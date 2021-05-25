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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Беларусь (7525) Лукашенко (3502) МИД (6653) Енин (328) Протасевич Роман (309)

Авиасообщение с Беларусью может быть возобновлено, как только "режим Лукашенко вернется к нормальности", - замглавы МИД Енин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Авиасообщение с Беларусью может быть возобновлено, как только

Украина возобновить авиасообщение с Беларусь, как только правительство Республики Беларусь отменит те решения, которые привели к принятию контрмер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, Украина защищает те ценности, интересы и нормы, согласно которым живет украинское общество, а Александр Лукашенко уже не в первый раз пересекает определенные красные линии.

"Случай, который произошел с белорусским оппозиционером, является очередным звоночком того, что любому чиновнику, представителю силового ведомства, который тем или иным путем, или оказывается на территории Республики Беларусь, или даже пролетает в ее воздушном пространстве, гипотетически может грозить опасность. Именно поэтому решение правительства Украины продиктовано интересом национальной безопасности Украины. Как только режим Лукашенко вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию соответствующих контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут возобновлены", - подчеркнул замглавы МИД.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Читайте: Посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны. Ее политика стала опасной для остального мира, - спикер МИД Николенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
А это как, к нормальности?
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25.05.2021 17:07
+6
Нормальность диктатора это что значит?
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25.05.2021 17:11
+4
Этот енин ватник, на котором клейма негде ставить. Поэтому его тяжело понять
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25.05.2021 17:09
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А это как, к нормальности?
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25.05.2021 17:07 Ответить
Этот енин ватник, на котором клейма негде ставить. Поэтому его тяжело понять
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25.05.2021 17:09 Ответить
Закопувати опозицію треба тихо. Це нормальність, я так розумію.
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25.05.2021 17:12 Ответить
"Нормаль" це перпендикуляр, а до чого знає тільки Єнін(з комуномізками)
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25.05.2021 17:24 Ответить
Это когда его положат в психиатричку на пожизненное
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25.05.2021 17:46 Ответить
Единственная нормальность это когда Бульбашенко склеит лапти
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25.05.2021 17:49 Ответить
Авиасообщение с Беларусью может быть возобновлено, как только "режим Лукашенко вернется к нормальности", - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 1764....
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25.05.2021 17:08 Ответить
Бульба - хфюрер.. *гайки закручує *. Інтернет збори....зась !
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25.05.2021 17:09 Ответить
Авиасообщение с Беларусью может быть возобновлено, как только "режим Лукашенко вернется к нормальности", - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 1644
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25.05.2021 17:10 Ответить
Нормальность диктатора это что значит?
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25.05.2021 17:11 Ответить
Отсутствие признаков жизни в организме диктатора.
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25.05.2021 17:13 Ответить
"Как только режим Лукашенко вернется к нормальности"? Может "Как только режим Лукашенко будет свергнут"?
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25.05.2021 17:12 Ответить
т.е. выходит что никогда !? Авиасообщение с Беларусью может быть возобновлено, как только "режим Лукашенко вернется к нормальности", - замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 9689
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25.05.2021 17:17 Ответить
Ничего, что режим Лукашенко - это уже ненормальность?
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25.05.2021 17:17 Ответить
Коли це диктаторські режими поверталися до "нормальності" після скоєних злочинів? Штурхніть хтось Єніна, він мабуть спить і йому щось приснилося.
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25.05.2021 17:31 Ответить
А самолёты Белавиа на Турцию когда прекратят летать через Украину? Или это другое?😁😁😁😁
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25.05.2021 17:32 Ответить
Так запрет же завтра с 00.00 вступает в силу.
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25.05.2021 17:41 Ответить
Понятно, будем надеятся что это будет работать)
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25.05.2021 19:38 Ответить
Вот увидите, что ограничения на полеты через Беларусь снимут очень быстро. Месяц-два, а потом европейские авиакомпании начнут ныть, что им надоело облетать Беларусь и терпеть убытки из-за какого-то Протасевича, который им по барабану. Ну посадили его, но сейчас-то все нормально вроде, снимайте запрет. Вот так и будет!
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25.05.2021 17:34 Ответить
НЕ думаю! Дело тут не в Протасевиче.
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25.05.2021 17:40 Ответить
Естественно не в нем, а в упущенной прибыли авиакомпаний. х...ло Крым отжало, войну и не одну развязало, однако что-то бесполетную зону над рф никто не делал, сп-2 упорно хотят построить несмотря на санкции и протесты. Аннексия Крыма мне кажется гораздо более серьезное преступление, чем даже захват самолета. А тут самолет, ну да захватили, но никого не убили же, и всего несколько человек с полета сняли - ну мелочи же! Ну подуемся пару месяцев, а потом можно и баблом заняться. К сожалению это так. Жаль Протасевич так глупо попался, зато хоть другие непуганые станут осторожнее - и то хлеб
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25.05.2021 18:00 Ответить
От і "УСЬО"... Не захотіли "сябри" скинуть "СРСР-2 з своєї шиї - тепер будуть на тій шиї тягти "КНДР-2"...
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25.05.2021 17:41 Ответить
Целый замглавы МИДа несёт детскую ахинею. Если это режим, то каким образом он может стать нормальным? Так и скажите, шо виляете хвостами. Типа, отреагировать как-то нужно, чтобы создать видимость "борьбы с режимом", но уж больно не хочется этого. Поэтому и достраивают СП-2, потому что Европа и США видят, какие вы двуличные ********! Оттого за вас никто и вписываться не хочет. Ходите по миру с воплями "памажите кто чем может, отбиться от агрессора!", а сами исподтишка с ними торгуете и продолжаете поддерживать отношения.
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25.05.2021 18:23 Ответить
Зараз пацана розстріляють, і тут же стане лагідним і нормальним, хоч до хворої голови Єніна прикладай.
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25.05.2021 18:53 Ответить
Педофил сможет начать общаться с детками, как только "побожится" этого не делать.

Типа в этим смысле сообщение.
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25.05.2021 19:11 Ответить
Если нормальность отображает концентрацию кислоты или щелочи в растворе, то ненормальность, это неудавшийся химик Енин .
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25.05.2021 19:52 Ответить
А "режим Лукашенко" это нормально. Сообщение вернется только с падением режима и установление в Беларуси демократического,, независимого правительства.
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25.05.2021 21:02 Ответить
Этот енин отдал фсб ингуша, воевавшего за Украину.
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25.05.2021 21:11 Ответить
що за маячня ?
"режим Лукашенко вернется к нормальности"..
режим не може було нормальністю
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25.05.2021 22:40 Ответить
Тупоголовий йенін хотів бовкнути щось розумне, а вийшло як завжди.
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26.05.2021 11:14 Ответить
В общем, пущай занесут в МИД справку от психиатра, и можно открывать авиасообщение обратно.
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26.05.2021 11:19 Ответить
 
 