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Информация "Бигус.Инфо" об обмене Севастопольского морского завода на "трубопровод Медведчука" является ложью, - экс-директор Картошкин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Информация

Бывший генеральный директор Севастопольского морского завода назвал манипуляцией и ложью информацию, опубликованную в программе "Бигус.Инфо" о якобы обмене предприятия на "трубопровод Медведчука". Он сообщил, что на момент нападения России на украинском Крым работал генеральным директором завода и видел события изнутри.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Главный и неоспоримый факт, который разбивает всю заказную ложь - оккупационная власть Севастополя национализировала "Севморзавод "за неповиновение оккупационным властям за то, что собственник отказался зарегистрировать предприятие по российским законам. Главный завод, 12 его дочерних предприятий, землю, имущество, оборудование. Впоследствии правительство страны-агрессора забрало завод в Севастополь в "государственную собственность", - говорит бывший директор предприятия.

Он сослался на так называемое "Постановление правительства Севастополя о некоторых вопросах национализации имущества" от 28 февраля 2015 года, которая свидетельствует о конфискации предприятия оккупационными властями полуострова. "Пока другие граждане Украины потихоньку перерегистрировали свои заводы, квартиры и другую собственность по российским законам и платят налоги в бюджет агрессора, мы решили бороться", - отметил Константин Картошкин.

По словам бывшего гендиректора, ему удалось с риском для себя вывезти документы завода, предприятие было перерегистрировано в Киеве и через украинские суды отстаивает свои имущественные права. В частности, 16 мая 2016 г.  Шевченковский суд столицы принял решение в заочном процессе, согласно которому имущественный комплекс предприятия в Крыму принадлежит украинскому юридическому лицу публичному акционерному обществу "Севастопольский морской завод", которое находится в Киеве.

Смотрите: Откуда взялась "труба Медведчука?" - новое расследование Bihus.Info. ВИДЕО

Информация Бигус.Инфо об обмене Севастопольского морского завода на трубопровод Медведчука является ложью, - экс-директор Картошкин 01
Информация Бигус.Инфо об обмене Севастопольского морского завода на трубопровод Медведчука является ложью, - экс-директор Картошкин 02

"Мы твердо намерены привлечь Россию к международно-правовой ответственности", - сообщил экс-директор. "Утверждения в программе "Бигус Инфо" не только порочат достоинство законного владельца "Севморзавода", но и менеджмента и затрагивают лично мое достоинство. Мы бросили вызов оккупантам, а не договаривались с ними. Требую извинений от авторов программы. В противном случае не исключаю, что лично подам в суд, потому что правда на моей стороне, а не на стороне лжецов, которые сделали на чей-то заказ тенденциозный материал, который пренебрегает элементарными журналистскими стандартами и правилами человеческой морали ", - отметил бывший руководитель "Севморзавода"

Также читайте: Порошенко опровергает опубликованные Bihus.Info обвинения в потворстве Медведчуку

.

Еще в 2018 году правительство РФ призналось, что они "отжали" у Петра Порошенко завод в оккупированном Крыму. Оккупационные власти Севастополя в феврале 2015 принял решение о так называемой "национализации" Севастопольского морского завода.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+51
Как и все предыдущие фейки Бигуса
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25.05.2021 18:39
+40
хто би сумнівався, що бігус - це суцільний фейк
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25.05.2021 18:40
+27
аНадо этого петушка давно привлечь за клевету. Да и бубочка - ослик неблагодарный. Бигус столько дерьма вылил на Пороха, а этого дрочилу так никуда и не пристроил. Другое дело Мустафа и Сирожа, стали членами. Точнее, членами они были всегда, а ЗЕбанько сделал их членами наблюдательных советов с месячной зарплатой больше 300 000 гр.
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25.05.2021 18:48
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не многовато ли "дел"? Особенно "самолет для Эпицентра". Может у вас и номер дела есть?)))
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25.05.2021 23:22 Ответить
Вот только лживого Бихуса посмотрело 400 тысяч зрителей.
А это опровержение = 5 тысяч.
Информация "Бигус.Инфо" об обмене Севастопольского морского завода на "трубопровод Медведчука" является ложью, - экс-директор Картошкин - Цензор.НЕТ 6099
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25.05.2021 21:54 Ответить
где опровержение? Директор может и не быть в курсе подковерных договоренностей владельца. Да и изобразить можно все что угодно. Даже патриотичность. Ну совсем как Порошенко. Со всеми своими обещаниями, которые оказались полным пшиком. Информация "Бигус.Инфо" об обмене Севастопольского морского завода на "трубопровод Медведчука" является ложью, - экс-директор Картошкин - Цензор.НЕТ 995

Ведь потому и не выбрали.

