Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и арестом экс-редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича остается неясной.

Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

"Хорошо известно, что между Беларусью и Россией существуют тесные отношения", - отметила Меркель.

В то же время, добавляет канцлер, у участников саммита ЕС "не было достоверной информации" о роли России, поэтому она намерена поставить этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора.

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Меркель также подчеркнула, что опубликованное белорусским режимом видео, на котором Протасевич заявляет, что он дает показания, вызывает беспокойство. Действия властей Беларуси по принудительной посадке самолета канцлер назвала "беспрецедентными и неприемлемыми".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.