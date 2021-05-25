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Новости Политика Украины
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Бутусов: Прошу Офис генпрокурора установить, на каких основаниях милиция в 2013 году захватывала Цензор.НЕТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бутусов: Прошу Офис генпрокурора установить, на каких основаниях милиция в 2013 году захватывала Цензор.НЕТ

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов просит Офис генпрокурора установить, кто именно причастен к захвату офиса издания 9 декабря 2013 года, и приобщить это дело к процессу о преступлениях на Майдане.

Речь об этом шла на встрече в Офисе генпрокурора, на которой обсуждали нарушение прав журналистов. Участие во встрече приняли представители ЕС, Совета Европы и неправительственных организаций, сообщил Бутусов в Фейсбуке. Была на встрече и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Попросил предоставить информацию относительно незаконного захвата офиса Цензор.НЕТ 9 декабря 2013 года силами милиции, установить, на основании каких решений действовали правоохранители, кто именно причастен к этому бандитскому наезду. Важно узнать обстоятельства этого дела и приобщить его к процессу по Майдану как еще одно доказательство незаконных действий власти Януковича", - написал Бутусов.

Читайте: В Офисе генпрокурора будет создана платформа для расследования преступлений против журналистов, - Венедиктова

Он также напомнил, что, какие бы ни звучали речи о защите прав журналистов, за 21 год ни один генеральный прокурор ни при одном из четырех президентов не смог привлечь экс-главу государства Леонида Кучму к ответственности за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

"Также я сказал, что позорно, когда Андрей Портнов, тесно связанный с Офисом Президента, открыто угрожает журналистам и даже прокурорам, и избегает при этом ответственности. Это позорно для государства", - добавил он.

Он отметил, что представители Офиса генпрокурора на встрече жаловались на несовершенство Уголовно-процессуального кодекса и на невозможность повлиять на действия отдельных следователей.

Также читайте: При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский

"Однако руководство ГПУ обещает регулярно проводить заслушивания дел по нарушению прав журналистов при участии неправительственных организаций в нашей отрасли. Представителем ГПУ по всем делам, связанным с нарушением прав журналистов, определен прокурор Олег Пелепюк", - добавил Бутусов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Йшов восьмий рік після події.
Чому питання виникло саме зараз?
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25.05.2021 18:42
+5
Именно сейчас и надо. Потому что зелёное стадо активно начало "расследовать преступления Майдана", имея в виду, конечно же, не власть тогдашнюю и ментов, а участников трёхмесячного протеста на Майдане.
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25.05.2021 18:21
+4
Нет, Юра, они теперь не будут ничего устанавливать, пока "платформу" не освоят. За бюджетные деньги, конечно...
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25.05.2021 18:17
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На основаниях взятых изменником янукевичем у кремля !
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25.05.2021 18:11 Ответить
Питання Татарову-Смірнову із ОП.
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25.05.2021 18:37 Ответить
А "Розетку " за шо ?
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25.05.2021 18:13 Ответить
Именно сейчас и надо. Потому что зелёное стадо активно начало "расследовать преступления Майдана", имея в виду, конечно же, не власть тогдашнюю и ментов, а участников трёхмесячного протеста на Майдане.
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25.05.2021 18:21 Ответить
Щаз,они текущим-заниматься,не хотят. Бутусов: Прошу Офис генпрокурора установить, на каких основаниях милиция в 2013 году захватывала Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 313
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25.05.2021 18:14 Ответить
Экстремизм к власти вербальный. Критикой называется.
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25.05.2021 18:20 Ответить
Нет, Юра, они теперь не будут ничего устанавливать, пока "платформу" не освоят. За бюджетные деньги, конечно...
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25.05.2021 18:17 Ответить
напишіть падазрєваю парашенка- то відразу дбр набіжить Бутусов: Прошу Офис генпрокурора установить, на каких основаниях милиция в 2013 году захватывала Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7117
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25.05.2021 18:28 Ответить
Йшов восьмий рік після події.
Чому питання виникло саме зараз?
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25.05.2021 18:42 Ответить
Цікаве запитання ... до Горбатюка, якого постраждалі на Майдані зберігали на посаді керівника спецдепартаменту ГПУ, попри бажання Луценка його зняти...
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25.05.2021 18:57 Ответить
Навряд чи на Кучму можна навішати заказ на вбивство Гонгадзе. Чи навіть заказ на "прижучення". Бо наступна ланка - Кравченко, екс-міністр МВС - покійник. Та й не потрібно було Кучмі це... Скоріш за все - там ексцес виконавця. Кравченко перестарався з інструктажем, а Пукач зі своєю бандою - з виконанням: в тісноті авто під час боротьби випустили кулю в голову Георгія...
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25.05.2021 18:55 Ответить
а почему надо было семь лет ждать?хайп?
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25.05.2021 19:38 Ответить
Цим розслідуванням вийдуть на купу незвільнених пропарашних антимайданівців, які спокійно собі продовжують працювати і гадити в прокурватурі і мусарні.
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26.05.2021 11:07 Ответить
 
 