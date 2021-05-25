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Новости Политика Украины
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Любой шаг от евроатлантической интеграции - это шаг в сторону превращения в Беларусь, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Любой шаг от евроатлантической интеграции - это шаг в сторону превращения в Беларусь, - Шабунин

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявляет о необходимости контроля власти со стороны общества в вопросах евроатлантической интеграции Украины.

Об этом он пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Больно смотреть на КГБшное видео "признательных показаний" Протасевича. Прямо физически больно. Страшно даже представлять, как его к этому принуждали. Никогда не допустить такого в Украине. Никогда, любой ценой. Не дать сварить себя на медленном огне маленьких откатов. Больной Лукашенко свой режим тоже не за один день построил. Любой шаг от евроатлантической интеграции - это шаг в в сторону превращения в Беларусь", - пишет Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" затягивают ликвидацию ОАСК. Либо нардепы обманывают Зеленского, либо он - общественность, - Шабунин

По его словам, нужно "пинками загонять любую власть в Западный Мир".

"За каждую проваленную/заблокированную прозападную реформу валить любую власть до ее электоральной смерти. Чтобы для следующих наука была. Венедиктова отмазывает Ахметова, Бахматюка и ко? Это первый шаг в сторону Беларуси, потому что она так же отмажет палачей режима. Даже глазом не моргнет. На Татарова посмотрите.
Ермак и Костин блокируют очищение Высшего Совета Правосудия? Это шаг в сторону Беларуси, потому что контролируемый суд нужен только диктаторам и коррупционерам. Последние, кстати, всегда тянут страну в авторитаризм. Зеленский ок с коррупционным картелем на строительстве дорог и строит аналоги на других "рынках" (питание армии, например)? Это тоже нормальный шаг в сторону Беларуси. И не важно - осознает ли это сам Зеленский. Мы и так позволили этой власти много шагов не в ту сторону. Водичка в нашей кастрюле откатов становится все теплее, как бы это нам не начать в ней свариваться", - резюмировал Шабунин.

Также читайте: Татаров закрыл дело "Роттердам+", о котором Зеленский спрашивал Порошенко на стадионе, - Шабунин
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Топ комментарии
+4
Шабуню спросить забыли... нашего пламенного борцуна с коррупцией...
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25.05.2021 18:20
+3
Шабунин ты как с дуба на кактус!С прозрением тебя.Вы Шабунин вышли на новый уровень Любой шаг от евроатлантической интеграции - это шаг в сторону превращения в Беларусь, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5893
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25.05.2021 18:57
+2
помню, как Шабунька, Лещенко, Найом и другие еврокоррупционеры оплевывали Порошенко, когда он проталкивал закрепление в Конституции евроатлантического курса..
и тут спустя несколько лет до Шабуньки дошло..
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25.05.2021 18:31
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Шабуню спросить забыли... нашего пламенного борцуна с коррупцией...
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25.05.2021 18:20 Ответить
Ну если Шабунин....., то и говорить не о чем!
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25.05.2021 18:25 Ответить
помню, как Шабунька, Лещенко, Найом и другие еврокоррупционеры оплевывали Порошенко, когда он проталкивал закрепление в Конституции евроатлантического курса..
и тут спустя несколько лет до Шабуньки дошло..
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25.05.2021 18:31 Ответить
Да да! Чаус потерпевший от кровосисей трудового нарида!!
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25.05.2021 18:44 Ответить
Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги!

Любой шаг от евроатлантической интеграции - это шаг в сторону превращения в Беларусь, - Шабунин - Цензор.НЕТ 627
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25.05.2021 18:55 Ответить
Шабунин ты как с дуба на кактус!С прозрением тебя.Вы Шабунин вышли на новый уровень Любой шаг от евроатлантической интеграции - это шаг в сторону превращения в Беларусь, - Шабунин - Цензор.НЕТ 5893
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25.05.2021 18:57 Ответить
так где поржать ?
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25.05.2021 19:09 Ответить
попиарилось. Будь-який крок від євроатлантичної інтеграції - це крок у бік ставання Білоруссю, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7708
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25.05.2021 19:16 Ответить
Шабуня, ти зробив це разом !
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25.05.2021 20:21 Ответить
А ви шабунін не хотіли би прозвітувати про діяльність вашого центру?
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25.05.2021 21:11 Ответить
Уважаю Шабунина!
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26.05.2021 00:15 Ответить
 
 