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Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины

Ведущая телеканала "Белсат" Арина Малиновская выехала из Беларуси 3 дня назад после того, как к ней домой пришли силовики. Вскоре задержали мужа ее сестры. Следователь позвонил журналистке и сказал, что, если она не вернется в страну, задержать также могут ее бабушку и дедушку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медуза".

Малиновская взяла интервью у бывших белорусских правоохранителей, которые отказались задерживать протестующих в августе прошлого года и были уволены со службы. После выхода программы нескольких ее собеседников арестовали. Вечером 21 мая пришли домой к самой Арине.

"Ко мне домой начали стучаться, звонить. Я сразу поняла, что это не просто соседи, слишком напористые были стуки, сильные. Отключили электричество. Кричали: "Открывай!". Двери я не открыла, потому что я не знала наверняка, знают ли они, что я там нахожусь, а выходить - себе дороже. Пошли по соседям. После этого ночью я уехала из страны. Сейчас я нахожусь в Украине", - рассказала Малиновская.

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Вчера журналистке позвонил муж ее сестры и рассказал, что его задержали и поместили в изолятор на Окрестина.

"Так и так, меня задержали и говорят, что, пока ты не приедешь, я буду здесь сидеть". Также они направляются за бабушкой и дедушкой - это следователь уже взял трубку", - говорит Малиновская.

Сейчас у журналистки нет связи с бабушкой и дедушкой. Муж сестры звонил ей еще раз и говорил, что следователи требуют от него сказать, когда Малиновская вернется в страну.

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"Как я понял, что меня не отпустят до тех пор, пока ты что-то внятное не скажешь по поводу приезда", - сказал он. А когда Малиновская подчеркнула, что не собирается возвращаться в Беларусь, ответил: "Ну что тогда? Ну тогда, наверное, у меня к тебе вопросов нету".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
НКВД 21 века в действии
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25.05.2021 19:22
+18
І чим режим Лукашенка відрізняється від ЕТА, "Червоних бригад", ХАМАС, Аль-Кайди чи Талібану?...
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25.05.2021 19:26
+9
У меня как у искреннего порохобота и до глубины позвоночника "циничного бандеру" возник вопрос к любителям Зеленого говна.

- Чем руские свино-гондоны отличаются от белоруских свино-гондонов, а также любителей ***** и рускаво мира и сторонников ОПЗЖ вместе со скотом Мертвечуком Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 1636
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25.05.2021 19:27
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НКВД 21 века в действии
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25.05.2021 19:22 Ответить
А ведь они никогда и не скрывали, что НКВД - их кумиры и духовные вдохновители. Тогда чего удивляться? Вы думали они шутят?
https://www.kp.by/daily/26646/3666835/
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25.05.2021 21:04 Ответить
Это называется просто - ВЗЯТЬ ЗАЛОЖНИКОВ! В Крыму тоже возле дет садов и школ кацапы терлись в 2014 - утверждали, что причинят вред детям служащих ВСУ.. и , конечно, это очень повлияло на общий расклад ситуации в Крыму.
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25.05.2021 21:12 Ответить
"Следователь позвонил журналистке и сказал, что, если она не вернется в страну, задержать также могут ее бабушку и дедушку" и ... расстрелять 100 заложников-односельчан

картофельное гестапо

Шендерович, что ли так Луку окрестил Влада Білорусі утримує в заручниках чоловіка сестри журналістки Малиновської, вимагаючи, щоб вона повернулася в країну з України - Цензор.НЕТ 5972
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25.05.2021 21:57 Ответить
да, именно так - картофельное гестапо.
Это реально заложники, и заложники у гос силовых структур. Какое это теперь государство - ???
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25.05.2021 22:26 Ответить
Хоч в такий спосіб можуть себе реалізувати кдбешніки-собаки, а так би ніхто й не знав,що в білорусів лишилось кгб
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25.05.2021 19:24 Ответить
воно нікуди й не зникало, як заморожена у мерзлоті гулагівська сибірка
РИА Новости одобряєт і рєкомєндуєт

Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 4845
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25.05.2021 19:48 Ответить
І чим режим Лукашенка відрізняється від ЕТА, "Червоних бригад", ХАМАС, Аль-Кайди чи Талібану?...
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25.05.2021 19:26 Ответить
Тем что он ненавидит страну и народ которыми управляет . и готов ради своей вонючей жопы сдать в росийское рабство Беларусь.
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25.05.2021 19:34 Ответить
А ти хочеш сказать, що перераховані мною терористичні організації ******* свій народ? Та те ж саме... І так само тримаються за владу... Щоб набивать власні кишені...
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25.05.2021 19:36 Ответить
Тем что захватил власть во всей стране. Указанным организациям этого сделать пока не удалось.
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25.05.2021 19:47 Ответить
Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 7142
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25.05.2021 19:27 Ответить
У меня как у искреннего порохобота и до глубины позвоночника "циничного бандеру" возник вопрос к любителям Зеленого говна.

