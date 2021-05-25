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Новости Политика Украины
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Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО как воров в законе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО как воров в законе

Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО, который касается воров в законе.

 Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

Адлан Ясагов, Муслим Индрисов и Магомед Шаипов просят суд остановить действие решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", от 14 мая 2021 в части применения санкций против них.

Соответствующие заявления поступили в ОАСК для представления самых исков, как это предусмотрено законодательством.

Отмечается, что сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Также читайте: В список "воров в законе" внесли чеченцев, которые воюют на Донбассе за Украину, чтобы выдать их России - Береза

Напомним, 21 мая 2021 года президент Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций, как рассказал сам Зеленский, против главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов. В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, - 674 человека.

О внесении в санкционный список СНБО чеченцев из добровольческого батальона им. шейха Мансура сообщал командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Так для блага какой страны так "постарался" Зеля? Явно не для Украины.
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25.05.2021 22:19
+14
Ярошу верю !
ЗЕбене - ..... сами понимаете Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО как воров в законе - Цензор.НЕТ 1617
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25.05.2021 22:24
+11
ворами в законе обозвали письменно самых принципиальных защитников Украины. Замысел агентуры врага - выдать мордору на уничтожение. Всем надо подыматься, иначе нас не поймут.
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25.05.2021 22:29
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Так для блага какой страны так "постарался" Зеля? Явно не для Украины.
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25.05.2021 22:19 Ответить
Ярошу верю !
ЗЕбене - ..... сами понимаете Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО как воров в законе - Цензор.НЕТ 1617
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25.05.2021 22:24 Ответить
Отак потім після Зелі будуть сотні судових справ, скарг, тощо.
Обнесуть весь бюджет країни.
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25.05.2021 22:22 Ответить
Та эта картонка зеленого цвета ничего этого не понимает. Два года как он думает, что видосиками, прессухами, и подписью серьезных документов не разбираясь в их содержании можно быть президентом Украины. Такое ощущение что роль президента он исполняет в обмен на долгожданные айкосики.
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25.05.2021 22:29 Ответить
воно вже щось почало розуміти... йому хєрово... воно в тупику
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25.05.2021 22:39 Ответить
а це ще небезпечніше для країни!
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25.05.2021 22:44 Ответить
наразі ми можемо все виправити без крові... в істоти ж мають лишитися хоча б інсктинкти...
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25.05.2021 22:47 Ответить
у нього є живий перелік законів які він порушив й порушує , я впевнена - це йому показують у опуборделі чесно , інстинкт самозбереження цим й розігрівають ... Тільки притиснуте до нігтя його єрмакооточення, наприклад ЗАХОДОМ через ті ж самі розслідування злиті белінгкотам й умови для прощення вові , якщо він сквиздить якомога раніше можуть врятувати ще країну
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25.05.2021 23:08 Ответить
та в тому ж і прикол, що нема маневру))) у нього єдиний вихід - вчасно зістрибнути! важливо, коли воно відчує незворотність і чим здатне жертвувати... воно вже вважає, що пожертвувало занадто) тепер лише ВИХІД
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25.05.2021 23:17 Ответить
будемо мати надію. що жадоба самозбереження олігархів на фоні того, що спішно плєшивий давить від Єрмака, потопить вову. Продовжую вважати, що він хоче у кремль на тет-а тет саме для домовленностей про своє майбутнє
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25.05.2021 23:24 Ответить
ну які нах олігархи... ну от гудок прогудів, а стірол в дупі... ледь Маріуполь витягли, хоча ТАМ ахмєтку ледь не царем вважають!
тут прірва виникла ЦИВІЛІЗАЦІЙНА, а ордло - показовий приклад... не здатне безідейне чмо переламати суспільство, яким би воно не було розмаїтим - всі прагнуть тихого й спокійного життя, а не ордла... навіть та ж ордла жалкує і це - УРОК
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25.05.2021 23:34 Ответить
