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Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гармаш о словах Лаврова про

Министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал полную неадекватность, заявляя, что Украина готовит концлагеря жителям Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

По его словам, Россия уже 7 лет настаивает на том, что она не сторона конфликта, что там воюют шахтеры и трактористы.

"Российское вооружение, в том числе "Буки", они покупают в местных военторгах, хотя там ходит рубль почему-то. Мы знаем количество российских военных там. Когда было обострение, почему-то Мария Захарова из российского МИД делала предупреждение, что если Украина пойдет в НАТО, то на Донбассе начнется эскалация конфликта. В интервью Лаврова "Аргументам и фактам" он тоже предупреждает о том, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта", - добавил Гармаш.

Член ТКГ отметил, что это все говорит о том, что Россия использует Донбасс как инструмент против Украины.

"Лавров это даже не скрывает, говорит, что Киев не хочет решать проблему, потому что боится, что если даст особый статус, то не сможет вести евроинтеграцию, вступление в НАТО. Четко обозначены цели России в конфликте, понятно, почему она его финансирует. Нельзя говорить о министре сопредельного государства, что у него не все в порядке с головой, но когда человек говорит о том, что Украина планирует после получения контроля над границей интернировать население региона в концлагеря, у меня возникает вопрос к российским психиатрам. Либо человек абсолютно неадекватный, либо он просто наслушался своей же пропаганды, искренне верит и сам пропагандирует", - подчеркнул Гармаш.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина планирует после получения контроля над российско-украинской границей на Донбассе провести "фильтрацию населения с интернированием всех "неблагонадежных" в концентрационных лагерях".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+49
Почему вопрос только к психиатрам? А как же наркологи?
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25.05.2021 18:01
+24
Россия и психиатрия? Тут к месту старая добрая гифка В ней все Рашка
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 4125
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25.05.2021 18:13
+24
Найди различия
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 4063
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25.05.2021 18:23
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Правила форума Совет форумчан
Почему вопрос только к психиатрам? А как же наркологи?
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25.05.2021 18:01 Ответить
.....а у последних - без вопросов......
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25.05.2021 18:05 Ответить
И к ветеринарам. По коням же ветеринары или таки зоотехники специализируются? Если зоотехники - тогда и к ним вопрос.
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25.05.2021 18:49 Ответить
Патологоанатом лучше всех поставит диагноз этой старой лошади...
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25.05.2021 19:13 Ответить
У нас тоже он возникает...
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25.05.2021 18:01 Ответить
Такие концлагеря, как колония №2 в Покрове, Владимирской области?.. Наших любителей "русского мира" туда бы, протрезветь слегка
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25.05.2021 18:01 Ответить
Зачем так далеко ходить, изоляция в Донецке ближе
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25.05.2021 18:20 Ответить
Вата считает, что местные беспредельничуют, а в рф все по-честному.
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25.05.2021 18:26 Ответить
считают, пока в изоляцию не попадут. Потом все знают, но оставшиеся зубы болят говорить..
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25.05.2021 19:57 Ответить
Что вы хотите от жителей рф, если ними правят дебилы ?! С детства !
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25.05.2021 18:04 Ответить
просто имбецилами правят дебилы ..
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25.05.2021 18:06 Ответить
нами правит образец высокого интеллекта!
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25.05.2021 18:22 Ответить
Это смотря с чем сравнивать. По сравнению с кацапами - да, высокого.
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25.05.2021 19:12 Ответить
Ну что вы пристали к этому уставшему старому мерину? Ломка у него. Щас приземлится самолетик из Буэнос-Айреса, привезут деду аргентинской мука и все у него наладится. Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 6241
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25.05.2021 18:07 Ответить
Вона, как деда на фото за головушку то диржится...
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25.05.2021 18:15 Ответить
Це коняка про "Ізоляцію" в Донецьку?
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25.05.2021 18:08 Ответить
А по мне - идея правильная, можно было бы и прислушаться.
Ну нет там больше " наших людей". Поэтому и перевоспитывать надо
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25.05.2021 18:08 Ответить
До речі, Лошадь все правильно каже. Саме так Україна і має поступати з населеннм тамешнім. Цю заразу не можна випускати звідти, навіть після повернення контролю. Там вже підростає покоління людей, які взагалі не пам'ятають, як будти частиною України - вони виросли на брехні і кацапській пропаганді. Тільки роки перевиховання, фільтрація притомних та перевихованих і ізоляція або депортація безнадійних. Тільки так. І якщо Україна так не зробить, то це буде капець - по всій Україні розповзуться ці ублюдки. Так що, все правильно він каже.
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25.05.2021 18:08 Ответить
без негромадянства ніякого перевиховання не буде.
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25.05.2021 18:19 Ответить
+++ але мало хто це розуміє(
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25.05.2021 18:23 Ответить
В 2014-15 годах еще этого не было, прошли годы - и пукины-лавровы наплодили-таки безголовых. поздно что-то делать. а Украина и не делает ничего....
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25.05.2021 18:24 Ответить
А до моменту повернення - там буде ціле покоління, яке виросло на ненависті до всього українського. Вони розповзуться як таргани по всій Україні розносячи цю ідеологічну заразу.
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25.05.2021 18:30 Ответить
Это предложение нужно проработать
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25.05.2021 18:13 Ответить
Россия и психиатрия? Тут к месту старая добрая гифка В ней все Рашка
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 4125
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25.05.2021 18:13 Ответить
Найди различия
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 4063
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25.05.2021 18:23 Ответить
победобєсіє, це ще більш тяжка форма, перші просто життю раді
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25.05.2021 18:25 Ответить
ну, так Гулаг ру - то ж соціяльний ліфт...
РИА Новости гарантують

Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 6448
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25.05.2021 19:53 Ответить
Не концлагерь, а фильтрационный.
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25.05.2021 18:14 Ответить
Еще в 2014 пропагандисты РФ пугали жителей оккупированного Славянска украинскими концлагерями. А по факту даже мэра-сепаратистку Штепу отпустили.
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25.05.2021 18:15 Ответить
Ну да, разденут гуцулы всех донбасситов до трусиков и заставят дудеть в трембиту...
Ужасть какая...
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25.05.2021 18:20 Ответить
трембіту будуть використовувати в іншому варіанті, хоча НІ, трембіту жалко!
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25.05.2021 18:27 Ответить
Саблезубые гуцулы? Да эти могут фсё!
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25.05.2021 21:20 Ответить
Одна из передач 2014г про украинские концлагеря, которые вот-вот достроят и пересажают жителей юго-востока: https://www.youtube.com/watch?v=yP2eYt9W-JU
Сейчас по второму кругу промывать мозги пошли
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25.05.2021 18:37 Ответить
с 5й минуты
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25.05.2021 18:41 Ответить
Не в адеквате находится вся рассея, а не только лавров - конякин ,
так как для них потеря Украины , - смерти подобна !
Сидят сами по уши в дерьме и нас туда пытаются затянуть !
Лавруша , да от@ битесь вы от Украины и живите без нас , потому что ккраинцы вас уже настолько ненавидят и презирают ,
что лучше держаться подальше друг от друга !
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25.05.2021 18:15 Ответить
Лавров, та ти "слабак"!!! Ми тут уже готуємо транспорти в Антарктиду відправлять... Хотіли на Марс, однак, побоялися, що не вистачить на усіх місця... А хто не захоче - в крематорій... Або в стволи шахт - як "молодогвардійців"... Вже якщо брехать - так "с размахом"!!!
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25.05.2021 18:16 Ответить
Он просто очень много курит!!!
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25.05.2021 18:17 Ответить
Вы не видели, сколько он пьет...
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25.05.2021 18:21 Ответить
Курит, понимая сколько пьет, и пьет, зная сколько курит.
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25.05.2021 18:29 Ответить
Зачем нужны концлагеря на нашей земле? Сразу расстреливать!
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25.05.2021 18:19 Ответить
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 7122
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25.05.2021 18:24 Ответить
Похож
Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 1815 Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 2429
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25.05.2021 18:26 Ответить
Рога еще не появились, от такой бесовщины? - лавров.
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25.05.2021 18:30 Ответить
Та походу режутся.Бач рукой щупает Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 181
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25.05.2021 18:37 Ответить
руку только сменить-и один в один Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 9519
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25.05.2021 18:37 Ответить
Та там походу и перхоть на пиджаке.Значит одни уже спилил Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 9148
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25.05.2021 18:41 Ответить
для реальності фотку перевертают, віддзеркалюють.
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25.05.2021 18:39 Ответить
Ну тут к психологу не обязательно.Если москали,кого то в чём нибудь начинают обвинять,то это значит,що они сами собираются это делать или уже сделали. Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 6621
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25.05.2021 18:25 Ответить
"...Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина планирует после получения контроля над российско-украинской границей на Донбассе провести "фильтрацию населения с интернированием всех "неблагонадежных" в концентрационных лагерях..."

