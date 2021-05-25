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ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного Суда по установлению результатов выборов в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия... подробно проанализировала решение Верховного Суда и подала апелляционную жалобу на это его решение", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что 19 мая во исполнение постановления Палаты Верховного Суда от 1 мая ЦИК составила протокол о результатах выборов народного депутата в округе №87. Однако 21 мая кандидат Александр Шевченко обжаловал действия ЦИК, протокол и отдельные пункты постановления комиссии.

Читайте: Зеленский о Вирастюке: "Уверен, что он там на участке всех разбил"

Верховный Суд рассмотрел этот иск и 23 мая частично удовлетворил его - отменил пункты 1-2 постановления и протокол ЦИК от 19 мая.

В ЦИК также заявляют, что сейчас "нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87 округе, и в таком случае установление результатов выборов в этом округе представляется возможным лишь на основании и с учетом выводов суда".

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Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье. Однако Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+25
Уже и подталкивают, и подсаживают. Не пролазит толстый Вася. ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 515
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25.05.2021 21:59
+23
Доуправляли страной зеленые отщепенцы!
До такой степень, что их беспредел пытается остановить судебная власть, которая является одним из главных твердынь коррупции...
Анекдот и драма одновременно.
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 5248
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25.05.2021 22:01
+15
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 3812
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25.05.2021 22:01
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Правила форума Совет форумчан
у мене одне питання: де СВОБОДА?
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25.05.2021 21:57 Ответить
їм не заплачено, а безкоштовно у них рука не здригнеться
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25.05.2021 22:02 Ответить
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 6795

