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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием

Группа народных депутатов Украины внесла в Верховную Раду проект постановления об обращении украинского парламента к международным организациям о признании режима Александра Лукашенко "представляющим угрозу международной безопасности".

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте во вторник под №5560, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

Авторами законопроекта выступили 29 народных депутатов парламентских фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа", группы "За будущее".

Текст постановления на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует. Но из названия документа следует, что депутаты предлагают парламенту обратиться к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам стран мира.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 832
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25.05.2021 17:20
+7
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 7446
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25.05.2021 17:26
+3
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 3524....
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25.05.2021 17:31
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Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 832
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25.05.2021 17:20 Ответить
Подмечено гениально!
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25.05.2021 17:33 Ответить
Подивимось, як СН поведеться. Думаю, дурника включать.
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25.05.2021 17:23 Ответить
Не факт.
Обратиться к международным организациям - это по сути снять с себя ответственность. А в этом плане СН всегда ЗА.
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25.05.2021 17:24 Ответить
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 7446
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25.05.2021 17:26 Ответить
Нехай заключать угоду з Київською школою бізнесу(її Трускавецькою філією)
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25.05.2021 17:28 Ответить
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 3524....
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25.05.2021 17:31 Ответить
Лучше экспорт закрыть. Или хотя бы отпаритетить с нашим.
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25.05.2021 17:32 Ответить
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления - Цензор.НЕТ 6713
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25.05.2021 17:35 Ответить
Шевченко накажите за поездку к лукашу
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25.05.2021 17:39 Ответить
а еще лучше объявить его постановлением рады земляным червяком и няехай потом отбрехивается
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25.05.2021 17:45 Ответить
 
 