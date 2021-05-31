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Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана

Журналист проекта "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач утверждает, что после пресс-конференции президента Владимира Зеленского охрана главы государства начала слежку за их съемочной группой.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"После пресс-конференции президента Зеленского наблюдаю усиленное внимание к нашей съемочной группы со стороны охраны президента или, простыми словами, слежку", - написал Ткач.

Журналист предположил, что охрана президента получила задачу контролировать местонахождение съемочной группы.

"Задача - контролировать наше местонахождение, чтобы мы не сняли еще больше ответов на вопрос: кем за два года президентства стал Зеленский - врагом или частью олигархической системы", - пояснил Ткач.

Читайте: Бутусов: Прошу Офис генпрокурора установить, на каких основаниях милиция в 2013 году захватывала Цензор.НЕТ

"Уважаемые УГО (управление государственной охраны. - Ред.), я сегодня выгляжу вот так. Куртка синяя. Кроссовки белые. Не перепутайте. Машину вы знаете. А руководитель УГО на пресс-конференции президента в момент, когда я задавал вопрос его начальнику о тайных встречах власти с олигархами, выглядел вот так. Хорошего вечера. Президент уехал из ОП в 18:30", - добавил Ткач.

Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+79
Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 1671
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25.05.2021 19:40
+62
Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 1380
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25.05.2021 19:53
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Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 4199
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25.05.2021 19:36
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Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 4199
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25.05.2021 19:36 Ответить
Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 9611
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25.05.2021 19:38 Ответить
Тот что слева, будет им чай носить и за сигаретами бегать. А вечерами на рояле играть
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25.05.2021 19:42 Ответить
іграть будуть його... головне вчасно скинути Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 908
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25.05.2021 20:59 Ответить
На мою думку Зеленський є прихильником диктатора Лукашенка не в меншій мірі, ніж диктатора Путлера. Він поспішив відвести удар від Лукашенка в справі вбивства журналіста Шеремета, він зрадив операцію з "вагнеровцамі", яка теж стосувалася Білорусі, він прихильник покупки електрики у Білорусі в порушення всіх санкцій спрямованих проти режиму цієї країни. Нарешті він заарештував Семена Семенченко, який був пов'язаний з активістами Білорусі і міг підготувати приватну військову компанію з учасників білоруського опору. Все це змушує і ВР і народ України приступити до процедури імпічменту.
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25.05.2021 22:04 Ответить
пипеткой. Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 2965
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26.05.2021 19:31 Ответить
трус, балбес и бульбатый ))
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25.05.2021 19:46 Ответить
как не странно, то все они эгоцентричны, мстительны, обидчивы и не самокритичны
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25.05.2021 19:49 Ответить
Не дивно. 😊 Мені, у всякому разі. Чому? Бо це є еталон їхніх виборців. Вибрали собі подібних.
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25.05.2021 19:53 Ответить
+++
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26.05.2021 07:41 Ответить
Добавлю. Все это присуще людям малого роста, как Куйлу и говнокомандующему. Ну а бульбофюрера жаба давит тем, что он как был колхозником, так и остался, и он отсутствие воспитания и элементарных знаний компенсирует своей колхозной "крутостью"
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26.05.2021 19:35 Ответить
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 4591
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25.05.2021 20:44 Ответить
а ось вночі таких там зустрінь - штани повні будуть. сімпатяги.
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25.05.2021 21:13 Ответить
точно. Только хотела написать, что ЗЕк идет дорогой Лукашенко и Пуйла. ЗЕк нам враг. Ворог і зрадник КРАЇНИ,
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26.05.2021 02:07 Ответить
зато без бариги! тож масти на хліб! ви ж так старалися, так старалися Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 4283
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25.05.2021 19:39 Ответить
Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 1671
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25.05.2021 19:40 Ответить
Злодій і зрадник соєвий та зрадник і злодій зелений
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25.05.2021 19:51 Ответить
Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 1380
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25.05.2021 19:53 Ответить
да ти сам чи сама шлюха порошенківська
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25.05.2021 22:56 Ответить
Та засунь своего пороха себе в жопу и зеленского туда же.
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26.05.2021 09:22 Ответить
Вы не сын Скабеевой?: "Где ваши доказательства!"
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26.05.2021 09:58 Ответить
а син гомосексуаліст Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 301
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26.05.2021 10:28 Ответить
Не виправдовуйся, ти не один. 😊Вас 73 відсотки.
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25.05.2021 19:56 Ответить
мама мыла зели сраку
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25.05.2021 20:50 Ответить
Є ще ось таке чудове порівняння:

Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 9100
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26.05.2021 03:00 Ответить
Миша, это уже паранойя - то "негласные обыски", то "слежка" Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 2206
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25.05.2021 19:41 Ответить
А ты-то кто такой? Главарь УДО?
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25.05.2021 19:41 Ответить
Мелко, бери выше Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 186
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25.05.2021 19:44 Ответить
🖕Вот здесь на пальце достаточно высоко?
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25.05.2021 19:49 Ответить
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 9154
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25.05.2021 21:00 Ответить
Меня твои сексуальные утехи пальцем не интересуют, продолжай сам себя удовлетворять!
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25.05.2021 21:56 Ответить
Ты смехотворен и жалок.)
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25.05.2021 22:48 Ответить
Не забываем,что бубочка клялся осчастливливать Украину один срок.))
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25.05.2021 19:41 Ответить
Надежда умирает последней. Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 9460
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25.05.2021 21:07 Ответить
Зато не порошенко. Правда, ткач?!
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25.05.2021 19:41 Ответить
При нем он был агентом кремля.
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25.05.2021 20:07 Ответить
Нехіло так працює, бідося... Війна, зубожіння населення, корупція на всьому що ворушиться в економіці, ціни просто піпец -чувак в 18.30 до хатинки державної. Втомились вони...
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25.05.2021 19:41 Ответить
То воно запіздніло. Може взагалі не з'являтися декілька днів. У відпустку ломануть коли хо..(((
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25.05.2021 19:49 Ответить
"После пресс-конференции президента Зеленского наблюдаю усиленное внимание к нашей съемочной группы со стороны охраны президента или, простыми словами, слежку", - написал Ткач. Источник: https://censor.net/ru/n3267448

Як потім виявилось, це була охорона екс-президента Порошенка, який слідкує за журналістом Ткачом.

"Задача - контролировать наше местонахождение, чтобы мы сняли еще больше ответов на вопрос: кем за два года президентства стал Зеленский - врагом или частью олигархической системы", - пояснил Ткач.
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25.05.2021 19:42 Ответить
Пресс-конференция Зеленского с точки зрения психиатрии

Практически неуязвим человек, способный стоически, в течение трех часов подробнейшим образом... не отвечать ни на один поставленный вопрос. То, что президент говорил после прозвучавшего вопроса, не имело никакого значения. Значимые для общества темы, в частности, по вагнеровцам, так и не озвучили, но это тоже было не важно в рамках бесталанного спектакля под названием «Очередная пресс-конференция президента».

Реакции, мимика и ее соответствие произносимым словам, логический ряд и выбор лексики Зеленским уже давно не злит и даже не расстраивает, а лишь тревожит.

По сути того, о чем вещало первое лицо государства, говорить нечего, а вот что написано о пресс-конференции Зеленского в Оксфордском руководстве по психиатрии. Из уважения не к личности, но к институту, пропускаем слово «больной» и лишь иногда меняем слова «пациент» на «президент»:

При скачке идей мысли и речь быстро переходят от одной темы к другой, так что ни одна мысль не достигает завершения, прежде чем возникнет другая. Может оказаться полезным записать на магнитофон образец речи и прослушать его несколько раз» (с. 17, раздел «Формальные расстройства мышления»).
«Неопытные врачи часто ошибочно расценивают внезапное прекращение беседы как обрыв мыслей. Но ведь подобная остановка речевого потока может быть вызвана различными причинами: допустим (президента - Ред.) отвлекла какая-то другая мысль либо посторонний звук, или же у него возник кратковременный провал в течении мыслей, что вполне естественно для усталых или встревоженных людей» (с. 17). Возможно, Зеленскому страшно без Мендель.

«Персеверация - настойчивое неоправданное повторение одних и тех же мыслей… Правильно отвечая на первый из ряда задаваемых ему простых вопросов, при последующих вопросах воспроизводит тот же ответ, хотя уже явно невпопад».

«Разрыхление ассоциаций указывает на нарушение структуры мышления. Речь алогична, бессистемна и непоследовательна, причем ее невозможно упорядочить в ходе дальнейшей беседы. У производящего опрос создается впечатление, что чем больше он старается внести ясность в мысли пациента, тем меньше понимает последнего» (с. 18).

