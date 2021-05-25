Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО как воров в законе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО, который касается воров в законе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.
Адлан Ясагов, Муслим Индрисов и Магомед Шаипов просят суд остановить действие решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", от 14 мая 2021 в части применения санкций против них.
Соответствующие заявления поступили в ОАСК для представления самых исков, как это предусмотрено законодательством.
Отмечается, что сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.
Напомним, 21 мая 2021 года президент Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций, как рассказал сам Зеленский, против главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов. В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, - 674 человека.
О внесении в санкционный список СНБО чеченцев из добровольческого батальона им. шейха Мансура сообщал командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош
Пожалуйста, подождите...
ЗЕбене - ..... сами понимаете
Обнесуть весь бюджет країни.
тут прірва виникла ЦИВІЛІЗАЦІЙНА, а ордло - показовий приклад... не здатне безідейне чмо переламати суспільство, яким би воно не було розмаїтим - всі прагнуть тихого й спокійного життя, а не ордла... навіть та ж ордла жалкує і це - УРОК
уявив? ото й п3дць... я ніхуа не втямлю ЯК за нього голосував НАРІТ... це ж той самий ДІАГНОЗ?
Стаття 255. Створення злочинної організації
1. Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп - караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-255.htm
ну, и где тут "ворьі в законе"?
В новой редакции 255 сиатья звучит вот так..
статтю 255 викласти в такій редакції:
«Стаття 255. Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній
1. Створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
2. Участь у злочинній організації -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.
4. Створення злочинної спільноти, тобто об'єднання двох чи більше злочинних організацій, керівництво такою спільнотою -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
5. Дії, передбачені частинами першою, другою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
6. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого частиною другою або третьою цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.
Примітка. 1. Під злочинним впливом у цій статті та статтях 2551, 2553 цього Кодексу слід розуміти будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності.
2. Під особою, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», у цій статті та статтях 2551, 2553 цього Кодексу слід розуміти особу, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив»;
А СПИСОК МАБУТЬ дЄРМАК ЙОМУ ПОДАВАВ
ТІЛЬКИ -
Нас влаштує хто завгодно, окрім Порошенко (с) Путін )
можешь не продолжать)))