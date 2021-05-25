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Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко

Земельная реформа в Украине не отменяет право украинцев на получение бесплатных 2 гектаров земли на строительство дома и ведение личного сельского хозяйства.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, министр опроверг информацию о том, что законы, принятые в ходе земельной реформы, отменяют это право.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минагрополитики внесет законопроект о детенизации земельных участков: каждый гектар должен облагаться налогом, - министр Лещенко

"В действующем законодательстве сохраняется право на получение бесплатных 2 гектаров. Законы, принятые для земельной реформы, это право не отменяют", - сказал он.

При этом Лещенко уточнил, что закон о земельной децентрализации №2194 устанавливает предохранители - вопрос о приватизации земли, переданной в коммунальную собственность, будет решаться большинством голосов территориальной громады.

В то же время, глава Комитета Верховной Рады по вопросам земельной политики Николай Сольский отметил, что на практике это право сложно реализовать.

"В нашей стране десятки миллионов людей... Если каждому дать - все получат меньше сотки... Но шансы (получить 2 га. - Ред.) - есть", - сказал он.
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Топ комментарии
+9
Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 4206
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25.05.2021 16:55
+8
Где можно получить эти 2 гектара???!!!
😆😆😆😆😆😆😆
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25.05.2021 16:53
+6
в Тихом или Атлантическом Северном ледовитом океанах например или пустынях Гоби Сахара...
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25.05.2021 16:56
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Правила форума Совет форумчан
А если не можете дать землю каждому., дадите компенсацию по рыночным ценам за эти 2 гектара?
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25.05.2021 16:52 Ответить
Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 4206
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25.05.2021 16:55 Ответить
Министр ошибся и хотел сказать бесплатно не два гектара, а на 2 х 2 метра Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 8142
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25.05.2021 17:04 Ответить
думаю, министр ошибся не формулировкой, а местом работы...
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25.05.2021 17:39 Ответить
Вы оба не ошибаетесь.🙂
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25.05.2021 17:42 Ответить
Скоро бесплатную урну для пепла пообещают,лишь бы 2+2 не давать.Израиль в пустыне,а здесь чернозем у гоев,несправедливо? Шмаркля исправит.
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25.05.2021 18:00 Ответить
Где можно получить эти 2 гектара???!!!
😆😆😆😆😆😆😆
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25.05.2021 16:53 Ответить
в Тихом или Атлантическом Северном ледовитом океанах например или пустынях Гоби Сахара...
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25.05.2021 16:56 Ответить
Будешь за мной в очереди Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 8560
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25.05.2021 17:01 Ответить
маца на вуха гоям....
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25.05.2021 17:06 Ответить
22га х 30млн =
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25.05.2021 16:56 Ответить
Ох и фокусники!!!
Помню, помню как участки на Луне все покупали Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко - Цензор.НЕТ 160
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25.05.2021 16:57 Ответить
Грабунок земл1 руками влади. 1нш1 - сп1в участники!
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25.05.2021 17:02 Ответить
А иноземным банкам по 10тыс га за резаную бумагу с гарантией на выбор. У кого землю крадете? У будущих поколений пока этот нарид недееспосбный. А ты вже в списке на раздачу министр,когда землю следующая власть прийдет отбирать с консфискацией. Не свои так чужие спросят.
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25.05.2021 17:07 Ответить
пздж - ведь недавно приняли закон в ВР что - уже никто никому ничего не должен !!! Земельна реформа не скасовує права громадян на безкоштовні 2 гектари, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 6928
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25.05.2021 17:19 Ответить
МАЛО ТОГО, ЧТО УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ ЗЕМЛИ НА ВСЕХ, ТАК ЭТА **** ЕЩЁ И 28 СОТОК СПЗДИЛ !!!
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25.05.2021 17:44 Ответить
С достижением 18-ти лет каждый гражданин Украины может бесплатно получить пять участков земли. В общей сложности можно бесплатно приватизировать 2,28 га.
Согласно статье 121 Земельного кодекса Украины, государство может передать гражданину не больше двух гектаров для ведения личного сельского хозяйства, для ведения садоводства - не больше 0,12 га. На строительство жилого дома в городе и селах выделяют разные площади земли, в селе можно получить не больше 0,25 га, в поселках - не больше 0,15 га, а в городе - 0,1 га. Для дачного строительства в законе предусмотрено не более 0,1 га и для гаража - не больше 0,01 га. Бесплатно приватизировать можно каждый из видов участков только один раз, не зависимо от того, есть ли земля у членов семьи.
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25.05.2021 17:45 Ответить
И ЕСЛИ 40 МЛН. ГА СЕЛЬХОЗ ЗЕМЛИ РАЗДЕЛИТЬ НА 17 МЛН. РАБОТОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ТО ПОЛУЧИТЬСЯ ПО 2.35 ГА !!! МИНИСТР ЛЕЩЕНКО ПОЛНЫЙ ПЗДУН !!!
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25.05.2021 18:03 Ответить
Может то может, только кто ж каждому гражданину даст. Это из того же ряда, что и каждый из украинцев президент.
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25.05.2021 20:27 Ответить
ЗА ГОРЛО НАДО БРАТЬ И ТРЕБОВАТЬ !!! И ТАК КАЖДЫЙ И ВСЕ ВМЕСТЕ !!!
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25.05.2021 23:23 Ответить
особенность земельных участков в том, что они все разные по своей сельхозценности и нет справедливых критериев, по которым одному давать плодородный участок, а другому солончак. ВСЕ ВМЕСТЕ просто передерутся между собой.
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26.05.2021 02:20 Ответить
ПО ОБЛАСТЯМ И ПО СПИСКУ ПО АЛФАВИТУ И ОТДАЛЕННОСТИ ПО МЕСТУ ПРОПИСКИ !!!
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26.05.2021 04:57 Ответить
МОЖЕТ КТО ТО РЫБУ ВЫРАЩИВАТЬ ХОЧЕТ ТАК ЕМУ ПОФИГ !)
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26.05.2021 04:58 Ответить
У КОРРУПЦИОНЕРОВ ШАНСЫ ЕСТЬ, ЧТО ИХ ДЕТЕЙ НЕ УБЬЮТ !)
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25.05.2021 17:51 Ответить
Чисто по человечески дети коррупционеров соучастники
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25.05.2021 20:21 Ответить
так раздайте, а потом уже продавайте.
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25.05.2021 18:00 Ответить
Не так давно : 1917 та 1939 (для Західної України) відбувся поділ (розбій) з переділом у вигляді колективізації (повторний розбій: поплатилися за те що грабонули чуже). Історія нас нічому не навчила: несправедливий закон не стане легітимним тільки тому, що за нього проголосувала більшість...
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25.05.2021 19:40 Ответить
Вот если украли землю с использованием как говорят органы Преступников деркомзема не исключено, что с участием представителей недополиции, что делать?
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25.05.2021 20:20 Ответить
Земельна реформа не скасовує права громадян на безкоштовні 2 гектари, - міністр Лещенко - Цензор.НЕТ 7245
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25.05.2021 21:58 Ответить
 
 