Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины

Ведущая телеканала "Белсат" Арина Малиновская выехала из Беларуси 3 дня назад после того, как к ней домой пришли силовики. Вскоре задержали мужа ее сестры. Следователь позвонил журналистке и сказал, что, если она не вернется в страну, задержать также могут ее бабушку и дедушку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медуза".

Малиновская взяла интервью у бывших белорусских правоохранителей, которые отказались задерживать протестующих в августе прошлого года и были уволены со службы. После выхода программы нескольких ее собеседников арестовали. Вечером 21 мая пришли домой к самой Арине.

"Ко мне домой начали стучаться, звонить. Я сразу поняла, что это не просто соседи, слишком напористые были стуки, сильные. Отключили электричество. Кричали: "Открывай!". Двери я не открыла, потому что я не знала наверняка, знают ли они, что я там нахожусь, а выходить - себе дороже. Пошли по соседям. После этого ночью я уехала из страны. Сейчас я нахожусь в Украине", - рассказала Малиновская.

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Вчера журналистке позвонил муж ее сестры и рассказал, что его задержали и поместили в изолятор на Окрестина.

"Так и так, меня задержали и говорят, что, пока ты не приедешь, я буду здесь сидеть". Также они направляются за бабушкой и дедушкой - это следователь уже взял трубку", - говорит Малиновская.

Сейчас у журналистки нет связи с бабушкой и дедушкой. Муж сестры звонил ей еще раз и говорил, что следователи требуют от него сказать, когда Малиновская вернется в страну.

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"Как я понял, что меня не отпустят до тех пор, пока ты что-то внятное не скажешь по поводу приезда", - сказал он. А когда Малиновская подчеркнула, что не собирается возвращаться в Беларусь, ответил: "Ну что тогда? Ну тогда, наверное, у меня к тебе вопросов нету".