста из-за решения о прекращении авиасообщения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом, фактически взятие в заложники пассажиров гражданского рейса и коварный арест журналиста Романа Протасевича доказали отсутствие "красных линий" и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей. Именно поэтому, посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что прекращение авиасообщения с Беларусью стало вынужденным, но крайне необходимым шагом, который имеет целью гарантирование безопасности и защиту украинских граждан.

"Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот - деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, оказывает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России", - пояснил Николенко.

По словам спикера МИД, по примеру Украины из соображений безопасности ряд других стран принял аналогичные решения, а европейские авиакомпании начали облетать белорусское авиационное пространство.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.