Гарна ідея! Я за!
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25.05.2021 18:26 Ответить
шоб ми без дурних пропозицій кацапів робили?)
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25.05.2021 18:28 Ответить
Читал где-то, что есть такой психологический феномен - если человек начинает врать и эмоционально окрашено повторяет ложь более ста раз, то в мозгу происходит замещение и он сам становится уверен, что это правда.
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25.05.2021 18:27 Ответить
це науковий факт!
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25.05.2021 18:29 Ответить
Министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал полную неадекватность, заявляя, что Украина готовит концлагеря жителям Донбасса. Источник: https://censor.net/ru/n3267424

Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам" - Цензор.НЕТ 1723
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25.05.2021 18:30 Ответить
да что там строить? лугандон и так является огромным концлагерем для утырков , которые кричали приди-введи и вешали триколоры на свои дома. эдакое гетто или апартеид без денег без медицины без образования без веры и надежды в будущее!!! .... вообщем за что боролись... я о другом думаю - это скока ж бабла (за счет украинцев) надо будет ввалить Украине в этот чудесный край кормильцев, раскизженый и разрушеный, порезаный на метал и вывезеный в рашку!!! а сколько будет потом на этой территории фсбешных и грушных вредителей, диверсантов, шпионов, агитаторов и прочей рашистской нечисти??? и мучит меня один вопрос - а оно нам украинцы надо???
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25.05.2021 19:40 Ответить
Ніхто не буде туди вкладати міліарди, може тільки воду з шахт відкачувати...За руйнування на Донбасі повинна заплатити Кремляндія.

А так це буде Припять номер 2.
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25.05.2021 22:50 Ответить
не розумію твоєї логики! а на яух Україні тоді той розбитий та пограбований лугандон потрібен??? а радіоактивну воду з тіх шахт куди зливати? а шо нам однієї Припяті хіба не вистачає? шось ти якусь дурню прогнав?
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26.05.2021 10:10 Ответить
Дурню ти гониш як що вважаєш що Луганськ і Донецьк це не територія України.
Рано чи пізно вони будут під контролем ЗСУ, і ще одне - з той території нормальні
люди вже повиїджали, виїдуть і сєпари у напряму Сибіру, бо Донбас від 2014 це
вже зубожілий регіон, і так буде надалі.
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26.05.2021 15:30 Ответить
ну тогда так и говори - что Украине нужна сама территория а не куйловские посипаки проживающие там. говори чётко и не соромся!!! а то я только и слышу - ты шо там же наши люди-украинцы мы не можем их бросить и другую всякую словесную лабуду. я когда был в АТО (тогда это ещё называлось именно АТО и мы хоть как то воевали) то много разговаривал с местными даунами, мой высновок - ни яух они не украинцы!!! я бы всетаки сделал глубоку заморозку с закрытием всех кпвв и прекращеним всех сношений - пусть там повыздыхают со своим путлером!!! мне наших молодых пацанов гибнущих и становящихся калеками и инвалидами каждый день очень жаль!!!
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26.05.2021 17:01 Ответить
Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 4242
Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 1042
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25.05.2021 18:31 Ответить
Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 1717
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25.05.2021 18:54 Ответить
К 2012 году в кацапии построено фашисткое государство. По всем 14 признакам.
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25.05.2021 23:16 Ответить
ну, вообще то эти лагеря называются фильтрационными...но суть та же
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25.05.2021 19:19 Ответить
может стена и ров с крокодилами ? и тогда луганда автоматически становится рашистским концлагерем. а баракенфюрер куйло кормит и поит своих узников....
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25.05.2021 19:29 Ответить
Ветеринара бы ему хорошего.
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25.05.2021 19:54 Ответить
дайте коню овса с мышьяком
Гармаш щодо слів Лаврова про "концтабори для жителів Донбасу": "У мене виникає питання до російських психіатрів" - Цензор.НЕТ 7936
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25.05.2021 20:42 Ответить
Концлагерь для жителей Донбасса уже существует 7 лет , он называется у нас " ОРДЛО"
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25.05.2021 20:58 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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25.05.2021 21:07 Ответить
калантарян іди у сраку
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25.05.2021 21:10 Ответить
Але ідея хороша
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25.05.2021 21:22 Ответить
Уставшая лошадь Після вистави: "Когда я уже здохну".
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25.05.2021 21:56 Ответить
интересная мысль. Концлагеря для лугандонов это здорово и правильно.
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25.05.2021 23:26 Ответить
 
 