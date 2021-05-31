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Политсоветники глав "нормандской четверки" встретятся 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политсоветники глав

Встреча политических советников "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) по видеоконференции запланирована на среду, 26 мая.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на завтра (26 мая. - Ред.). Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сказал он.

Переговоры пройдут в режиме видеоконференции. Украину будет представлять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Как сообщалось, Ермак на минувшей неделе направил коллегам по "нормандскому формату" письмо с просьбой провести очередную встречу политических советников для скорейшего урегулирования ситуации с прекращением огня на Донбассе, а также с целью анализа выполнения итогового коммюнике по итогам Парижского саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года. Он также предложил провести встречу в очном формате.

Автор: Ольга Лузан
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Политсоветники глав "нормандской четверки" встретятся 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными, - Арестович - Цензор.НЕТ 236
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25.05.2021 19:46 Ответить
ну что это такое ...?
почему у Люськи такие неприлично красные губы, что на этом фото, что на фото вверху ?

что преЗЕдент, что спикера - одни 3,14дара и проститутки !!!! Політрадники голів "нормандської четвірки" зустрінуться 26 травня, обговорять припинення вогню і обмін полоненими, - Арестович - Цензор.НЕТ 808
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25.05.2021 21:51 Ответить
Чего ж одни? Только в выделенном предложении перечислено минимум две...
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25.05.2021 21:54 Ответить
"одни" для ритма предложения лягло

а так само собой - одни 3,14дара там ...... и больше никого Політрадники голів "нормандської четвірки" зустрінуться 26 травня, обговорять припинення вогню і обмін полоненими, - Арестович - Цензор.НЕТ 6897
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25.05.2021 22:31 Ответить
нельзя договариваться с тем, кто пришел тебя убивать
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25.05.2021 19:47 Ответить
Люська нарисовалась. Потратилась в "Эпицентре",что ли?
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25.05.2021 19:52 Ответить
А бубочка говорит что у нас давно прекращение огня.....
Шо люся, значит твой шэф врет как дышит?
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25.05.2021 20:01 Ответить
"политсоветник" д'єрмак, нда...
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25.05.2021 20:06 Ответить
Цитата Арестовича - "Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сказал он."

Стопе - ты ж мычал, шо у нас - ПЕРЕМИРИЕ!!!!!!!! С чьей стороны , тогда, должно быть "прекращение огня"? И нахера, тогда , нашим славным ВСУ то перемирие, если вовремя оного еще требуется какое то "прекращение огня" с кацапской стороны?
Ты чей гражданин и друг?
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25.05.2021 21:31 Ответить
 
 