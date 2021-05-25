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Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров обратился к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть на своем заседании вопрос о лишении захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к каждому представителю университетского сообщества КНУ! Друзья и коллеги! Все вы, наверное, как и я, глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев. В частности, - недавним разбойным нападением на самолет, который в Европе уже окрестили "актом пиратства со стороны белорусских властей" во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего Университета! Именно поэтому я обращаюсь к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании!", - отметил Бугров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности, – проект постановления

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Евросоюз заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической. Кроме того лидеры Евросоюза решили закрыть для белорусских авиакомпаний пролет над территорией и доступ к аэропортам ЕС.

 
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Топ комментарии
+25
Прекратите у преступников закупать электроэнергию и удобрения.
Это куда эффективнее убогой показухи.
Без придурковатого совкового титула, фашист лукашенко, как то проживет.
А вот без денег - сомневаюсь.
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25.05.2021 17:55
+8
А когда вы ему давали это звание Лука был белый и пушистый?
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25.05.2021 17:56
+5
Как условно независимому режиму, вполне возможно.
Если бы Европа ввела эмбарго на импорт нефтепродуктов из этого центральноевропейского Гондураса, тогда точно кирдык.
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25.05.2021 18:23
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Тормоза какие-то.
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25.05.2021 17:54 Ответить
Прекратите у преступников закупать электроэнергию и удобрения.
Это куда эффективнее убогой показухи.
Без придурковатого совкового титула, фашист лукашенко, как то проживет.
А вот без денег - сомневаюсь.
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25.05.2021 17:55 Ответить
Ну да,попрут накуй переговорную группу-что будем,без"Минска"делать? Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 2135
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25.05.2021 18:11 Ответить
Минск это не центр вселенной.
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25.05.2021 18:17 Ответить
Кроме весёлых и патриотических лозунгов, ещё есть и суровые реалии жизни. От бензина и дизеля тоже отказаться, ведь они сделаны в Беларуси и из российской нефти? А по электроэнергии и удобрениям опять помочь "голодающим" Ахметову и Фирташу, новые дворцы им оформить?.. Может быть не надо строить из себя самых демократичных и не бежать впереди Европы и Штатов с санкциями, которыми можно себе ножки прострелить, тем более в нынешнем экономсостоянии? Мы же не Германия, и даже не Польша Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 5640
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25.05.2021 18:11 Ответить
Германия и Польша с парашкой не воюют!
Закупать электроэнергию в стране-союзнике агрессора, это самое дебильное, что можно предложить.
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25.05.2021 18:16 Ответить
Польша, а тем более Германия имеют экономику в разы сильнее нашей и не летят сломя голову вводить все подряд санкции, а думают, чтобы им сильно не вредило. А по поводу покупок или непокупок, для головного пользователя важна ЦЕНА товара или услуги, а не лозунги. Небо почти закрыли над соседями, уже неплохо, часть потока пойдёт через Украину, а по всему остальному надо трезво принимать решения
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25.05.2021 18:22 Ответить
Украина воюет с парашкой!
Не Польша и не Германия, а Украина, страна в которой мы живем.
И практически каждый день, солдаты ВСУ гибнут в результате обстрелов, которые устраивает парашка и ее шавки!

