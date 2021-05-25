Экс-полицейский, "сливавший" персональные данные граждан, пойдет под суд: ему грозит до 6 лет лишения свободы, - ГБР

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника одного из отделов полиции ГУ НП в Житомирской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

ТУ ГБР в Хмельницком при содействии ДВБ Нацполиции установило, что с июня по август 2020 года полицейский передавал третьим лицам информацию, содержащуюся в базе данных "Информационного портала Национальной полиции Украины".

Через собственную электронную почту и мессенджеры он пересылал "заказчикам" персональные данные граждан Украины, в частности: ФИО, даты рождения, места регистрации и проживания, а также информацию о совершенных правонарушениях.

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Сейчас он уволен из рядов Нацполиции Украины.

19 апреля 2021 полицейскому было сообщено о подозрении.

Он обвиняется в несанкционированном копировании и сбыте информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, что привело к ее утечке, совершенном лицом, имеющим право доступа к такой информации, совершенных повторно (ч. 2 и ч. 3 ст. 362, ч. 1 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Житомирская областная прокуратура, оперативное сопровождение - Житомирское управление ДВБ ЧП Украины.