''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''
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26.05.2021 07:18 Ответить
Не, не начало... И именно своей дурацкой прессухой на фоне Мрии со снятыми двигателями и надписью на фюзеляжах недостроенных самолетов, которые все равно закрасят при окончательной покраске, он и показал что ему президентство это просто очередное шоу.
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25.05.2021 22:48 Ответить
то все символи (касавароткі), котрі кожен пояснює по своєму, воно вважало себе міратворцєм, бо ЙОГО всі *******)))... зечмо щось вдупляти почало десь з літа 20-го, коли пішла НЕПРУХА... воно як (ЛОХ) кончений обиватель міркувало, а тут його з блатняком життя звело... ну уяви собі типового піаніста, що веде дискусію з бандюком...
уявив? ото й п3дць... я ніхуа не втямлю ЯК за нього голосував НАРІТ... це ж той самий ДІАГНОЗ?
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25.05.2021 22:59 Ответить
это воиньі, сражавшиеся за Украину. а тьі кто?
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26.05.2021 08:54 Ответить
Он сторонний наблюдатель и скорее всего провокатор.
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26.05.2021 18:20 Ответить
Завтра Зеленский выступит и скажет... Не путайте боевиков кадыровцев, с чеченцами из добровольческого батальона им. шейха Мансура. Какая срань подсовывает этот авно - текст Президенту Зеленскому?Источник: https://censor.net/ru/n3267464
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25.05.2021 22:28 Ответить
ворами в законе обозвали письменно самых принципиальных защитников Украины. Замысел агентуры врага - выдать мордору на уничтожение. Всем надо подыматься, иначе нас не поймут.
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25.05.2021 22:29 Ответить
Всё это дело рук любителей руцкого мира, засевших во властных структурах Украины.
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26.05.2021 18:23 Ответить
Може Зе со своего кармана будет оплачивать?
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25.05.2021 22:29 Ответить
Оплатять лошари які його обрали.
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25.05.2021 22:31 Ответить
Леееееее! Зеленский, я труба твой дача Конче-Заспа шатал, и тут обосрался, ишак животное!
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25.05.2021 22:35 Ответить
Петя міг дати всім добровольцям громадянство та чомусь невстиг
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25.05.2021 22:43 Ответить
Там тебе Петр Алексеевич в портки поднавалил, пока ты комент строчил, сходи вытряхни, болезный.
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25.05.2021 23:04 Ответить
Я б тебе пітушару послав ,та знов на два тижня буду забаненим ,пішло нах хворе
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25.05.2021 23:17 Ответить
Так і так будеш забанений )
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26.05.2021 01:07 Ответить
Що ,не збулось твоє мареннлайнюк,
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22.06.2021 16:50 Ответить
Я нічого для цього не робив. Для того, щоб тебе прибрати звідси, мені достатньо зареєструвати кілька додаткових акаунтів і накидати на тебе скарг і ти улетиш у баню, ніхто заради якогось дурачка типу тебе буде розбиратись, спамер ти насправді чи ні. Але мені лінь.
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23.06.2021 18:15 Ответить
А мені взагалі натебе насрати,бо ти лайно,помішалися дебіли на Порошенко,коли у вас уже розум з'явиться,в ситуації з вибором між тою ригакою що зараз безумовно я за Порошенко,але неробіть з нього ікону,він несвятий і рило в нього в пухові ще й як
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26.06.2021 15:05 Ответить
Що ,хворий кацап,жопа підгорає?
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22.06.2021 16:52 Ответить
З голови своєї гівно витряхни,вата
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26.06.2021 15:07 Ответить
добре що памперси ніколи не знімаються , змінюяються вчасно ...а пресконфернції тільки раз на рік, де можна ТАКОГО ДИМУ НАПУСТИТИ у річних подіях закопавшись, бекаючи та мекаючи...
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25.05.2021 22:43 Ответить
у нас в УК есть такое понятие как "вор в законе"?
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25.05.2021 22:51 Ответить
Уже есть...255 статья..
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25.05.2021 22:57 Ответить
Кримінальний кодекс України
Стаття 255. Створення злочинної організації
1. Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-255.htm

ну, и где тут "ворьі в законе"?
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25.05.2021 23:03 Ответить
Это старая версия кодекса...так что предьявляете претензии не ко мне...а к владельцам сайта..
В новой редакции 255 сиатья звучит вот так..

