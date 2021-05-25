К Протасевичу не пустили адвоката. Мать журналиста боится, что его убьют
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Наталья Протасевич, мать задержанного в аэропорту Минска основателя Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, боится, что ее сына убьют белорусские силовики.
Об этом она заявила в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на "УНИАН".
По ее словам, адвокат сегодня не смог попасть к Роману - ему отказали в посещении.
"Информации новой нет. К нему не допускают. Вы знаете, у нас ничем не аргументируют, вплоть до смешного. Могут сказать: нет кабинета. Поэтому у нас нечему удивляться здесь. Просто… был отказ. Его убьют там, его убьют", - сказала она.
Адвокат Протасевича Инесса Оленская рассказала "Громадському", что пыталась увидеться со своим подзащитным еще с утра. Она поехала в СИЗО №1, где содержат Протасевича, но ей отказали в посещении, не объяснив причин, и посоветовали обратиться к следователю.
"Сегодняшний отказ во встрече адвоката с подзащитным считаю противодействием оказанию правовой помощи", - отметила она и добавила, что подала соответствующую жалобу на имя начальника СИЗО №1.
Оленская добавила, что Следственный комитет Беларуси пока не предоставил деталей по обвинению по Романа Протасевича. Напомним, оппозиционера обвиняют по 3 статьям Уголовного кодекса Беларуси:
- организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок - максимальная санкция до 3 лет,
- совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной розни по признаку профессиональной принадлежности - максимальная санкция до 12 лет.
- организация массовых беспорядков - предполагает максимальную санкцию до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
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Неужели нельзя назначить премию в несколько миллиардов
тому кто ликвидирует луку и ху-лу?
Ведь это дешевле мру обойдётся чем чем ихняя вредная деятельность!
кому угодно заплатить что бы этих мразей стёрли с лица Земли!
А эти "организмы" побоятся искать зная историю предыдущего...
- Почем в среднем один переворот?
- Это зависит от страны. На Коморах - одна цена, в Москве обойдется дороже. Цену я вам не назову - это, если хотите, коммерческая тайна. Но любая революция не делается бесплатно: требуются деньги на те же корабли, оружие. А у вас что, есть какой-то особенный план переворота? Если есть, давайте обсудим: может, мне понравится, и я вам скидку сделаю.
(Боб Денар, интервью газете «Известия», 3 ноября 2001)
Цікаво, а скільки це коштуватиме (не обов'язково у цієї ЧВК, можна інших професіоналів) - може, скинемося усім антирашистським світом?..
Є навіть ідея щодо плану: акуратний палацовий переворот із ліквідацією ***** - і breaking news на ТВ/в інтернеті, де брутальні озброєні чуваки в камуфляжі оголошують таке: "сегодня во столько-то президент РФ во внезапном припадке безумия попытался ввергнуть мир в бездну ядерного армагеддона и уже почти отдал приказ о массированном баллистическом старте - но вот эта вот группа офицеров сделала нелегкий выбор и спасла цивилизацию. В ходе ожесточенного огневого контакта на территории кремля ***** и другие высшие представители власти и военного командования были уничтожены. А сейчас пришло время сорвать завесу с прочих преступлений *********** - дорогие россияне, готовьте покаянный вазелин..."
до х--йла не добраться
будеио сидіти й чекати поки час сам по собі щось зробить...
Карфаген мусить бути зруйнованим! (с).
Тільки так. А чи підготують лапті вазелін, чи не підготують, воно якось і не дуже цікаво.