РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13712 посетителей онлайн
Новости Происшествия
1 820 9
Житомирщина (1314) Нацполиция (15739) суд (24701) ГБР (2550)

Экс-полицейский, "сливавший" персональные данные граждан, пойдет под суд: ему грозит до 6 лет лишения свободы, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-полицейский,

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника одного из отделов полиции ГУ НП в Житомирской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

ТУ ГБР в Хмельницком при содействии ДВБ Нацполиции установило, что с июня по август 2020 года полицейский передавал третьим лицам информацию, содержащуюся в базе данных "Информационного портала Национальной полиции Украины".

Через собственную электронную почту и мессенджеры он пересылал "заказчикам" персональные данные граждан Украины, в частности: ФИО, даты рождения, места регистрации и проживания, а также информацию о совершенных правонарушениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обвинительный акт в отношении нардепа-кнопкодава Поляка направлен в суд, - ГБР. ВИДЕО

Сейчас он уволен из рядов Нацполиции Украины.

19 апреля 2021 полицейскому было сообщено о подозрении.

Он обвиняется в несанкционированном копировании и сбыте информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, что привело к ее утечке, совершенном лицом, имеющим право доступа к такой информации, совершенных повторно (ч. 2 и ч. 3 ст. 362, ч. 1 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также смотрите: Экс-глава КСУ Тупицкий может сесть на 5 лет за подкуп свидетеля. ВИДЕО

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Житомирская областная прокуратура, оперативное сопровождение - Житомирское управление ДВБ ЧП Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю, у нас и "Дия" сливает. А за ее корявость кто отвечать будет?
показать весь комментарий
25.05.2021 17:34 Ответить
В годы войны наказание надо удвоить
показать весь комментарий
25.05.2021 17:35 Ответить
Это не экс-полицейский,
это экс-мусор.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:36 Ответить
Экс-полицейский, "сливавший" персональные данные граждан, пойдет под суд

================
Лучше когда пойдет под топор.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:43 Ответить
'Зарабатывал' как мог.
показать весь комментарий
25.05.2021 17:45 Ответить
Грозит 6 лет? Значит таки на 170 грн оштрафуют. Если бы до 5 - тогда на хи-хи вообще сошло бы.
показать весь комментарий
25.05.2021 18:50 Ответить
А за те що бездоказово вимагав 300 гривень із ватника - 7 років.
Це підсумок правосуддя зеленського
показать весь комментарий
25.05.2021 20:18 Ответить
Экс-полицейский, "сливавший" персональные данные граждан, пойдет под суд: ему грозит до 6 лет лишения свободы, - ГБР - Цензор.НЕТ 6693
показать весь комментарий
25.05.2021 20:55 Ответить
 
 