статтю 255 викласти в такій редакції:
«Стаття 255. Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній
1. Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
2. Участь у злочинній організації -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.
4. Створення злочинної спільноти, тобто об'єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
5. Дії, передбачені частинами першою, другою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
6. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.
Примітка. 1. Під злочинним впливом у цій статті та статтях 2551, 2553 цього Кодексу слід розуміти будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.
2. Під особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», у цій статті та статтях 2551, 2553 цього Кодексу слід розуміти особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив»;
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25.05.2021 23:14 Ответить
нє, ну це вже, ***, вобше... 😒 а как, я интересуюсь УК определяет "статус "вора в законе"?
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25.05.2021 23:30 Ответить
Там правда нет ничего о таком виде наказания как санкции....но осла это не останавливает...
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25.05.2021 22:58 Ответить
По сговору с ФСБ , власть с двойным дном .
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25.05.2021 22:53 Ответить
в майбутньому побачемо, хто захисник або мародер, мій родич з 2014 року, вже четвертий контракт на передовій, не має ні власного житла ні землі, батьківщина понад усе, не пье не курить, розвідка 30 бригади, а примазаних, які зараз так звані бізнесмени ато, а насправді бандюки, побачемо кто чого стоїть......
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25.05.2021 22:56 Ответить
терористи і фашистські окупанти путінського режиму знають усіх воїнів ато на передовій, зрадники зі штабів все доносять, і під час розвідки для безпеки, розвідники йдуть іншим маршрутом, ніж вказівка штабу, бо там вже їх чекають фашисти фсб окупантів...
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25.05.2021 23:04 Ответить
Зе ДУРІК МАБУТЬ БАГАТО ДОБРОВОЛЬЦІВ ЗАНЕС В ЦЕЙ СПИСОК РНБО,
А СПИСОК МАБУТЬ дЄРМАК ЙОМУ ПОДАВАВ Троє чеченців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО як ворів у законі - Цензор.НЕТ 7519

ТІЛЬКИ -

Троє чеченців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО як ворів у законі - Цензор.НЕТ 3283
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25.05.2021 23:05 Ответить
Как бы володьке снова извиняться не пришлось
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25.05.2021 23:10 Ответить
Саме те, як брудно й поспіхом вова ( насправді вові це роблять ) розігріває інформаційнау ситуаціяю навколо його походу на другий термін , саме це його потопить! Пам"ятаємо як тягли у Кремлі Вітю Мєдвєдєв з Путіним у 2004 році ... Потім 2013 рік... Захід ще не був такий злий та опущений як сьогодн своєю азабоченнастьюі... Ну "очєнь накапілась" з боку плєшивого а що вже про нашу буратіну говорити з його Єрмаком - він МЕДВЕДЧУК--2 , смотрящий за владоу вови, словами того ж Швеця у інтерв"ю Фейгіну...
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25.05.2021 23:19 Ответить
хто? Трамп? хто тянул? його тільки топили усі канали олігархів разом з Кремлем, авін на чудо отримав 25 відсотків!
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25.05.2021 23:26 Ответить
- тянули Порошенко в 2019 году в Кремле

Нас влаштує хто завгодно, окрім Порошенко (с) Путін )
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26.05.2021 01:09 Ответить
да ты уже спалилось, ботва дешевая)
можешь не продолжать)))
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26.05.2021 08:56 Ответить
Факт залишається фактом. "Хто завгодно, тільки не Порошенко". Так сильно його боялись у Кремлі Троє чеченців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО як ворів у законі - Цензор.НЕТ 3926
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26.05.2021 12:10 Ответить
Если это честные люди, пускай сделают фотки с голым торсом, спереди и со спины, сразу будет видно воры в законе или нет.
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25.05.2021 23:22 Ответить
Оманський віслюк якраз і є злодієм у законі.
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26.05.2021 02:24 Ответить
ТАК А ЭТИХ КОГДА ВОРОВ ПОСАДЯТ !!!??? ИЛИ ЗА НИМИ НЕОБХОДИМО ТРЕХ ЧЕЧЕНЦЕВ ПОЗВАТЬ !?)
Троє чеченців оскаржують у суді внесення їх до санкційного списку РНБО як ворів у законі - Цензор.НЕТ 8645
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26.05.2021 09:46 Ответить
Уверены, что Зеленский не имеет никакого отношения к этим позорным выходкам любителей русского мира сидящим во властных структурах Украины. Для нас давно не было секретом то, что Рассея готова выплатить немалые деньги за бойцов батальона им. Шейха Мансура. Именно рассейские шпионы сидящие в силовых структурах Украины включили их в этот санкционный список, с надеждой получить вознаграждение от рассейских эмиссаров.
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26.05.2021 18:32 Ответить
 
 