«Трудно составить верное мнение, основываясь на оценке (президентом - Ред.) реальности переживаний, так как он сам часто не имеет об этом четкого представления» (с. 15, раздел «Расстройства восприятия»).

Соскальзывание - («ход шахматного коня» или «схождение с рельсов»). Второе определение очевидно ближе к нашему случаю.
Соскальзывание подразумевает немотивированный переход от одной темы к другой - либо между предложениями, либо посередине начатой и резко обрываемой фразы - при отсутствии логической связи между темами и без признаков форм ассоциаций.

«Одно из следствий разрыхления ассоциаций, проявляющееся в речи пациента, а именно в том, что он как будто все время приближается к сути вопроса, но так никогда и не достигает ее, - иногда называют мимоговорением».

«Бред - это стойкое убеждение, возникшее на паталогической почве, не поддающееся воздействию разумных доводов или доказательств противного. Критерием бреда служит то, что он стойко держится на неадекватном основании, то есть это убеждение не представляет собой результата нормальных процессов логического мышления. Характерный признак бредовой идеи - ее устойчивость» (с. 19).

Справедливости ради нельзя не привести и содержащееся в пособии замечание о том, сколь важно установить, «не обусловлены ли убеждения пациента скорее культурными традициями, нежели бредом». Важнейшее замечание, особенно если под «культурными традициями» подразумевать нашу, с позволения сказать, «политическую культуру». В таких случаях советуют разрешить сомнения, подыскав соотечественника пациента, из беседы с которым станет ясно, «разделяют ли взгляды пациента другие выходцы из той же среды». Стало быть, для чистоты эксперимента посадить рядом стоило бы, например, Ермака.

Заодно проверить обоих на способность отделить субъективные переживания от реальности, отсутствие которой является тревожным симптомом, как и «аномалии поведения или психологического переживания, возникающие после периода нормального функционирования, причем момент их возникновения поддается распознаванию». Еще бы не поддавался - это же незабываемый день последних президентских выборов.

Можно еще рассмотреть аспекты замечательного понятия, описываемого как «нравственное безумие», но это, пожалуй, будет слишком долго, да и касается подавляющего большинства украинских политиков высшего эшелона и стремящихся туда.

Таким образом, следующую многочасовую пресс-конференцию президента Зеленского предлагаем начать с вопросов по существу:

Вы когда-нибудь чувствовали, что некоторые мысли не принадлежат собственно вам, а внедрены в ваше сознание извне?

Верите ли вы в то, что другие люди знают, о чем вы думаете, хотя вы не высказываете свои мысли вслух?

