Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза
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Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров обратился к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть на своем заседании вопрос о лишении захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко звания почетного доктора вуза.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Обращаюсь к каждому представителю университетского сообщества КНУ! Друзья и коллеги! Все вы, наверное, как и я, глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев. В частности, - недавним разбойным нападением на самолет, который в Европе уже окрестили "актом пиратства со стороны белорусских властей" во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего Университета! Именно поэтому я обращаюсь к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании!", - отметил Бугров.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Евросоюз заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической. Кроме того лидеры Евросоюза решили закрыть для белорусских авиакомпаний пролет над территорией и доступ к аэропортам ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Это куда эффективнее убогой показухи.
Без придурковатого совкового титула, фашист лукашенко, как то проживет.
А вот без денег - сомневаюсь.
Закупать электроэнергию в стране-союзнике агрессора, это самое дебильное, что можно предложить.
Не Польша и не Германия, а Украина, страна в которой мы живем.
И практически каждый день, солдаты ВСУ гибнут в результате обстрелов, которые устраивает парашка и ее шавки!
Или по твоему, война идет с "той стороной"?
Вероятность возвращения Крыма = 0,0%
И самое главное то, что никто и никогда, не будет даже морально, поддерживать страну, которая заигрывает с врагом.
Но зато это вполне в духе тех, кто считает что "два братских народа рассорились, благодаря своим руководителям".
Но это конечно временно...
И если Украина будет и дальше сидеть на двух стульях, не будет никакой Украины.
Это аксиома.
Не вижу смысла продолжать диалог.
Открытый вопрос, скажем так.
Осталось узнать, кто давал
Если бы Европа ввела эмбарго на импорт нефтепродуктов из этого центральноевропейского Гондураса, тогда точно кирдык.
Но две трети маршрутов, пропадет безвозратно.
-Так.
И Европа никакой реакции. Кстати, самолет беларусских авиалиний.
А як, і хто там бореться за неї, це вже їх діло.
Вони ж союзний договір з РФ підписували і Лукашенка до влади приводили. Тут вже нічого не поробиш.
Для полного поглощения