Или у кого-то вдрух память усохла?
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25.05.2021 22:23 Ответить
Память не усохла, это у зебилоидов усохла и у кремлядей ничего не сходится)
Ну шо, эпоха бедности прошла?)))
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25.05.2021 22:45 Ответить
Директор - ПРЯМОЙ СВИДЕТЕЛЬ!
Он там был, он в курсе, у него есть ДОКУМЕНТЫ.
А КТО ТВОЙ БИХУС?!!
Прокрутил какие-то неизвестные записи, где их взял - неизвестно, кто на них говорит - неизвестно (экспертизы нет), о ком говорит - неизвестно (имен нет).
ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ как "доказательства".
Пойди и ВНИМАТЕЛЬНО еще раз посмотри "кино" Бихуса - там же НЕТ ФАКТОВ.
Только ИЗМЫШЛЕНИЯ и ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ самого Бихуса!
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25.05.2021 22:51 Ответить
ты ,и тебе подобные,отдали воюющую страну ,с кризисной экономикой,95кварталу,и к являетесь или полными критинами ,или врагами нашей страны -так что память у нас не короткая и твои визги,что ты не выбрала ПАП,потому что он "брата убил",не проходят)
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26.05.2021 08:55 Ответить
Вы, и Вам подобные, можете, конечно, мне "потыкать" - если Вам/вам от этого станет легче. Но нет. Не станет. Потому что я не голосовала за Зе.

Так стало легче?

И - я, как раз, не настолько кретин, чтобы снова довериться патологическому лжецу "ПАПу".
А все остальное - это Ваши "визги" от бессилия вернуть этого лжеца.
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26.05.2021 12:47 Ответить
почему же западные лидеры до сих пор с удовольствием ручкаются с этим "лжецом"?) они тоже все любители быть в компании разных барыг и казнокрадов?) не плохо ли это для политической карьеры на западе?)
как сказал один американский сенатор-республиканец в 2019 "История запомнит Порошенко, как президента который спас Украины в 2014"
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26.05.2021 14:29 Ответить
400 тысяч ватанов с рашки. У них своей политики нет, они в украинскую политику рыла суют. Шарика тоже большиство только ватаны смотрят.
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26.05.2021 01:37 Ответить
Та Бігус у чому винуватий, як що про завод каже сам мертвечук ?

