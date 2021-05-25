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Новости Политика Украины
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Байден (2384) Беларусь (7525) законопроект (3043) Зеленский (16555) Путин (29862) авиасообщение (786) Макрон (945) кнопкодавство (102) ВСУ (5151) Протасевич Роман (309) Сапега (32)

Главные новости 25 мая: Зеленский хочет увеличить численность ВСУ, с завтрашнего дня между Украиной и Беларусью не летают самолеты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 25 мая: Зеленский хочет увеличить численность ВСУ, с завтрашнего дня между Украиной и Беларусью не летают самолеты

Зеленский предлагает увеличить численность ВСУ, в Беларуси избили Протасевича, а его девушку заставили на камеру признаться "в преступлениях", Байден и Путин договорились о встрече - главные новости Украины и мира 25 мая.

Законопроекты Зеленского об обороне

Президент Украины внес в Раду законопроекты "Об основах национального сопротивления", и "О численности Вооруженных Сил Украины". Он предлагает "утвердить численность Вооруженных сил Украины в количестве, которая не превышает 261 000 человек, в том числе 215 000 военнослужащих". Согласно действующему законодательству, в ВСУ 250 000 человек, в том числе 204 000 военнослужащих.

Протасевича избили в тюрьме

Белорусские силовики опубликовали видео с Романом Протасевичем, ради задержания которого в воздух подняли истребитель и посадили гражданский борт. На видео Протасевич заявляет, что с ним все в порядке и что он сотрудничает со следствием. При этом на лице журналиста видны следы избиения (и на это обратил внимание МИД Польши). Отец Протасевича предположил, что у журналиста сломан нос. А мать - рассказала об угрозах и прослушке из-за деятельности сына.

Тем временем про-лукашенковский телеграм-канал опубликовал видео, на котором девушка Протасевича Софья Сапега признается, что якобы является редактором канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков.

Сегодня - последний день авиасообщения между Украиной и Беларусью

В 00:00 Украина прекратит авиасообщение с Беларусью, - сообщил премьер-министр Шмыгаль. Оказавшиеся в Беларуси украинцы смогут вернуться домой наземным транспортом. Минск из-за прекращения авиасообщения направил Киеву ноту протеста. В МИД Украины ответили, что политика Лукашенко стала опасной для всего мира.

Макрон не хочет больше санкций против России

"В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Он надеется, что глава европейской дипломатии Боррель подготовит доклад о том, какие варианты политики в отношении России еще возможны.

Байден и Путин договорились о встрече

Президенты США и России планируют встретиться в Женеве 16 июня. На повестке дня переговоров - в том числе темы Украины и Беларуси, сообщили в Белом доме.

Дело депутата-кнопкодава впервые направлено в суд

Депутат "Довіри" Поляк может заплатить штраф в сумме от 51 000 грн до 85 000 грн за то, что в феврале трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги. Это первый случай в истории Украины, когда дело о кнопкодавстве дошло до суда.