Или по твоему, война идет с "той стороной"?
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25.05.2021 18:26 Ответить
В 3-рай и уже самый доступный : мы, блд, НЕ ВЫДЕРЖИМ экономически введение тотального запрета на торговлю с Рашей и Белорашей. Надеюсь так понятно? Завтра закончиться беларуский бензин из росснефти, послезавтра цены взлетят на ВСЁ в магазинах. Ну и кого мы победим, свой карман? Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу - Цензор.НЕТ 6972
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25.05.2021 18:31 Ответить
С такой идеологией, вероятность возвращения Донбаса = 0,0%
Вероятность возвращения Крыма = 0,0%
И самое главное то, что никто и никогда, не будет даже морально, поддерживать страну, которая заигрывает с врагом.
Но зато это вполне в духе тех, кто считает что "два братских народа рассорились, благодаря своим руководителям".
Но это конечно временно...
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25.05.2021 18:38 Ответить
А кто-то у нас разве предложил реальный пошаговый план возвращения Донбасса и Крыма? Одни лозунги и хотелки. А за кого они будут голосовать, если возвратятся? А зачем им украинский язык, кто-то ответил внятно? А наша экономика на каком уровне позволяет воевать, без выноса всей социалки на мусорку? Наши руководящие кадры на какую войну способны, кроме информационных пуков? Часть пипла свалит на Рашу, часть в Европу и Америку, а останутся, те кто останутся и с ними жить, работать и голосовать Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу - Цензор.НЕТ 2096
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25.05.2021 18:44 Ответить
Если бы Израиль на протяжении своего существования, шел на компромиссы и договорняки с врагом, не было бы государства Израиль.

И если Украина будет и дальше сидеть на двух стульях, не будет никакой Украины.
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25.05.2021 18:51 Ответить
Украина не Израиль, мы очень разные. Да и события последних дней, когда мы увидели еврейские погромы в еврейском государстве, какбе намекают нам, что там свои проблемы и вызовы на будущее и супер-армия региона совсем не гарантирует от ножа в спину от соседа-араба. На то война и гибридная, чтобы искать нестандартные ответы на серьёзные вопросы и при этом население-налогоплатильщики не разбежалось в поисках лучшей жизни и покоя
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25.05.2021 18:55 Ответить
Не будет страны если крутить шашни с врагом.
Это аксиома.
Не вижу смысла продолжать диалог.
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25.05.2021 18:57 Ответить
Варіант повноцінного нападу РФ розглядаєте ? У тому числі з територ. Бєларусії ...
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25.05.2021 18:40 Ответить
Каким боком ректор к закупке электроэнергии.? Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу - Цензор.НЕТ 2603
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25.05.2021 22:30 Ответить
Это не вопрос к ректору.
Открытый вопрос, скажем так.
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25.05.2021 22:37 Ответить
Опомнились? Не поздновато ли?
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25.05.2021 17:56 Ответить
А когда вы ему давали это звание Лука был белый и пушистый?
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25.05.2021 17:56 Ответить
Думаете мало такого г-на как шевченко или кива, которые готовы руки целовать белорусскому фашисту?
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25.05.2021 18:01 Ответить
Этого ректора назначили меньше месяца назад.
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25.05.2021 22:31 Ответить
В лице тех, кто ему давал - да.
Осталось узнать, кто давал
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26.05.2021 09:27 Ответить
Всё. Кранты таракану Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 4822
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25.05.2021 17:57 Ответить
Как условно независимому режиму, вполне возможно.
Если бы Европа ввела эмбарго на импорт нефтепродуктов из этого центральноевропейского Гондураса, тогда точно кирдык.
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25.05.2021 18:23 Ответить
Вспомнили... что Лукашенко почетный доктор... И как своевременно...
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25.05.2021 18:00 Ответить
Доктор Смерть
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25.05.2021 18:01 Ответить
Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 9253
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25.05.2021 18:03 Ответить
Не настолько все плохо у нацистов, как хотелось бы.
Но две трети маршрутов, пропадет безвозратно.
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25.05.2021 18:09 Ответить
Воно ще и доктор куме?!
-Так.
Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 7104 Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 5836
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25.05.2021 18:04 Ответить
А лучше лишить яиц - они ему танцевать мешают в последнее время на международной арене.
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25.05.2021 18:07 Ответить
Думал он простой колхозник, а он докторскую степень имеет.
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25.05.2021 18:10 Ответить
А кто из пост советских лидеров,не имеет? Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза - Цензор.НЕТ 3951
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25.05.2021 18:12 Ответить
Фошизм какой то
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25.05.2021 18:14 Ответить
Такая агрессивная реакция мира может подтолкнуть Беларусь войти в состав московии. Вопрос. Московия ведет себя намного хуже, почему на них реакция намного слабее.
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25.05.2021 18:17 Ответить
И еще. Европа ведет себя в отношении к Беларуси очень негибко. Украина тоже садила самолет чтобы арестовать антимайдановца. Взяли его и сразу и отпустили. Дурдом.
И Европа никакой реакции. Кстати, самолет беларусских авиалиний.
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25.05.2021 18:25 Ответить
Саджала як ? З повідомленням, що бомба ??
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25.05.2021 18:43 Ответить
Санкції проти Лукашенка понеслись після виборів у Бєларусі. Це союзні країни, у них договори про об*єднання - процес був запущений давно.
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25.05.2021 18:45 Ответить
Ось якраз давно і за цей час нічим не закінчився. Бо до сих пір цей процес був тільки імітацією зі сторони Лукашенко. Дивно, що наші коментатори не розуміють, що коли б Лукашенко сказав що йдемо в ЄС і НАТО, то вже давно б Біларусі як держави не існувало б. Том що в Біларусі багато совків і вони б потягнули в протилежну сторону.
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25.05.2021 19:00 Ответить
До речі, що оці Бабарики, вони б були в перших рядах туди. В них оця опозиція хоче стати біларуськими коломойськими, медведчуками, ахметовими. І щоб дорватись до цього вони б розігрували протилежну Лукашенко карту. А значить московську. Все набагато складніше ніж думають наші диванні борці за біларуську демократію.
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25.05.2021 19:08 Ответить
Перефразуйте - "демократія у Бєларусі".
А як, і хто там бореться за неї, це вже їх діло.
Вони ж союзний договір з РФ підписували і Лукашенка до влади приводили. Тут вже нічого не поробиш.
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25.05.2021 19:15 Ответить
Дехто з наших диванниї бійців за біларуську демократію думає, що в Біларусі відбувається боротьба диктАтора з демократами. В дійсності йде боротьба між кланами номенклатури часів СССР. Лукашенко один клан, а "опозиція" це декілька інших кланів. Та "опозиція" не заслуговує того щоб замінити Лукашенка. Краще вже стабільність.
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25.05.2021 19:18 Ответить
Ну, ну...зачем же так с плеча лихо рубать.
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25.05.2021 18:27 Ответить
Они уже там ! И всю эту хрень путлер провернул ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ

