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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7525) Германия (6015) Лукашенко (3502) МИД (6653) Маас (213) Протасевич Роман (309)

Лукашенко заплатит "горькую цену" за инцидент с самолетом Ryanair. То, что он сделал - по гнусности не переплюнуть, - глава МИД Германии Маас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко заплатит

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал гнусным поступком принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, заявив, что президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, заплатит "горькую цену".

Об этом Маас заявил журналистам в Берлине во вторник, 25 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Каждому диктатору, который играет с такими мыслями, должно быть понятно, что за это надо будет платить горькую цену", - заявил Маас.

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По его словам, очень важно, что ЕС отреагировал "быстро и жестко".

"По гнусности то, что сделал Лукашенко, не переплюнуть. Жизни более чем 170 пассажиров были поставлены под угрозу, чтобы задержать одного журналиста. Это тройная атака - вмешательство в дела воздушного транспорта, атака на свободу слова и на европейских граждан на борту", - сказал немецкий министр.

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Он добавил, что "международное сообщество этого не потерпит".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Евросоюз заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической. Кроме того лидеры Евросоюза решили закрыть для белорусских авиакомпаний пролет над территорией и доступ к аэропортам ЕС.
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Топ комментарии
+31
"взволнованы и обеспокоены.."
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25.05.2021 19:01
+30
Террористическая организация ХАМАС официально заявила, что белорусский режим пачкает их репутацию.
Лукашенко заплатит "горькую цену" за инцидент с самолетом Ryanair. То, что он сделал - по гнусности не переплюнуть, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 8760
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25.05.2021 19:07
+25
распад и неуважение

Страны, прекратившие полёты над Беларусью и закрывшие с ней авиасообщение.

Лукашенко заплатит "горькую цену" за инцидент с самолетом Ryanair. То, что он сделал - по гнусности не переплюнуть, - глава МИД Германии Маас - Цензор.НЕТ 5044
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25.05.2021 19:03
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Проглотите, погавкаете максимум!
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25.05.2021 20:42 Ответить
"по гнусности не переплюнуть"
быстро они про МН-17 забыли...
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25.05.2021 20:48 Ответить
Вот и я о том же подумала
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26.05.2021 13:06 Ответить
после подобных угрожающих заявлений фрицев в адрес мацковского оккупанта ,Украина заплатила "горькую цену" почти в 15000 убитыми ,и рашистский оккупант Украины, получили"горькую цену" при содействии фрицев, на строительство газопровода ,который в случае его запуска ,позволит ему оккупировать Украину.
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25.05.2021 20:58 Ответить
Многолетний опыт подсказывает: чем громче орут западные политики, тем меньше будет сделано в реальности.
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25.05.2021 21:08 Ответить
Пока его поддерживают кацапы он себя прекрасно чувствует.
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25.05.2021 21:24 Ответить
Это какую же "горькую цену"??? Опять запретят каким-то мелким чиновникам въезд на территорию ЕС? Выразят глубокое возмущение? Вызовут посла для вручения ноты протеста? Запретят экспорт собачего корма для шпица бульбенфюрера?
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26.05.2021 06:06 Ответить
Диспетчера аэропорта и пилота МиГа внесут в санкционный список.И что то там про красную черту пробормочут
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26.05.2021 09:09 Ответить
после оккупации части Молдовы, Грузии , Украины, звучит как-то смешно
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26.05.2021 08:07 Ответить
не смешно - а никак, особенно после того, как россияне сбили МН17, где погибли граждане ЕС и не только.
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26.05.2021 12:20 Ответить
\\по гнусночсти не переплюнуть? Та ладна. Действия Меркель и Германии по отношению к Украине, вот тут точно не переплюнуть.
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26.05.2021 08:26 Ответить
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