...
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25.05.2021 21:58 Ответить
Не "якийсь", а зелений. Брудно-зелений.
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25.05.2021 22:28 Ответить
Уже и подталкивают, и подсаживают. Не пролазит толстый Вася. ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 515
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25.05.2021 21:59 Ответить
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 3812
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25.05.2021 22:01 Ответить
Доуправляли страной зеленые отщепенцы!
До такой степень, что их беспредел пытается остановить судебная власть, которая является одним из главных твердынь коррупции...
Анекдот и драма одновременно.
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 5248
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25.05.2021 22:01 Ответить
нет ее етой власти судебной - тут тока на 100% его прокуроршу посмостри и уже хочется на рыбалку - шо бы не видеть и не слышать всего зеленого срача..
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25.05.2021 22:07 Ответить
Ну прокурорша, безусловно, та еще.
Но это уже не судебная а исполнительная ветвь власти.
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25.05.2021 22:12 Ответить
В ЦИК собрались явно продажные твари.
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25.05.2021 22:01 Ответить
бесконечное зеленое перетягивание - буба перетянет!
мощный потому шо!
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25.05.2021 22:04 Ответить
думаю, що ситуативний союз бені і Пороха в конкретній проблемі виборів на цьому окрузі - виявиться потужнішим...
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25.05.2021 22:08 Ответить
де вы тот союз увидели? - шось белькнуло?
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25.05.2021 22:11 Ответить
та, якби бачив на власні очі - то й всім би показав... А так - лише здогадуюсь: мошна бені і моральний вплив Пороха на Верховний Суд...
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25.05.2021 22:15 Ответить
сам придумал - сам поверил?
трамповня именно такая же, - сбрешут и верят сами себе до захлеба...
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25.05.2021 22:13 Ответить
а я і не заперечую, що це лише гіпотеза. Але з підгрунтям...
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25.05.2021 22:16 Ответить
от тут точно нужны врачики с уколами сильными...
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25.05.2021 22:21 Ответить
и потому шо вы - беспомощь редкая...
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25.05.2021 22:33 Ответить
чогось я думаю, що в цьому договорняку і ця. друга апеляція буде відхилена Верховним Судом.
І тоді це ЦВК стане на коліна перед д'єрмаком "ну, не смогла, я не шмогла..."
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25.05.2021 22:05 Ответить
Тааим образом Зе говорит, что на решение Верховного Суда можно ложить, когда надо.
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25.05.2021 22:07 Ответить
Ні, бреше ЦВК! В таких випадках потрібно провести перевибори! 😁 А от цього зелені і бояться.. О утакому випадку полетять обидва їхні протеже - і Вірастюк, і Шевченко. Пропали величезні ресурси, вкладені у ці вибори. 😊
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25.05.2021 22:08 Ответить
Думаю знайдуть в верховному суді, якогоссь чауса і васю пропехнуть
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25.05.2021 22:15 Ответить
Кто объяснит куда можно подать апелляцию на решение большой палаты верховного суда .чё то я в недоумении
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25.05.2021 22:15 Ответить
Взагалі можна, але лише в ЄСПЛ, наскільки я розумію))))
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25.05.2021 22:16 Ответить
Юридический сюр, обжаловать решение верховного суда, это где такое есть вообще?
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25.05.2021 22:16 Ответить
Его уже и в фас, и в профиль. Все не проходит. Совет: перед тем, как его снова пытаться «протянуть», используйте мыло. А то и вазелин, должно помочь.
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25.05.2021 22:17 Ответить
Не надо у зеленой власти искать логику. Квартал рулит. Пипл хавает. Тем временем на востоке орки на месте, мертвечук безнаказан, патриотов прессуют, зепрез по-прежнему смотрит в глазик тупина. Видите как красиво размыливается очевидный провал в массовой вакцинации НОРМАЛЬНЫМИ вакцинами нашего населения?
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25.05.2021 22:19 Ответить
Есть ....есть у нас "СВЕРХНАДВЕРХОВНЫЙ" он же самый честный и справедливый ....его юрыст голобородько возглавляет.
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25.05.2021 22:21 Ответить
Своих не бросаем. Как это знакомо при Овоще. И где он?
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25.05.2021 22:28 Ответить
у Вирастюка маленькие уши... не за что взяться, чтоб втащить его в Раду...
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25.05.2021 22:36 Ответить
Похтду там такая же проблема и с яйцами
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26.05.2021 06:31 Ответить
це така гра в ЦИК. тягти кота за хвіст ,бо ляльковод Бубочка, дозволяє грати тільки по прямій ,крок в ліво ,крок вправо ...а ЦИК теж люди...))
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25.05.2021 22:38 Ответить
Постановления ВС в качестве кассационной инстанции являются окончательными и не подлежат обжалованию. Данная норма содержится в статье 419 Гражданского процессуального кодекса Украины (ГПКУ) и других процессуальных кодексах. Но в статье 55 Конституции Украины закрепляется право граждан на обращение в международные судебные учреждения для защиты прав и свобод в тех случаях, когда национальные правозащитные средства исчерпаны.
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25.05.2021 22:46 Ответить
Був Вірастюк поважним чоловіком , а тепер зелене посміховисько !!! ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 8511
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25.05.2021 22:46 Ответить
Поважним? Василько? Чи ти слова перепутала - важким і тупим, може? Була гора м`язів, а тепер просто купа гімна...
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26.05.2021 08:50 Ответить
как тока разговор зайдет за от власти? - оно будет брыкаться, и делать именно т,о шо делает лука... - нормального такого вы еврействуещего фашика нашли...
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25.05.2021 23:02 Ответить
ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 7680Сейчас буду водку пить и много. А завтра не знаю ...наверное тоже буду ,если отменят решение.
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25.05.2021 23:14 Ответить
Ха.. вот неучей Зелень понабирали !!! Идиоты !!! Верховный суд, и его решение - это последняя инстанция, ПОСЛЕДНЯЯ !!! и дальше можно обжаловать это решение только в Спортлото !!! ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе - Цензор.НЕТ 8223
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25.05.2021 23:29 Ответить
Довбаний сором! Апеляція на рішення Верховного суду?! То, типу, в печерний чи солом`яний?
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26.05.2021 08:49 Ответить
 
 