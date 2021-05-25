Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, - пресс-службы Кремля и Белого дома

В ходе встречи будут обсуждаться состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений и ряд других вопросов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - отметили в Кремле.

Подчеркивается, что в ходе встречи президенты РФ и США планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.

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Отметим, что данную информацию подтвердили также в пресс-службе Белого дома.

"Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве 16 июня 2021 года. Лидеры обсудят весь спектр насущных вопросов, поскольку мы стремимся восстановить предсказуемость и стабильность отношений США и России", - подчеркивают в Белом доме.