Земельная реформа не отменяет право граждан на бесплатные 2 гектара, - министр Лещенко
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Земельная реформа в Украине не отменяет право украинцев на получение бесплатных 2 гектаров земли на строительство дома и ведение личного сельского хозяйства.
Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, министр опроверг информацию о том, что законы, принятые в ходе земельной реформы, отменяют это право.
"В действующем законодательстве сохраняется право на получение бесплатных 2 гектаров. Законы, принятые для земельной реформы, это право не отменяют", - сказал он.
При этом Лещенко уточнил, что закон о земельной децентрализации №2194 устанавливает предохранители - вопрос о приватизации земли, переданной в коммунальную собственность, будет решаться большинством голосов территориальной громады.
В то же время, глава Комитета Верховной Рады по вопросам земельной политики Николай Сольский отметил, что на практике это право сложно реализовать.
"В нашей стране десятки миллионов людей... Если каждому дать - все получат меньше сотки... Но шансы (получить 2 га. - Ред.) - есть", - сказал он.
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Помню, помню как участки на Луне все покупали
Согласно статье 121 Земельного кодекса Украины, государство может передать гражданину не больше двух гектаров для ведения личного сельского хозяйства, для ведения садоводства - не больше 0,12 га. На строительство жилого дома в городе и селах выделяют разные площади земли, в селе можно получить не больше 0,25 га, в поселках - не больше 0,15 га, а в городе - 0,1 га. Для дачного строительства в законе предусмотрено не более 0,1 га и для гаража - не больше 0,01 га. Бесплатно приватизировать можно каждый из видов участков только один раз, не зависимо от того, есть ли земля у членов семьи.