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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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адвокат (1402) Беларусь (7525) Протасевич Роман (309)

К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют

Наталья Протасевич, мать задержанного в аэропорту Минска основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, боится, что ее сына убьют белорусские силовики.

Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "УНИАН".

По ее словам, адвокат сегодня не смог попасть к Роману - ему отказали в посещении.

"Информации новой нет. К нему не допускают. Вы знаете, у нас ничем не аргументируют, вплоть до смешного. Могут сказать: нет кабинета. Поэтому у нас нечему удивляться здесь. Просто… был отказ. Его убьют там, его убьют", - сказала она.

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Адвокат Протасевича Инесса Оленская рассказала "Громадському", что пыталась увидеться со своим подзащитным еще с утра. Она поехала в СИЗО №1, где содержат Протасевича, но ей отказали в посещении, не объяснив причин, и посоветовали обратиться к следователю.

"Сегодняшний отказ во встрече адвоката с подзащитным считаю противодействием оказанию правовой помощи", - отметила она и добавила, что подала соответствующую жалобу на имя начальника СИЗО №1.

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Оленская добавила, что Следственный комитет Беларуси пока не предоставил деталей по обвинению по Романа Протасевича. Напомним, оппозиционера обвиняют по 3 статьям Уголовного кодекса Беларуси:

  • организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок - максимальная санкция до 3 лет,
  • совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной розни по признаку профессиональной принадлежности - максимальная санкция до 12 лет.
  • организация массовых беспорядков - предполагает максимальную санкцию до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
МЛЯТЬ !!!
Неужели нельзя назначить премию в несколько миллиардов

тому кто ликвидирует луку и ху-лу? К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют - Цензор.НЕТ 244
Ведь это дешевле мру обойдётся чем чем ихняя вредная деятельность! К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют - Цензор.НЕТ 9357
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26.05.2021 00:02
+5
Наважиться. Він буде підвищувати ставки до кінця
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26.05.2021 00:08
+3
да хоть хамас... хоть чёрту... !!!
кому угодно заплатить что бы этих мразей стёрли с лица Земли!
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26.05.2021 00:19
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Лука не наважиться його вбити. Занадто великий розголос про це по всьому світу.
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26.05.2021 00:00 Ответить
Наважиться. Він буде підвищувати ставки до кінця
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26.05.2021 00:08 Ответить
Да, бульбенфюрер убьёт его. Теперь вопрос его жизни в руках самих белорусов. Но они быстро учатся, я надеюсь, так что посмотрим куда их взгляды обращены: назад в СССР или вперед к цивилизации.
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26.05.2021 01:46 Ответить
Есть шанс что не убьют. Его спасет путин и весь мир отменит санкции против роиси в знак глубокой признательности. Но перед этим Протасевич под камеру сознается в тяжких злодеяниях, сдаст всех товарищей вместе со своей расейской телкой, искренне раскается в содеянном как Тихановская со слезами и соплями на плече у бульбо-вождя нации
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26.05.2021 03:39 Ответить
100500. такий піар для молі саме те. і бьідло обоссьца от пріліву любві к вождю мордора.
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26.05.2021 06:52 Ответить
zalko parnia fasisti tam tocno mogut ego ubit,Tut nado kakogo to vaznogo celoveka iz okruzenija samozvanca arestovat,a togda pomeniat na nego
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26.05.2021 00:00 Ответить
Ну разве шо самого батьку
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26.05.2021 03:34 Ответить
МЛЯТЬ !!!
Неужели нельзя назначить премию в несколько миллиардов

тому кто ликвидирует луку и ху-лу? К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют - Цензор.НЕТ 244
Ведь это дешевле мру обойдётся чем чем ихняя вредная деятельность! К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют - Цензор.НЕТ 9357
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26.05.2021 00:02 Ответить
Hamas mogla by zaniatsia im,vet on sam skazal sto ugrozajet teper tam vsem К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют - Цензор.НЕТ 7351
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26.05.2021 00:12 Ответить
да хоть хамас... хоть чёрту... !!!
кому угодно заплатить что бы этих мразей стёрли с лица Земли!
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26.05.2021 00:19 Ответить
Бесполезно. Эти организмы найдут себе подобного. Чтобы это искоренить, надо минимум 90% козломордых и ещё минимум 50% бульбашей истребить
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26.05.2021 00:32 Ответить
да что то много % Вы насчитали.
А эти "организмы" побоятся искать зная историю предыдущего...
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26.05.2021 00:46 Ответить
Із інтерв'ю з Бобом Денаром, засновником приватної військової компанії Bob Denard Group:

- Почем в среднем один переворот?
- Это зависит от страны. На Коморах - одна цена, в Москве обойдется дороже. Цену я вам не назову - это, если хотите, коммерческая тайна. Но любая революция не делается бесплатно: требуются деньги на те же корабли, оружие. А у вас что, есть какой-то особенный план переворота? Если есть, давайте обсудим: может, мне понравится, и я вам скидку сделаю.
(Боб Денар, интервью газете «Известия», 3 ноября 2001)

Цікаво, а скільки це коштуватиме (не обов'язково у цієї ЧВК, можна інших професіоналів) - може, скинемося усім антирашистським світом?..
Є навіть ідея щодо плану: акуратний палацовий переворот із ліквідацією ***** - і breaking news на ТВ/в інтернеті, де брутальні озброєні чуваки в камуфляжі оголошують таке: "сегодня во столько-то президент РФ во внезапном припадке безумия попытался ввергнуть мир в бездну ядерного армагеддона и уже почти отдал приказ о массированном баллистическом старте - но вот эта вот группа офицеров сделала нелегкий выбор и спасла цивилизацию. В ходе ожесточенного огневого контакта на территории кремля ***** и другие высшие представители власти и военного командования были уничтожены. А сейчас пришло время сорвать завесу с прочих преступлений *********** - дорогие россияне, готовьте покаянный вазелин..."
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26.05.2021 04:29 Ответить
ммммДаааа....
до х--йла не добраться
будеио сидіти й чекати поки час сам по собі щось зробить...
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26.05.2021 08:33 Ответить
До Протасевича не пустили адвоката. Мати журналіста боїться, що його вб'ють - Цензор.НЕТ 2612
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26.05.2021 08:34 Ответить
До Протасевича не пустили адвоката. Мати журналіста боїться, що його вб'ють - Цензор.НЕТ 3046

Карфаген мусить бути зруйнованим! (с).
Тільки так. А чи підготують лапті вазелін, чи не підготують, воно якось і не дуже цікаво.
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26.05.2021 13:03 Ответить
НЕЛЬЗЯ. От слова нельзя. Только народ, только его стремление к лучшей жизни. Там, где начинается война, детсадовская дружба заканчивается. Начинается принуждение к миру во избежание больших жертв, при этом жертвуя жизнью наших лучших патриотов.
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26.05.2021 03:02 Ответить
Вб'ють і не моргнуть. Шкода хлопця, не в тій країні він народився.
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26.05.2021 03:08 Ответить
Привет лукандонам от бенясуельцев!
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26.05.2021 07:26 Ответить
Головна проблема в тому, що таракану нема чого втрачати. Він стане Кім Чен Іном і його це цілком влаштовуватиме. Економічні важелі працюють лише коли є демократія. В диктатурах проблема незадоволення громадян вирішується розстрілами, а не виборами. Нажаль.
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26.05.2021 11:17 Ответить
 
 