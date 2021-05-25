Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Группа народных депутатов Украины внесла в Верховную Раду проект постановления об обращении украинского парламента к международным организациям о признании режима Александра Лукашенко "представляющим угрозу международной безопасности".
Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте во вторник под №5560, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
Авторами законопроекта выступили 29 народных депутатов парламентских фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа", группы "За будущее".
Текст постановления на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует. Но из названия документа следует, что депутаты предлагают парламенту обратиться к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентским ассамблеям ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам стран мира.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
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Обратиться к международным организациям - это по сути снять с себя ответственность. А в этом плане СН всегда ЗА.