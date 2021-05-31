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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков

России следует приготовиться к "белорусскому режиму диктатуры". Российское руководство готово пересекать все красные линии, лишь бы остаться у власти.

Об этом пишет в Фейсбуке российский литератор и публицист Дмитрий Быков, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Роман Протасевич стал первым в истории журналистом, для захвата которого в воздух подняли истребитель.

"Истребитель, выпущенный для перехвата мирного гражданского рейса в небе Европы, - это особый случай. Это гениальный ход Господа, потому что Лукашенко получит в будущем именно такое название. Он истребитель Белоруссии, удерживающий в заложниках десять миллионов человек", - считает Быков.

Читайте: Девушку Протасевича Сапегу в Беларуси подозревают в нескольких преступлениях, - МИД РФ

Публицист делает из истории с захватом Протасевича 5 выводов, касающихся судьбы Беларуси и России.

  1. диктаторы смертельно боятся соцсетей и готовы расправляться с активистами сетевого протеста любой ценой;
  2. Россия будет поддерживать любые действия любых диктаторов против доставшихся им народов;
  3. никакой компромисс между Лукашенко и населением Беларуси невозможен;
  4. России следует приготовиться к белорусскому режиму диктатуры;
  5. любые журналисты, политологи и пропагандисты во всём мире, которые одобряют действия Лукашенко или откровенно любуются ими, должны быть вычеркнуты из любых профессиональных сообществ и бойкотируемы.

"А говорить, что для спасения Протасевича ничего нельзя сделать - стыдно. Нельзя делать совсем другие вещи - например летать над Белоруссией, торговать с ней или пускать Лукашенко в гости, пока он находится у власти. Всё можно сделать, если захотеть", - добавил Быков.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков 01
Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 2667
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25.05.2021 20:28
+24
Гуго Карлович ™@jon_tm

Похоже на то, что придурошная операция с самолётом принесла мимолётную радость только двум усатым дебилам: Лукашенко и Симоньян.
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25.05.2021 20:19
+8
Тем временем в Харькове суд отменил решение горсовета о представлении русского языка как регионального.
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25.05.2021 20:22
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Гуго Карлович ™@jon_tm

Похоже на то, что придурошная операция с самолётом принесла мимолётную радость только двум усатым дебилам: Лукашенко и Симоньян.
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25.05.2021 20:19 Ответить
И одному лысому - Киве.
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25.05.2021 20:58 Ответить
Жеке лысому. Сделает пародию.
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25.05.2021 22:33 Ответить
не, киве радость приносит една рука, жомная яма и высока степинь дохтура неук
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25.05.2021 22:50 Ответить
тут на эрэфии начинают вещать, что операция с самолетом срежесированна в ми-6. не удивлюсь если вскоре заявят, что байден оторвался от мочеиспускания в эрэфийских подъездах и лифтах и лично отдал приказ на вылет белорусского ястребка на перехват самолета с протасевичем
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25.05.2021 23:29 Ответить
Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков

Почти, как первый космонавт. (та не, я не со зла) Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 8072 Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 8373
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25.05.2021 20:20 Ответить
Тем временем в Харькове суд отменил решение горсовета о представлении русского языка как регионального.
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25.05.2021 20:22 Ответить
чудово. зостався Миколаїв, там треба повторно процедуру проводити. дуже упороті депутати навибирались.
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25.05.2021 21:10 Ответить
Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 2667
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25.05.2021 20:28 Ответить
Пічаліще яке. Ц-ц-ц.
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25.05.2021 20:32 Ответить
гы, улыбнуло. вроде еще как-то через танзанию можно. но лучше всего "нехер шастать"
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25.05.2021 20:38 Ответить
Пора валить эту усатую шляпу , всё равно найдется какой нить беларус который выпустит ему обойму в плеш !
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25.05.2021 20:31 Ответить
Если и выпустит, то кто-то из своих.

А розовым пони даже красно-белые носки носить запрещено.
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25.05.2021 21:43 Ответить
новости из антальи Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 7210

Gheorghe Bandu


Ахха-хах...
Білоруси за обідом сидять ̶о̶б̶і̶с̶р̶ перелякані, обговорюють, як будуть летіти додому.
Зійшлися на думці, що все буде норм, але про всяк випадок висосали двійну дозу мерзенної турецької горілки...
про політику ані слова. Хомячки.
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25.05.2021 20:43 Ответить
А ніяк. Тарган віддасть наказ - "все холопы, находящиеся за границей, с такого-то числа являются предателями родины и подлежат немедленному уничтожению при попытке вернуться. Также их семьи, друзья и собутыльники подлежат заключению в трудовые лагеря. Дети, пригодные по состоянию здоровья, направляются на фрагментацию в клиники трансплантологии".
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25.05.2021 20:52 Ответить
Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 1081
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25.05.2021 20:55 Ответить
И ведь так и будет. Бульбанфюрер на конкретной из мене сидит. Думаю что тоже подумывает о надежном бункере.
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25.05.2021 20:59 Ответить
Ты даже всхрюкнуть не успеваешь😂🌷×××
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25.05.2021 20:59 Ответить
земля ему пухом !

Протасевич - первый журналист в истории, которого перехватили истребителем, - Быков - Цензор.НЕТ 882
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25.05.2021 20:55 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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25.05.2021 21:05 Ответить
А шмаркля - первый придворный шут, ставший лидером нации и главнокомандующим. А также гарантом законности. Случай тем более уникальный по 2 причинам. 1. Во время войны. 2. Абсолютно по воле 3/4 активного населения. Такого не было никогда, нету нигде и не будет никогда и нигде. Мне стыдно уже 2 года, и судя по рейтингам шлюх нарида и их чётрика из табакерки - ещё долго будет стыдно.
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25.05.2021 22:55 Ответить
Панєслась....
Тут шмарклі обговорюють? Чи ще про чоколяд побалакаємо ?
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26.05.2021 01:06 Ответить
всё верно написал.
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25.05.2021 23:06 Ответить
 
 