Оксфордское руководство по психиатрии (Майкл Гельдер, Деннис Гэт, Ричард Мейо, Киев, 1997 год
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25.05.2021 19:42 Ответить
багато тексту і занадто складно, а реальна причина може бути значно простішою - остання доріжка коксу була на на 1 см довшою, ніж зазвичай..... легке передозування Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 516
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25.05.2021 19:50 Ответить
або коротшою - теж варіянт Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 9673
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25.05.2021 23:00 Ответить
Про шо Ви?! Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 2830 Воно ж , тобто зельцман, є ідійот клінічний. Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 884
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25.05.2021 21:04 Ответить
Прочитав, тільки що, "злорадний" вислів кацапа, в коментарях у "Злого одесита", про те, що "киевляне вышли на первое место по покупке квартир в Москве...". Телепень не розуміє, що нас це тільки обрадує ... Адже це "пацюки", "голубі" та "зелені", відчули, що в Україні "пахне смаленим", і готують "запасні нори"...
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25.05.2021 19:42 Ответить
Кацапа даже не беспокоит,что киевляне(какими бы они ни были) скупают его территорию. Хотя для набутилированного дагестанцами организма это в принципе не интересно).
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25.05.2021 19:47 Ответить
Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 2271
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25.05.2021 19:54 Ответить
ПОП жулик или актер? Зеленый - актер.
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25.05.2021 20:05 Ответить
Зелений і шахрай і актор.
А про деяких людей в мене складається враження що вони знають лише двох президентів в історії України, перший з яких насцяв цим людям в суп, чи може навіть і в щі, а божу росу від другого вони п'ють як шампанське.
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25.05.2021 20:50 Ответить
так шо косовороту придется учителям доплатить до 5 000
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25.05.2021 20:48 Ответить
Такая "большая цаця", что за ними следят? А может нимб вырос от своей "значимости" и понесло? Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 8136 Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана - Цензор.НЕТ 5230
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25.05.2021 19:57 Ответить
Радійте шо не закрили , це вам не Петя поганий
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25.05.2021 20:01 Ответить
Ну так снимайте следящих и вылаживайте!
Что бы бубочка и баканов потом отмазки не лепили.
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25.05.2021 20:02 Ответить
'Вылаживайте'? Это как?
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25.05.2021 20:27 Ответить
Идите в школу....
Как то моветон с неучами общаться...
https://teenslang.su/id/17000
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25.05.2021 20:42 Ответить
Такого слова нет- есть слово 'выкладывать' и есть 'лажать' . Вот здесь у вас второе. Вы налажали.
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25.05.2021 20:49 Ответить
Я не на диктанте по русскому языку!
Вы спрашивали значение, я вам сбросил!
В школе бы вам дети объяснили значение, да и в интернете тоже!
Если вы не понимаете разговорную речь, то вам бесполезно объяснять что такое "материнка" "пк" "мышь" - этих слов тоже в словарях Даля нет!
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25.05.2021 22:04 Ответить
Охрана преза должна быть профессиональной, и для этого ее надо постоянно натаскивать правильно брать след, шо Ткачу непонятно.
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25.05.2021 20:05 Ответить
за біхусом не слідкують, не дойпуються.
Ткач, сідлецька, ви не на тих фейки варганите
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25.05.2021 20:05 Ответить
Скорей всего ,то люди Рамзана Кадірова охотятся на Президента с помощью полезных идиотов.Поэтому охрана президента упреждает.
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25.05.2021 20:09 Ответить
А Баканов за кадыровских этих чертей - знает? )))
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25.05.2021 21:25 Ответить
пускай не говорит глупостей - у охраны есть своей работы выше крыши
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25.05.2021 20:22 Ответить
Попытка стать "всемирно известным журналистом".На прессухе Зеленского от Схем прозвучал вопрос : "Как вы отметили свой день рождения?".Это шедевр журналистики.
Стпашным этот вопрос мог оказаться только для Югка Луценко,тому що он точно непомнит
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26.05.2021 08:49 Ответить
Это называется- мания преследования
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25.05.2021 20:25 Ответить
Бесспорно, кому, как не Вам в этом разбиратся)))
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25.05.2021 21:26 Ответить
Неуловимый Дж0,неуловимый ,потому что никому не нужен.Попытка попиариться
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26.05.2021 08:45 Ответить
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 8819.
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25.05.2021 20:33 Ответить
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 5180.
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25.05.2021 20:38 Ответить
Так воно ж ущербне й бидлувате- як Лукашенко! Поведінкова модель та ж!
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25.05.2021 20:42 Ответить
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 5709
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25.05.2021 21:57 Ответить
Берегите свои машины. Они любят их жечь.
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25.05.2021 22:32 Ответить
..як наївний жлоб, я не давав дозволу тринькати мої податки, для хворих, малозабезпечених та свою майбутню копійчану пенсію, на забаганки кривороженої жлобихи Зелі Сцикухи.. шо за нах, зекоманда?..
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25.05.2021 22:38 Ответить
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 8956
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25.05.2021 23:00 Ответить
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 3522
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25.05.2021 23:02 Ответить
про Порошенко забыли
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26.05.2021 10:22 Ответить
Журналіст Ткач: після пресконференції Зеленського за нами почала стежити його охорона - Цензор.НЕТ 9607
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25.05.2021 23:02 Ответить
Чому журналіст плачеться? Візьми аркуш паперу і напиши "Я тобі не дорогенький".
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26.05.2021 10:02 Ответить
Он был врагом и частью олигархической системы ещё задолго до "случайного президентства".
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26.05.2021 10:32 Ответить
Президент уехал из ОП в 18:30", - добавил Ткач.Источник: https://censor.net/ru/n3267448

От жеж бедолага, полседьмого домой отправился, трУдится, аки пчела.
Золотой ты человек, Владимир Ссаныч, все о народе думаешь...
Отдохнуть тебе надо!
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26.05.2021 11:04 Ответить
вот жеж туфта. репортёр саморекламщик.
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26.05.2021 19:37 Ответить
 
 