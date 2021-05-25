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В Офисе генпрокурора будет создана платформа для расследования преступлений против журналистов, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Офисе генпрокурора будет создана платформа для расследования преступлений против журналистов, - Венедиктова

В Офисе генпрокурора Украины будет создана платформа сотрудничества для расследования преступлений против журналистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Отмечается, что встреча генерального прокурора Ирины Венедиктовой с представителями неправительственных организаций и СМИ была посвящена борьбе с уголовными преступлениями, совершенными против журналистов, а также расследованиям фактов воспрепятствования профессиональной журналистской деятельности в Украине.

′′Открытый диалог в каждой отрасли для нас крайне важен, поскольку прокуратура становится все более открытой для общественности и общества, а восстановление доверия к ведомству - наша главная цель. Журналисты - хранители свободы слова, часто даже рискуя жизнью", - отметила она.

По ее словам, безнаказанность за преступления против журналистов неприемлема, а Офис генпрокурора стремится изменить ситуацию.

"Поэтому начинаем прямое сотрудничество, чтобы объединить усилия для преодоления этого явления и более эффективной работы всей системы", - уточнила Венедиктова.

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По ее словам, согласно рекомендациям парламентских слушаний о безопасности журналистской деятельности в Украине, Офис генпрокурора создает рабочие и межведомственные рабочие группы, на которых будут регулярно проходить слушания относительно состояния досудебного расследования по таким делам.

В ходе встречи было отмечено, что в 2020 году прокуроры направили в суды в шесть раз больше обвинительных заключений по уголовным производствам относительно преступлений против журналистов, чем в 2019-м. За первый квартал текущего года в суды направлено шесть обвинительных заключений, из которых по четырем уже есть приговоры. Также была подчеркнута важность активизации расследования самых громких дел об убийстве журналистов Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета, Вадима Комарова и других.

′′Мы понимаем, что правоохранительная система должна работать лучше. Однако я уверена, что есть пути решения и их нужно искать. Именно поэтому я инициирую отдельную платформу - отраслевую рабочую группу с профильными НКО, СМИ и журналистами, которые стали жертвами, чтобы подробно разобрать все проблемы, поделиться информацией и продвинуться к результатам",- отметила Венедиктова.

Автор: Ірина Дашківська
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В Офисе генпрокурора будет создана платформа для расследования преступлений против журналистов, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 338
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25.05.2021 17:11 Ответить
да, понятно. кива с портновым корочки уже получили в стрне.уа
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25.05.2021 17:11 Ответить
будет создана платформа./Мендель ввела моду кодлану Коломойского делать заявы словами, которые кодлан не понимает. Платформа: Заимствовано из французского, где plateforme - «площадка, помост» образовано сложением слов plate - «плоский» и forme - «форма». Словом платформа Венедиктова назвала "рабочую группу с профильными НКО (Наркомат обороны?), СМИ и журналистами" .
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25.05.2021 17:46 Ответить
платформа цк звучит дуже грандиозно, теперь надо переходить на плато сотрудничества
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25.05.2021 17:53 Ответить
Ох, как звенит пила! А без "платформы" просто выполнять обязаности и расследовать быдлорелигия не позволяет? Нам - налогоплательщикам - ТАКАЯ прокурорша и прокуратура не нужна, мягко говоря.
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25.05.2021 18:01 Ответить
чебурятка перевищує повноваження, згідно Конституції немає в огпу а ні слідства, а ні нагляду, а ні процесуального керівництва.
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25.05.2021 19:59 Ответить
Ви явно не читали конституції, так як слідства давно нема в все решта є
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27.07.2021 23:40 Ответить
Ну теперь Петушарий может смело возвращается в Украину!
Налогоплательщики с радостью оплатят его охрану.
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25.05.2021 20:10 Ответить
 
 