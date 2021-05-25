Информация "Бигус.Инфо" об обмене Севастопольского морского завода на "трубопровод Медведчука" является ложью, - экс-директор Картошкин
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Бывший генеральный директор Севастопольского морского завода назвал манипуляцией и ложью информацию, опубликованную в программе "Бигус.Инфо" о якобы обмене предприятия на "трубопровод Медведчука". Он сообщил, что на момент нападения России на украинском Крым работал генеральным директором завода и видел события изнутри.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Главный и неоспоримый факт, который разбивает всю заказную ложь - оккупационная власть Севастополя национализировала "Севморзавод "за неповиновение оккупационным властям за то, что собственник отказался зарегистрировать предприятие по российским законам. Главный завод, 12 его дочерних предприятий, землю, имущество, оборудование. Впоследствии правительство страны-агрессора забрало завод в Севастополь в "государственную собственность", - говорит бывший директор предприятия.
Он сослался на так называемое "Постановление правительства Севастополя о некоторых вопросах национализации имущества" от 28 февраля 2015 года, которая свидетельствует о конфискации предприятия оккупационными властями полуострова. "Пока другие граждане Украины потихоньку перерегистрировали свои заводы, квартиры и другую собственность по российским законам и платят налоги в бюджет агрессора, мы решили бороться", - отметил Константин Картошкин.
По словам бывшего гендиректора, ему удалось с риском для себя вывезти документы завода, предприятие было перерегистрировано в Киеве и через украинские суды отстаивает свои имущественные права. В частности, 16 мая 2016 г. Шевченковский суд столицы принял решение в заочном процессе, согласно которому имущественный комплекс предприятия в Крыму принадлежит украинскому юридическому лицу публичному акционерному обществу "Севастопольский морской завод", которое находится в Киеве.
"Мы твердо намерены привлечь Россию к международно-правовой ответственности", - сообщил экс-директор. "Утверждения в программе "Бигус Инфо" не только порочат достоинство законного владельца "Севморзавода", но и менеджмента и затрагивают лично мое достоинство. Мы бросили вызов оккупантам, а не договаривались с ними. Требую извинений от авторов программы. В противном случае не исключаю, что лично подам в суд, потому что правда на моей стороне, а не на стороне лжецов, которые сделали на чей-то заказ тенденциозный материал, который пренебрегает элементарными журналистскими стандартами и правилами человеческой морали ", - отметил бывший руководитель "Севморзавода"
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Еще в 2018 году правительство РФ призналось, что они "отжали" у Петра Порошенко завод в оккупированном Крыму. Оккупационные власти Севастополя в феврале 2015 принял решение о так называемой "национализации" Севастопольского морского завода.
Пожалуйста, подождите...
А это опровержение = 5 тысяч.
Ведь потому и не выбрали.
Или у кого-то вдрух память усохла?
Ну шо, эпоха бедности прошла?)))
Он там был, он в курсе, у него есть ДОКУМЕНТЫ.
А КТО ТВОЙ БИХУС?!!
Прокрутил какие-то неизвестные записи, где их взял - неизвестно, кто на них говорит - неизвестно (экспертизы нет), о ком говорит - неизвестно (имен нет).
ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ как "доказательства".
Пойди и ВНИМАТЕЛЬНО еще раз посмотри "кино" Бихуса - там же НЕТ ФАКТОВ.
Только ИЗМЫШЛЕНИЯ и ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ самого Бихуса!
Так стало легче?
И - я, как раз, не настолько кретин, чтобы снова довериться патологическому лжецу "ПАПу".
А все остальное - это Ваши "визги" от бессилия вернуть этого лжеца.
как сказал один американский сенатор-республиканец в 2019 "История запомнит Порошенко, как президента который спас Украины в 2014"
а що петя ради власною кишені не пропустить жодного шансу,
то і так було відомо.. війна чи не війна, а гроші треба заробляти..
копієчка до копієчки..
"Давайте говорити про самі плівки. Я недаремно звернув увагу, що жодна силова установа України не бере на себе правову відповідальність за ці плівки. Чому? Тому що коли б цей формат проводився в межах реальних розслідувань в межах правового поля України, то мали би бути відкриті кримінальні справи, мав би бути відповідний дозвіл суду, і це саме в той період коли була отримана ця інформація", - говорить Турчинов (інакше - записи незаконі; і за таке - кримінальна відповідальність підслуховувачаим - Ан.Мур).
"Сьогодні постає питання: чому, коли плівки датуються 2014, 2015, 2016 роками, не були відкриті кримінальні справи? Саме це і треба перевірити. Треба визначити, який "кріт" отримував цю інформацію: український, чи може це з російської подачі. Чому не були відкриті конкретні кримінальні справи, коли була отримана ця інформація", - зазначив Турчинов.
"Керівництво Служби безпеки ніколи не доповідало, що вони мають архіви розмов Медведчука. Більше того, журналісти, які тиражують цю інформацію, вони ж опираються не на рішення судів, не на заяви українських спецслужб, які зараз, на жаль, все більше і більше політизуються. Вони орієнтуються на темники, які їм присилають від цих же анонімів, які надають ці плівки. (Не виключено, що ці записи розмов Медведчука з з високопосадовцями РФ зробили російські спецслужби - Ан.Мур). І там дата - розмова відбулася, умовно кажучи, у 2015-му році. Уявімо, що це не 2015-й рік, а що ця розмова відбулася у 2020-му році. Зовсім інший контекст, зовсім інший "он" чи "головний" і так далі. Це більш логічно. Ця інформація могла бути отримана пізніше і вона стосується оцінки чинної влади і керівників, які теж не фігурують прізвищами. А що стосується "головного", то для Медведчука здається, що очевидно, завжди був і залишається Путін. Томі більш логічно розуміти хто для нього є реально "головним", - зауважив Турчинов.
Нехай збиоає манатки та до своїх родичів за поребрик, на паРашу...
В сети занятные сведения ходят о деятеле.
)))))