Усиление санкций против РФ в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Принцип постоянного усиления санкций против России в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой.
Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Он отметил, что у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. "А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений", - задал вопрос президент Франции.
По словам Макрона, именно поэтому важно, чтобы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель к июньскому саммиту ЕС подготовил доклад как раз о том, какие варианты политики в отношении России возможны.
Президент Франции согласился с журналистом, предположившим, что возможности для новых санкций против РФ на исходе.
Макрон отметил, что похожая ситуация - с Беларусью. Он назвал правильным решение ЕС вводить санкции против Минска, но призвал подумать и о том, как еще можно было бы решать проблемы.
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Московия должна посмотреть как это работает.
Микрон нагоняет синдром выученной беспомощности.
і я не казав шо вони тупі, вони сцикливі і алчні
А вот Беларуси нужно проводить международные рассчёты.
Идеальный клиент на отключение от SWIFT.
Президент США Джо Байден объяснил свое решение не применять санкции к ключевой немецкой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям США с Европой. Источник: https://biz.censor.net/n3267505
Ну да, ляпнуть что "не работает" - не выход.
Действующих и жестких санкций еще и не было, благодаря Германии и Франции...озабоченные подстилки кремля Меркель и Макрона и ихних партий.
Особенно Макрон выделялся путифилией.
Настоящие санкции были против совка ссср...после ввода войска в Афганистан.
Якась проститутська Макарона