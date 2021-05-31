Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
России следует приготовиться к "белорусскому режиму диктатуры". Российское руководство готово пересекать все красные линии, лишь бы остаться у власти.
Об этом пишет в Фейсбуке российский литератор и публицист Дмитрий Быков, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что Роман Протасевич стал первым в истории журналистом, для захвата которого в воздух подняли истребитель.
"Истребитель, выпущенный для перехвата мирного гражданского рейса в небе Европы, - это особый случай. Это гениальный ход Господа, потому что Лукашенко получит в будущем именно такое название. Он истребитель Белоруссии, удерживающий в заложниках десять миллионов человек", - считает Быков.
Публицист делает из истории с захватом Протасевича 5 выводов, касающихся судьбы Беларуси и России.
- диктаторы смертельно боятся соцсетей и готовы расправляться с активистами сетевого протеста любой ценой;
- Россия будет поддерживать любые действия любых диктаторов против доставшихся им народов;
- никакой компромисс между Лукашенко и населением Беларуси невозможен;
- России следует приготовиться к белорусскому режиму диктатуры;
- любые журналисты, политологи и пропагандисты во всём мире, которые одобряют действия Лукашенко или откровенно любуются ими, должны быть вычеркнуты из любых профессиональных сообществ и бойкотируемы.
"А говорить, что для спасения Протасевича ничего нельзя сделать - стыдно. Нельзя делать совсем другие вещи - например летать над Белоруссией, торговать с ней или пускать Лукашенко в гости, пока он находится у власти. Всё можно сделать, если захотеть", - добавил Быков.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
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Похоже на то, что придурошная операция с самолётом принесла мимолётную радость только двум усатым дебилам: Лукашенко и Симоньян.
Почти, как первый космонавт. (та не, я не со зла)
А розовым пони даже красно-белые носки носить запрещено.
Gheorghe Bandu
Ахха-хах...
Білоруси за обідом сидять ̶о̶б̶і̶с̶р̶ перелякані, обговорюють, як будуть летіти додому.
Зійшлися на думці, що все буде норм, але про всяк випадок висосали двійну дозу мерзенної турецької горілки...
про політику ані слова. Хомячки.
рашизм=тероризм
Тут шмарклі обговорюють? Чи ще про чоколяд побалакаємо ?