- Чем руские свино-гондоны отличаются от белоруских свино-гондонов, а также любителей ***** и рускаво мира и сторонников ОПЗЖ вместе со скотом Мертвечуком Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 1636
показать весь комментарий
25.05.2021 19:27 Ответить
белоруских свино-гондонов нет . есть руские и лукашистские . беларусы умирают за свою свободу без помощи и поддержки .
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25.05.2021 19:32 Ответить
Bill Pecos - ну ты ведь понимаешь, что понятия т.к.зв. руский подразумевает в себе всю нечесть, подлость, рабство и поцелуй в жопу *****. Руские они такие
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25.05.2021 19:35 Ответить
Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 9869
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25.05.2021 19:32 Ответить


Chemodanov@chemodanov_di





А президент України не отримав.

Давид Даміано, соліст італійського гурту Maneskin, який здобув перемогу на Євробаченні-2021, отримав негативний результат тесту на вживання наркотиків.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NOS.

Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 517
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25.05.2021 19:50 Ответить
https://youtu.be/V-d-Bea_LrU

Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 4717
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25.05.2021 19:52 Ответить
Мервечук выдвиженец ПОПа как эффективный менеджер и летал он маскву как его представитель без таможенного и пограничного досмотра. Головой двинулся, что память отшибло?
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25.05.2021 20:18 Ответить
и при этом все прогрессивное мировое сообщество будет выражать озабоченность . безвольные бессильные трусливые шавки .
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25.05.2021 19:30 Ответить
очень большую озабоченность.
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25.05.2021 19:38 Ответить
Bill Pecos - а шо бульбаши кроме цветочков мусорам и митингов с шариками такого супер сделали, что б их поддерживала Европа ?
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25.05.2021 19:41 Ответить
Кадыров тоже так делает, даже сжигает дома врагов режима.
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25.05.2021 19:33 Ответить
Это называется обычный терроризм.
Лукашенко берёт людей в заложники и предъявляет требования, в обмен за освобождение заложников.
Так же он занимается международным терроризмом и пиратством, захватывая иностранные пассажирские самолёты.
Ну и сколько этого шизоидного террориста будет терпеть цивилизованный мир?
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25.05.2021 19:34 Ответить
Напівдурку Ківі така влада до вподоби...
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25.05.2021 19:35 Ответить
Євгену Шевченку теж. "Вот это государственность", казав він. "Да здравствует НКВД и ГУЛАГ", казав він.
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25.05.2021 20:11 Ответить
Просто ватаны любят получать хозяйским сапогом в рыло, они считают это признаком силы. Киву тоже надо попинать немного, нельзя ему отказывать в таком удовольствии.
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25.05.2021 20:33 Ответить
А це могло би бути і в нас, наприклад якщо чивокуня залишився президентом.
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25.05.2021 19:35 Ответить
вот что значит заглядывать в .... агрессору
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25.05.2021 19:37 Ответить
Вот не верю в это. Нет, ну я конечно понимаю что после того, что случилось с Протасевичем от Луки можно всего ожидать, но неужели после того, как к ней пришла полиция, она смогла уехать из страны?
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25.05.2021 19:40 Ответить
тогда много к кому приходили, много всего происходило. Просто не хватило штата на покрытие 100% всех и 24 часа. Так что - вполне возможно
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25.05.2021 21:16 Ответить
) "репка" по белопарашски. бабку за внучку, дедку за бабку. кошка и жучка затаились, как мышка )))
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25.05.2021 19:43 Ответить
Тут потрібна операція "Шок і тремтіння", силове повалення режиму і Тарган на шибениці.
Бо імпотентна стурбованість закінчиться обстрілами сусідів радіоактивними відходами Білоруської АЕС.
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25.05.2021 19:48 Ответить
Всё лучшее в традициях НКВД
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25.05.2021 19:52 Ответить
При НКВД было меньше издевательств, тараканище НКВД засунул в дупу..
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25.05.2021 20:06 Ответить
Ну, поки рано порівнювати.
Доречі, є інше порівняння. Від Протасевича
Влада Білорусі утримує в заручниках чоловіка сестри журналістки Малиновської, вимагаючи, щоб вона повернулася в країну з України - Цензор.НЕТ 4306
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25.05.2021 20:50 Ответить



МБХ медиа

@MBKhMedia


Опубликовано видео с Софией Сапегой. В нем она говорит, что администрирует телеграм-канал, публикующий данные белорусских силовиков

Видео
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25.05.2021 20:40 Ответить
А не начать ли заливку бетоном с малых территорий?
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25.05.2021 21:13 Ответить
Лука дзедун. Скоро луквейбины появятся в Беларуси. Хотя - они уже есть.
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25.05.2021 22:38 Ответить
Новый 37й.
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25.05.2021 22:43 Ответить
А зато в Білорусі дороги класні!
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25.05.2021 22:56 Ответить
Усатый таракан нарывается по полной программе.
Наверное, хочет сидеть в американской тюрьме с цветным телевизором и кондиционером.
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25.05.2021 22:57 Ответить
Нет просто с цветными...штатам пофиг кто ты был в Беларуси
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26.05.2021 08:51 Ответить
Слабо работает лысый таракан: мог бы расстрелять человек 100-200,
а он всего лишь бабушку и дедушку в заложники берёт.
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26.05.2021 00:08 Ответить
Скоро оболваненные, украинские читатели начнут верить тому, что Беларусы поедают себе подобных на завтрак, обед и ужин! 🤣🤣🤣 А этих мужа сестры, дедушку и бабушку съели еще вчера! 🤣🤣🤣
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26.05.2021 08:38 Ответить
 
 