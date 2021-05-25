Главные новости 25 мая: Зеленский хочет увеличить численность ВСУ, с завтрашнего дня между Украиной и Беларусью не летают самолеты

Зеленский предлагает увеличить численность ВСУ, в Беларуси избили Протасевича, а его девушку заставили на камеру признаться "в преступлениях", Байден и Путин договорились о встрече - главные новости Украины и мира 25 мая.

Законопроекты Зеленского об обороне

Президент Украины внес в Раду законопроекты "Об основах национального сопротивления", и "О численности Вооруженных Сил Украины". Он предлагает "утвердить численность Вооруженных сил Украины в количестве, которая не превышает 261 000 человек, в том числе 215 000 военнослужащих". Согласно действующему законодательству, в ВСУ 250 000 человек, в том числе 204 000 военнослужащих.

Протасевича избили в тюрьме

Белорусские силовики опубликовали видео с Романом Протасевичем, ради задержания которого в воздух подняли истребитель и посадили гражданский борт. На видео Протасевич заявляет, что с ним все в порядке и что он сотрудничает со следствием. При этом на лице журналиста видны следы избиения (и на это обратил внимание МИД Польши). Отец Протасевича предположил, что у журналиста сломан нос. А мать - рассказала об угрозах и прослушке из-за деятельности сына.

Тем временем про-лукашенковский телеграм-канал опубликовал видео, на котором девушка Протасевича Софья Сапега признается, что якобы является редактором канала "Черная книга Беларуси", публикующего личные данные силовиков.

Сегодня - последний день авиасообщения между Украиной и Беларусью

В 00:00 Украина прекратит авиасообщение с Беларусью, - сообщил премьер-министр Шмыгаль. Оказавшиеся в Беларуси украинцы смогут вернуться домой наземным транспортом. Минск из-за прекращения авиасообщения направил Киеву ноту протеста. В МИД Украины ответили, что политика Лукашенко стала опасной для всего мира.

Макрон не хочет больше санкций против России

"В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Он надеется, что глава европейской дипломатии Боррель подготовит доклад о том, какие варианты политики в отношении России еще возможны.

Байден и Путин договорились о встрече

Президенты США и России планируют встретиться в Женеве 16 июня. На повестке дня переговоров - в том числе темы Украины и Беларуси, сообщили в Белом доме.

Дело депутата-кнопкодава впервые направлено в суд

Депутат "Довіри" Поляк может заплатить штраф в сумме от 51 000 грн до 85 000 грн за то, что в феврале трижды проголосовал в поддержку поправок вместо отсутствующего коллеги. Это первый случай в истории Украины, когда дело о кнопкодавстве дошло до суда.

Вместо "Ополченочки" в Севастополе чуть не показали фильм о героях АТО

Фильм должны были показать во время фестиваля "Золотой витязь", организованного оккупантами. Но когда кино запустили, оказалось, что его подменили: вместо прославляющего боевиков террористической организации "ЛНР" ленты на экране появился фильм о героях АТО. Показ остановили.