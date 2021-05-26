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Усиление санкций против РФ в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, - Макрон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Усиление санкций против РФ в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, - Макрон

Принцип постоянного усиления санкций против России в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой.

Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Он отметил, что у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. "А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений", - задал вопрос президент Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2"

По словам Макрона, именно поэтому важно, чтобы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель к июньскому саммиту ЕС подготовил доклад как раз о том, какие варианты политики в отношении России возможны.

Президент Франции согласился с журналистом, предположившим, что возможности для новых санкций против РФ на исходе.

Также читайте: Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ - основание для усиления санкций против России, - Арестович

Макрон отметил, что похожая ситуация - с Беларусью. Он назвал правильным решение ЕС вводить санкции против Минска, но призвал подумать и о том, как еще можно было бы решать проблемы.

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Топ комментарии
+45
Усиление санкций против России в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, - Макрон - Цензор.НЕТ 6139
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25.05.2021 18:36
+37
да уж....кончилась европа и их ценности
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25.05.2021 18:30
+37
Ну почему же на исходе. отключение от SWIFT. нефтегазовое эмбарго - полный отказ Запада от приобретения газа и нефти у мокшанского мордора. полный запрет на вьезд граждан РФ в страны Запада. Запрет на продажу московии каких-либо современных технологий. арест триллиона, украиденного кремлевской ОПГ у собственного народа. Сворачивание бизнеса Западных стран в РФ....... Альо , Макрон! Еще примеры действий надо, или эти рассмотришь?
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25.05.2021 18:35
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Страница 4 из 4
Нравится нам или не нравится заявление Макрона, но он действует исключительно и только в интересах граждан Франции. А должен в интересах граждан Украины?
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26.05.2021 12:34 Ответить
Он действует в интересах убийцы путина за взятки,лягушкоедам все пох,пока американцы защищают их от немцев.
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26.05.2021 12:49 Ответить
Договорняки с Медведчуком и слив операции по вагнеровцам, это в чьих интересах? Европа после этого должна жертвовать рабочими местами своих граждан? Снимай уже розовые очки и смотри на жизнь реальным взглядом.
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26.05.2021 13:15 Ответить
Какие рабместа,Европа кормит убийцу путина и его незаконную рейхимперию покупая у него ворованные у коренных народов севера нефть и газ,только благодаря потоку евроденег путинский гнилой режим и засрашкинская федерашка пока существуют.
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26.05.2021 13:19 Ответить
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Пипец тебя штырит. А США - кровавые тираны, забравшие землю и все ресурсы у коренных индейцев?
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26.05.2021 13:52 Ответить
Трындец... США выплачивает коренным жителям нехилые деньги За использование недр коренных народов. Посмотрите как шикарно живут коренные народы в США. и гляньте на чукчей каазлабада. та шо там глянуть, достаточно услышать...- Сами же кацапы, шобы подчеркнуть, что ты тупой утырок из нижней касты, говорят, мол, чукча(чурка) ты .баная. Великодержавненько так, по-коммунофашисто-шовинистически.
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26.05.2021 15:41 Ответить
Франція... І чого такі заяви від її лідера мене не дивують?
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26.05.2021 12:34 Ответить
В Галичині, в Гуцульщині споконвіків усе гидке, паскудне, підле завжди називали і називають "франца". І чого б то...
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26.05.2021 12:38 Ответить
Беларусь - идеальный подопытный кролик для отключения от SWIFT.
Московия должна посмотреть как это работает.
Микрон нагоняет синдром выученной беспомощности.
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26.05.2021 13:32 Ответить
Какие санкции,запрет парочке клоунов ездить в Европу и штаты,так у них у всех есть диппаспорта и медсправки для лечения,в эти лазейки они спокойно пролезают.
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26.05.2021 12:47 Ответить
Лягушатники в своем репертуаре - готовы продаваться любому кто больше заплатит.
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26.05.2021 13:03 Ответить
я можу підказати які санкції, відключення від свіфт, ембарго на нафту і газ. цтого буде досить, але ж сцикотно і грошики шкода розжирівшим за 70 рочків гейропейцям. Поки бімба у парижі біля цього вилупка не рване не ворухнеться
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26.05.2021 13:17 Ответить
Ех, жаль, що світові лідери Цензор не читають. Ідіоти... Тут стільки знавців, як правильно вести політику...
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26.05.2021 23:14 Ответить
якби вони були розумні то не було б війн, зеленського, путіна...

і я не казав шо вони тупі, вони сцикливі і алчні
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27.05.2021 10:38 Ответить
А їх марсіани на Землю присилають? Чи, все-таки, вони є відображенням, фактично частиною, своїх мудрих нарідів, які їх вибрали?
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27.05.2021 20:46 Ответить
саме так, "мудрих" нарідів
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28.05.2021 12:34 Ответить
***********...
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26.05.2021 13:41 Ответить
Европе ло Беларуси по большому счету ничего не нужно.
А вот Беларуси нужно проводить международные рассчёты.
Идеальный клиент на отключение от SWIFT.
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26.05.2021 13:53 Ответить
Хто би сумнівався. Раз не працює, то треба відмінити і нові не вводити? А хтось казав, що у них слід літаки бойові купувати...
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26.05.2021 13:59 Ответить
Якщо у Макрона щось не працює - це не значить, що і у всіх не працює.
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26.05.2021 14:07 Ответить
Любить бабуляк считается болезнью. Как человек с больной психикой может руководить страной в Европе?
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26.05.2021 14:01 Ответить
Вот Макрон г@внюк, одна надежда на Байдена Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон - Цензор.НЕТ 1156

Президент США Джо Байден объяснил свое решение не применять санкции к ключевой немецкой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям США с Европой. Источник: https://biz.censor.net/n3267505
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26.05.2021 14:46 Ответить
А что не так? Европа всегда была разменной монетой между поставками углеводородов из США или Сибири, еще со времен совка. Кто дешевле продает, у того Европа и покупает. Придет время "Х", США предложит подешевле... Так СССР в свое время и развалили... ЗЫ... предлагаю запасаться попкорном, мультики только начинаются, когда и нордстримы улетят за долги. Выше нос, таавариСЧ.
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26.05.2021 16:25 Ответить


Ну да, ляпнуть что "не работает" - не выход. Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон - Цензор.НЕТ 9756
Действующих и жестких санкций еще и не было, благодаря Германии и Франции...озабоченные подстилки кремля Меркель и Макрона и ихних партий. Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон - Цензор.НЕТ 6007
Особенно Макрон выделялся путифилией.

Настоящие санкции были против совка ссср...после ввода войска в Афганистан.
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26.05.2021 15:18 Ответить
Та шо там говорить о проститутках с улиц красных фонарей PUT INах с макаронами.
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26.05.2021 16:27 Ответить
МАКАРОНА СКАЗАЛА ЩО ТРЕБА САНКЦІЇ ЗНЯТИ, І ЦЕ ПІСЛЯ ТОГО ЩО СВІФТ НЕ ВІДКЛЮЧАЛИ ЩЕ Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон - Цензор.НЕТ 666
Якась проститутська Макарона Посилення санкцій проти РФ у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не працює, - Макрон - Цензор.НЕТ 2695
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26.05.2021 17:53 Ответить
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