Для полного поглощения
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25.05.2021 18:27 Ответить
Пусть председателя совхоза уберут---а шкиву запишут. Вот студентам стёбу будет на годы!
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25.05.2021 18:47 Ответить
...посмертно Ректор КНУ ім. Шевченка Бугров закликав позбавити Лукашенка звання почесного доктора вишу - Цензор.НЕТ 4634
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25.05.2021 19:07 Ответить
Он ещё и доктор?! Каких же это наук? Тех же, что и Кива?
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25.05.2021 19:39 Ответить
Какой, блин, из колхозника доктор?
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25.05.2021 19:40 Ответить
Не совмем как Кива. Ему подойжет звание доктора политических наук. Он очень умело лавирует между востоком и западом. Хотя с Западом ему сложно. Запад очень не гибко понимает демократию. В государство которое населено совками нельзя насаждать демократию в их понимании. Они совсем не понимают, что в Беларуси борьба не между диктатурой и демократией, а между кланами бывшей номерклатуры СССР. И борются они только под разными лозунгами. Их "оппозиция" это люди которые хотят стать беларусскими коломойскими, медведчуками, ахметовыми. А клан Лукашенко имеет свою позицию. То что у нас происходит, легко связать с тем, что в Беларуси. У нас нет демократов и у них их нет.
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25.05.2021 20:00 Ответить
А можна без закликів, просто позбавити лукашенка почесного звання за злочин перед народом Білорусі
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25.05.2021 20:00 Ответить
"Это ...п- позор какой-то..."
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26.05.2021 08:26 Ответить
І позвільняти тих мерзотників, які приймали рішення про присвоєння.
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26.05.2021 11:09 Ответить
 
 