а що петя ради власною кишені не пропустить жодного шансу,
то і так було відомо.. війна чи не війна, а гроші треба заробляти..
копієчка до копієчки..
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25.05.2021 22:30 Ответить
А по теме есть, что сказать методичка?
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25.05.2021 22:43 Ответить
по-перше, сам мертвечук заявляє, що подібних розмов не було... Я розумію, що йому довіряти - себе не поважати. І все ж таки: де докази, що вказані плівки - справжгі? А скільки вже було фальші? І від Кадирова-Онищенка, і від Деркача, і від Бігуса (раніше)? Справжність - не підтвердиласья в жодному випадку і це, по-друге, головна обставина, чому бігусовим плівкам не слід довіряти!
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26.05.2021 00:29 Ответить
Ахахаха))))зесрань и мертвечуку уже слова додумывает,т к посадить не может?
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26.05.2021 09:06 Ответить
Почти наверняка он на бабло из рф работает.
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26.05.2021 07:07 Ответить
"Служба безпеки України, так само як і інші силові органи, раніше не доповідали керівництву України про запис розмов лідера Віктора Медведчука" - заявив в ефірі "Прямого" голова Верховної Ради України 2014 року, виконувач обов'язків президента України 2014 року, секретар Ради національної безпеки і оборони України 2014-2019 років Олександр Турчинов.
"Давайте говорити про самі плівки. Я недаремно звернув увагу, що жодна силова установа України не бере на себе правову відповідальність за ці плівки. Чому? Тому що коли б цей формат проводився в межах реальних розслідувань в межах правового поля України, то мали би бути відкриті кримінальні справи, мав би бути відповідний дозвіл суду, і це саме в той період коли була отримана ця інформація", - говорить Турчинов (інакше - записи незаконі; і за таке - кримінальна відповідальність підслуховувачаим - Ан.Мур).
"Сьогодні постає питання: чому, коли плівки датуються 2014, 2015, 2016 роками, не були відкриті кримінальні справи? Саме це і треба перевірити. Треба визначити, який "кріт" отримував цю інформацію: український, чи може це з російської подачі. Чому не були відкриті конкретні кримінальні справи, коли була отримана ця інформація", - зазначив Турчинов.
"Керівництво Служби безпеки ніколи не доповідало, що вони мають архіви розмов Медведчука. Більше того, журналісти, які тиражують цю інформацію, вони ж опираються не на рішення судів, не на заяви українських спецслужб, які зараз, на жаль, все більше і більше політизуються. Вони орієнтуються на темники, які їм присилають від цих же анонімів, які надають ці плівки. (Не виключено, що ці записи розмов Медведчука з з високопосадовцями РФ зробили російські спецслужби - Ан.Мур). І там дата - розмова відбулася, умовно кажучи, у 2015-му році. Уявімо, що це не 2015-й рік, а що ця розмова відбулася у 2020-му році. Зовсім інший контекст, зовсім інший "он" чи "головний" і так далі. Це більш логічно. Ця інформація могла бути отримана пізніше і вона стосується оцінки чинної влади і керівників, які теж не фігурують прізвищами. А що стосується "головного", то для Медведчука здається, що очевидно, завжди був і залишається Путін. Томі більш логічно розуміти хто для нього є реально "головним", - зауважив Турчинов.
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26.05.2021 00:16 Ответить
Журналізд Бігус - це ще одна бородата Бєніна повія.
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26.05.2021 00:40 Ответить
Тут самі боти. Є записи. порошенкові труба.
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26.05.2021 04:17 Ответить
Эти пленки годятся только для того что бы Бигус на них повесился в тюремной камере после приговора на 15 лет.
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26.05.2021 07:13 Ответить
Бігус запам'ятався, як розливач беніних смердячих фікалій по офісах і телеканалах. Все, що воно опублікувало - відверта брехня і проти однієї людини. На мій погляд - це огранізоване злочинне угрупування, яке створено Беніком для помсти Порошенко і його команді, за те, що вони відірвали губи і зуби Бенгі від державної сіськи. В цю групу входить і "95 квартал", які озвучували смердячими губами народною піснею на свої слова розправу над Гонтеревою, коли спалили її будинок. В цьому дійстві вимазали у ці фікалії хор "Верьовки" і постійно видумують "свинарчуків", "вбивство брата", "мародерів" та інше. Реакції державних органів немає, а тупий нарід сміється від їх замовної "творчості".
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26.05.2021 08:42 Ответить
Як і передбачав, в черговий раз Бігус "сів в калюжу". Тепер дорога тільки радником в ОПУ.
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26.05.2021 10:43 Ответить
схоже на те, що цей бігус є кагебешною консервою...багато брехні, що підриває Україну, та трішечки правди, яку і так всі знають... ну це,щоб не зовсім палитися... в ряди петуШаріїв та інших рашистських гнид поповнення...

Нехай збиоає манатки та до своїх родичів за поребрик, на паРашу...
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26.05.2021 12:16 Ответить
Хм... Один из бывших топ-менеджеров бизнес-империи Порошенко, член его БПП оправдывает шефа... Ну надо же! Какая неожиданность!)))
В сети занятные сведения ходят о деятеле.
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26.05.2021 14:52 Ответить
Какие же,зесрань?)а вот бигус сам признался,что он фейкометное проплаченое брехло,когда извинялся за свою ложь до выборов -так что обтекай,тебе не привыкать
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26.05.2021 15:26 Ответить
Бигус не был президентом моей страны. С него и взятки гладки. Так что обтекаю пока вместе с тобой после пятилетнего президентства Порошенко. Разница между нами лишь в том, что мне противно, а ты не чувствуешь смрада лицемерия и лжи.
Інформація "Бігус.Інфо" про обмін Севастопольського морського заводу на "трубопровід Медведчука" є брехнею, - ексдиректор Картошкін - Цензор.НЕТ 9028
)))))
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26.05.2021 15:38 Ответить
Нда,ожидаемо ,что никаких сведений от зесрани не дождешься,т к такое же тупое и лживое,как и зекретин)
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26.05.2021 15:52 Ответить
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