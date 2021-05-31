Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Ведущая телеканала "Белсат" Арина Малиновская выехала из Беларуси 3 дня назад после того, как к ней домой пришли силовики. Вскоре задержали мужа ее сестры. Следователь позвонил журналистке и сказал, что, если она не вернется в страну, задержать также могут ее бабушку и дедушку.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медуза".
Малиновская взяла интервью у бывших белорусских правоохранителей, которые отказались задерживать протестующих в августе прошлого года и были уволены со службы. После выхода программы нескольких ее собеседников арестовали. Вечером 21 мая пришли домой к самой Арине.
"Ко мне домой начали стучаться, звонить. Я сразу поняла, что это не просто соседи, слишком напористые были стуки, сильные. Отключили электричество. Кричали: "Открывай!". Двери я не открыла, потому что я не знала наверняка, знают ли они, что я там нахожусь, а выходить - себе дороже. Пошли по соседям. После этого ночью я уехала из страны. Сейчас я нахожусь в Украине", - рассказала Малиновская.
Вчера журналистке позвонил муж ее сестры и рассказал, что его задержали и поместили в изолятор на Окрестина.
"Так и так, меня задержали и говорят, что, пока ты не приедешь, я буду здесь сидеть". Также они направляются за бабушкой и дедушкой - это следователь уже взял трубку", - говорит Малиновская.
Сейчас у журналистки нет связи с бабушкой и дедушкой. Муж сестры звонил ей еще раз и говорил, что следователи требуют от него сказать, когда Малиновская вернется в страну.
"Как я понял, что меня не отпустят до тех пор, пока ты что-то внятное не скажешь по поводу приезда", - сказал он. А когда Малиновская подчеркнула, что не собирается возвращаться в Беларусь, ответил: "Ну что тогда? Ну тогда, наверное, у меня к тебе вопросов нету".
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https://www.kp.by/daily/26646/3666835/
картофельное гестапо
Шендерович, что ли так Луку окрестил
Это реально заложники, и заложники у гос силовых структур. Какое это теперь государство - ???
РИА Новости одобряєт і рєкомєндуєт
- Чем руские свино-гондоны отличаются от белоруских свино-гондонов, а также любителей ***** и рускаво мира и сторонников ОПЗЖ вместе со скотом Мертвечуком
Chemodanov@chemodanov_di
А президент України не отримав.
Давид Даміано, соліст італійського гурту Maneskin, який здобув перемогу на Євробаченні-2021, отримав негативний результат тесту на вживання наркотиків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NOS.
Лукашенко берёт людей в заложники и предъявляет требования, в обмен за освобождение заложников.
Так же он занимается международным терроризмом и пиратством, захватывая иностранные пассажирские самолёты.
Ну и сколько этого шизоидного террориста будет терпеть цивилизованный мир?
Бо імпотентна стурбованість закінчиться обстрілами сусідів радіоактивними відходами Білоруської АЕС.
Доречі, є інше порівняння. Від Протасевича
МБХ медиа
@MBKhMedia
Опубликовано видео с Софией Сапегой. В нем она говорит, что администрирует телеграм-канал, публикующий данные белорусских силовиков
Видео
Наверное, хочет сидеть в американской тюрьме с цветным телевизором и кондиционером.
а он всего лишь бабушку и дедушку в заложники берёт.