Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков

России следует приготовиться к "белорусскому режиму диктатуры". Российское руководство готово пересекать все красные линии, лишь бы остаться у власти.

Об этом пишет в Фейсбуке российский литератор и публицист Дмитрий Быков, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Роман Протасевич стал первым в истории журналистом, для захвата которого в воздух подняли истребитель.

"Истребитель, выпущенный для перехвата мирного гражданского рейса в небе Европы, - это особый случай. Это гениальный ход Господа, потому что Лукашенко получит в будущем именно такое название. Он истребитель Белоруссии, удерживающий в заложниках десять миллионов человек", - считает Быков.

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Публицист делает из истории с захватом Протасевича 5 выводов, касающихся судьбы Беларуси и России.

диктаторы смертельно боятся соцсетей и готовы расправляться с активистами сетевого протеста любой ценой; Россия будет поддерживать любые действия любых диктаторов против доставшихся им народов; никакой компромисс между Лукашенко и населением Беларуси невозможен; России следует приготовиться к белорусскому режиму диктатуры; любые журналисты, политологи и пропагандисты во всём мире, которые одобряют действия Лукашенко или откровенно любуются ими, должны быть вычеркнуты из любых профессиональных сообществ и бойкотируемы.

"А говорить, что для спасения Протасевича ничего нельзя сделать - стыдно. Нельзя делать совсем другие вещи - например летать над Белоруссией, торговать с ней или пускать Лукашенко в гости, пока он находится у власти. Всё можно сделать, если захотеть", - добавил Быков.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.