Вместо "Ополченочки" в Севастополе чуть не показали фильм о героях АТО

Фильм должны были показать во время фестиваля "Золотой витязь", организованного оккупантами. Но когда кино запустили, оказалось, что его подменили: вместо прославляющего боевиков террористической организации "ЛНР" ленты на экране появился фильм о героях АТО. Показ остановили.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Разница между ложью Путина и Зеленского в том, что для Путина ложь - это инструмент, а для Зеленского - состояние.
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25.05.2021 22:21
+1
норм
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25.05.2021 22:09
+1
плюс
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25.05.2021 22:11
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норм
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25.05.2021 22:09 Ответить
плюс
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25.05.2021 22:11 Ответить
Разница между ложью Путина и Зеленского в том, что для Путина ложь - это инструмент, а для Зеленского - состояние.
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25.05.2021 22:21 Ответить
Классная была бы новость - БЕЗ ВИЗ В УКРАИНУ ПОСТ СОВОК НЕ ПУСКАТЬ .
А то всякой шушеры заезжает немеряно
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25.05.2021 22:23 Ответить
Интересно когда кремлёвский Фюрер пойдёт в наступление в обеих направлениях до 22 июня или после и какую сторону примут Слуги народа? всё как то не понятно и туманно Главные новости 25 мая: Зеленский хочет увеличить численность ВСУ, с завтрашнего дня между Украиной и Беларусью не летают самолеты - Цензор.НЕТ 2218
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25.05.2021 22:23 Ответить
це таємниця лише для тебе одного
кремлядський фюрер нікуди вже не піде ніколи
партія Слуга Народа українська партія і приймає сторону України
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25.05.2021 22:29 Ответить
Поживемо побачимо
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25.05.2021 22:30 Ответить
я українець
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25.05.2021 22:37 Ответить
По ДУХУ не заметно, вы очень осторожный "украинец", такие водились на юго востоке Украины, когда гетмана Мазепу сдавали московскому Царю Петру 1.
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25.05.2021 23:08 Ответить
що ти можеш знати про ДУХ?
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25.05.2021 23:12 Ответить
Просто представители буферного юго востока Украины, завели эту партию во власть, а как может вести себя человек в буферной зоне в годы войны и постоянно в напряжении ,что завтра через его дом может проехать российский танк? Им проще пограничный столб подвинуть в глубь Украины, чтобы их не задело.
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25.05.2021 22:34 Ответить
не дивись канал Прямий, дуже шкідливо для мозку
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25.05.2021 22:39 Ответить
Це партія брехунів.За керування якої стало гірше у всіх напрямках.
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25.05.2021 23:58 Ответить
Слуги приймуть сторону "пора валіть"
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26.05.2021 10:18 Ответить
А бабло де для утримання такої армії?
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25.05.2021 22:37 Ответить
фабрику Рашен націоналізують і продадуть
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25.05.2021 22:44 Ответить
все забрать и поделитьГоловні новини 25 травня: Зеленський хоче збільшити чисельність ЗСУ, від завтра між Україною і Білоруссю не літають літаки - Цензор.НЕТ 7627
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25.05.2021 22:46 Ответить
Отнять і подєліть. Вже було.
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25.05.2021 22:47 Ответить
відсутність почуття гумору майже на 100% означає відсутність розуму взагалі
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25.05.2021 22:51 Ответить
Краще 95 квартал продати)))
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25.05.2021 22:49 Ответить
Астанавіть вайну не вдалося, тому Янелох вирішив збільшити численність ВСУ.
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25.05.2021 22:56 Ответить
Дубилет старший оказался гражданином Израиля. Что ж за беда с этими патриотами-банкирами. Что не банкир-патриот, то обязательно гражданин Израиля.не уверен, что там с мировыми банками, но я ничего не имею против евреев. А вот против некоторых банкиров с дивным гражданством, которые всем нам стоили 5 млрд долларов, очень даже имею
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26.05.2021 00:33 Ответить
Наполеон сказал -для войны нужны три вещи деньги ,деньги 'и деньги- Одного хотения мало нужны возможности. Где тероборона где Кирпонос. А так все это видосики и плагиат в стиле сивочелого.
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26.05.2021 04:51 Ответить
Це переростання якості у кількість. Збільшують не Збройні Сили (людей, які експлуатують, обслуговують і застосовують танки, ЗРК, літаки......), а збільшують територіальну оборону (людей, які не мають ні пунктів дислокації, ні техніки, а згідно нового Закону Зе - можуть бути озброєні мисливською зброєю). При цьому під ці 11 тисяч бюджет ніхто не збільшує. Як результат це призведе до скорочення реальних військовослужбовців ЗСУ, для того, щоб була можливість виплачувати грошове забезпечення бійцям територіальної оборони, переважна більшість яких буде з числа військових пенсіонерів, які мають військові навички, але не мають вже ні здоров"я, ні можливості нормально влаштуватися в цивільному житті.
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26.05.2021 05:56 Ответить
 
 