РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18939 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины
3 195 19
Еврокомиссия (1317) Россия (91269) Евросоюз (15883) Урсула фон дер Ляйен (375)

Поведение России только ухудшается: саботаж, убийства, кибератаки и дезинформация, - президент Еврокомиссии фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Поведение России только ухудшается: саботаж, убийства, кибератаки и дезинформация, - президент Еврокомиссии фон дер Ляйен

Российская Федерация бросает вызов интересам и ценностям ЕС, создает гибридные угрозы для стран-членов и дестабилизирует ситуацию в соседних странах.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕС, состоявшейся в ночь на вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается России, мы подвели итог наших отношений. Все лидеры согласились, что Россия бросает большой вызов нашим интересам и ценностям. Мы знаем о вмешательстве и дестабилизации в соседних странах, таких как Украина, Молдова и Грузия. Мы видели попытки ослабить Европейский Союз и подорвать страны-члены с использованием гибридных угроз. Саботаж, убийства, раздор, кибернетические атаки и кампании дезинформации - мы видели это поведение годами, оно не меняется, оно только ухудшается", - отметила президент Еврокомиссии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической, - фон дер Ляйен

По ее словам, Еврокомиссия и высокий представитель ЕС получили от европейских лидеров поручение подготовить к июньскому саммиту ЕС специальный доклад с различными вариантами развития отношений с РФ.

Фон дер Ляйен в этом контексте заявила, что ЕС и Россия "обречены иметь общее будущее".

"Россия является нашим крупнейшим соседом, и остается источником торговли и инвестиций в Европейский Союз. Вдоль наших границ жизнь европейцев и россиян является взаимосвязанной", - сказала она.

При этом президент ЕК подчеркнула, что подход Евросоюза к отношениям с РФ остается неизменным и основывается на пяти принципах. Среди них - полная имплементация Минских соглашений, развитие отношений со странами Восточного партнерства, укрепление внутренней устойчивости ЕС, выборочное привлечение России, а также развитие контактов между людьми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси

"Мы будем придерживаться этого курса", - добавила президент Еврокомиссии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
За двадцать лет ***** удалось практически невозможное. Страну, которая расположена частично в Европе, а частично в Азии, сделать полностью дикой африканской.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:47
+6
Санкции снимите, денег дайте РФ. Вдруг поможет. Поведение России только ухудшается: саботаж, убийства, кибератаки и дезинформация, - президент Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 8895
показать весь комментарий
25.05.2021 16:45
+3
А чего Вы ожидали? Московиты понимают только тогда,когда с ними поступают так,как поступил хан Тохтамыш!
показать весь комментарий
25.05.2021 16:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санкции снимите, денег дайте РФ. Вдруг поможет. Поведение России только ухудшается: саботаж, убийства, кибератаки и дезинформация, - президент Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 8895
показать весь комментарий
25.05.2021 16:45 Ответить
За двадцать лет ***** удалось практически невозможное. Страну, которая расположена частично в Европе, а частично в Азии, сделать полностью дикой африканской.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:47 Ответить
Що ж ви Африку так ображаєте?
показать весь комментарий
25.05.2021 17:30 Ответить
Поведінка Росії тільки погіршується: саботаж, вбивства, кібератаки і дезінформація, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6512
показать весь комментарий
25.05.2021 17:35 Ответить
Треба спочатку оту моль шо в крємлє завелась в 90-х прихлопнути та недати іншій такій молі завестись... Тільки хто це буде робити? Кацапи? Та їм воТкі дай і їм начхати хто заведеться в крємлі.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:49 Ответить
А чего Вы ожидали? Московиты понимают только тогда,когда с ними поступают так,как поступил хан Тохтамыш!
показать весь комментарий
25.05.2021 16:57 Ответить
Вот это вот абсолютно правильно. Это звериный оскал маленького зеленого, загнанного в угол. Вы вообще видели когда нибудь маленького зеленого??? Я вас предупреждаю, это очень очень неприятное зрелище и надо быть к нему подготовленным.

Учтите, это а ведь маленькие зеленые это всего лишь обслуживающий персонал. Настоящее лицо врага еще хуже( по сути это комкообразно-волосоподобное образование, нечто вроде бионейронной сети) И я вас не пугаю, это суровая реальность, такова его форма жизни, отличная от нас. Настоящее лицо врага видели покойные дятловцы, вы можете посмотреть предсмертные ихние фотографии (не для слабонервных!!!) И я не сгущаю краски, это судмедэкспертиза. Все, что я говорю, реально существует, нравится это вам или нет.
показать весь комментарий
25.05.2021 16:57 Ответить
Тю, да ты наркоман штоле.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:24 Ответить
коллега "маленького зеленого". общие варианты расширения сознания
показать весь комментарий
25.05.2021 20:16 Ответить
Главное - выразили озабоченность. Как Чемберлен в 1938: "Я привез вам мир" Поведение России только ухудшается: саботаж, убийства, кибератаки и дезинформация, - президент Еврокомиссии фон дер Ляйен - Цензор.НЕТ 5583
показать весь комментарий
25.05.2021 16:57 Ответить
Нужно срочно туда борреля послать, он специалист по усмирению росии
показать весь комментарий
25.05.2021 16:58 Ответить
Надо снять санкции, достроить поток, попросить прощения....
показать весь комментарий
25.05.2021 17:10 Ответить
Інституції оон і єс - нікчемні!
показать весь комментарий
25.05.2021 17:22 Ответить
Эльфийка дело говорит.Ещё бы слова подкреплялись делами...Было бы просто замечательно.
Поведінка Росії тільки погіршується: саботаж, вбивства, кібератаки і дезінформація, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 1427 Поведінка Росії тільки погіршується: саботаж, вбивства, кібератаки і дезінформація, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 7919
показать весь комментарий
25.05.2021 17:50 Ответить
ТАК УБЕЙТЕ ПУТИНА В ЖЕНЕВЕ !)
показать весь комментарий
25.05.2021 18:10 Ответить
Поведінка Росії тільки погіршується: саботаж, вбивства, кібератаки і дезінформація, - президент Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 6987
показать весь комментарий
25.05.2021 18:40 Ответить
Поведінка росії незмінна на протязі багатьох десятиліть і навіть століть. Німці мабуть забули, що Другу Світову війну почав режим Гітлера синхронно з режимом Сталіна в Польщі. Росія була, є і ще певний час буде Імперією Зла поки весь цивілізований світ спільними зусиллями не зупинить цих бандитів усіма можливими методами аж до розвалу цієї терористичної держави.
показать весь комментарий
25.05.2021 19:41 Ответить
Ото новина . Так росія завжди була гамном. Тіпа не знали.
показать весь комментарий
25.05.2021 21:13 Ответить
 
 