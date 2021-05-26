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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7525) Германия (6015) Меркель (2121) Путин (29862) Россия (91279) Протасевич Роман (309)

Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и арестом экс-редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича остается неясной.

Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".

"Хорошо известно, что между Беларусью и Россией существуют тесные отношения", - отметила Меркель.

В то же время, добавляет канцлер, у участников саммита ЕС "не было достоверной информации" о роли России, поэтому она намерена поставить этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора.

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Меркель также подчеркнула, что опубликованное белорусским режимом видео, на котором Протасевич заявляет, что он дает показания, вызывает беспокойство. Действия властей Беларуси по принудительной посадке самолета канцлер назвала "беспрецедентными и неприемлемыми".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+34
спросить?
у ху-ла?
- дура старая !!!!!!!!!!!!
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26.05.2021 00:04
+34
- Владимир, какая роль россии в посадке самолета? Что? Никакой роли? А, ну ладно...
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26.05.2021 00:08
+21
они там в европе, по-моему, уже совсем подурели. То макрон квакнул, что санкции не нужны. Эта что-то спрашивать собралась. Пусть за Боинг его еще спросит Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 9405
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26.05.2021 00:07
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спросить?
у ху-ла?
- дура старая !!!!!!!!!!!!
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26.05.2021 00:04 Ответить
Пусть спросит, жалко что ли?
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26.05.2021 07:39 Ответить
Sergii UstimПусть спросит, жалко что ли?
ага... да... ху-ло только и ждет єтот вопрос что бы появился повод набрехать всему миру о своей пушистости...
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26.05.2021 08:39 Ответить
Один хоче в очі подивитись інша хоче щось спитати - він що для вас ідіоти бог???
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26.05.2021 08:16 Ответить
это все равно что спросить чем оно с утра гадило?
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26.05.2021 08:38 Ответить
ну да...
оно же не смотрело что с него вылезло и какого цвета Меркель хоче запитати Путіна про роль Росії в посадці літака Ryanair у Мінську - Цензор.НЕТ 1944
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26.05.2021 08:40 Ответить
Маразм никто не отменял
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26.05.2021 08:51 Ответить
Vladimir Taranenko 5c036187Маразм никто не отменял
его даже лечить не умеют...
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26.05.2021 16:05 Ответить
...и хочется ....и боязно
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26.05.2021 10:04 Ответить
А що криса крім суцільної неправди може сказати? От наївна
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26.05.2021 00:05 Ответить
А то ця штазівська хвойда не знає правди?
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26.05.2021 00:06 Ответить
они там в европе, по-моему, уже совсем подурели. То макрон квакнул, что санкции не нужны. Эта что-то спрашивать собралась. Пусть за Боинг его еще спросит Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 9405
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26.05.2021 00:07 Ответить
Они все эти ж.....играют в свою игру ,народ для них муравьи
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26.05.2021 00:53 Ответить
- Владимир, какая роль россии в посадке самолета? Что? Никакой роли? А, ну ладно...
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26.05.2021 00:08 Ответить
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 333
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26.05.2021 00:51 Ответить
Й ***** вже не такий монстр у порівнянні з вусатим. Зрозуміло, що треба щоб хтось про це запитав
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26.05.2021 05:51 Ответить
- мы не при чем.
- о! хорошо вольдемар.
- звездуй отсюда, роль канцлера отработала.
- слушаюсь вольдемар.
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26.05.2021 00:09 Ответить
Иногда кажется, что самая богатая страна Европы - самая бесхребетная
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26.05.2021 00:11 Ответить
І ця хоче зазирнути ***** вглаз.Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 5137
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26.05.2021 00:12 Ответить
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 1290
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26.05.2021 00:13 Ответить
Этот тип сначала помирился и ездил на охоту и даже поставил врага премьером , а после допустил своим бездарным правлением и окружением приход яныка 4, не хотелось бы его видеть, он противен и болтун ,да и грим куда то загадочно исчез Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 4668
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26.05.2021 01:02 Ответить
Ну так, ну так, а мудрий нарід, який вже в третє вибрав в президенти по суті підкацапника, і журна-шлюхи, які за "долю малую" розганяють по "умам" фейки від орків тут звісно "не при делах". Винуваті по-любому Ющенко і Порошенко.
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26.05.2021 02:41 Ответить
Я нічого не придумав так воно і є навіщо викривляти правду я навіть за нього голосував і друге чому за нього на других виборах проголосували всього лише 5% ,невже 95 стали дегенератами, або Яник бандюга став авторитетом ,думаю скоріше з недовіру і його бездарної команди складаються з таких як наливай і югік, та навіть порох перестав його поважати, що хіба не так
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26.05.2021 10:34 Ответить
А я дурний,думав,Що Яника на чесних виборах президентом обрали.Виявляється,тіп допустив...
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26.05.2021 06:50 Ответить
а пуйло ей ответит, - спрашивают пацаны на "хате", а тебе старая подстилка можно только поинтересоваться.!
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26.05.2021 00:14 Ответить
Спрос Меркель с Путина:
- Владимир Владимирович, вы имеете отношение к этому инциденту?
-Конечно нет,фрау Меркель!
-Ну что ж,на нет и суда нет, я так и знача,что вы как всегда не при чем!
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26.05.2021 00:16 Ответить
Так и представляю этот диалог:
Меркель: Владимир! Я тут хочу узнать о вашей роли в посадке самолёта в Минске, нам ничего не ясно.
Путин: Какого самолёта?!
Меркель: Ryanair в Минске.
Путин: А-аа, нет, мы здесь не причём, вон Песков с Лавровым могут подтвердить.
Меркель: Ну вот же, теперь всё ясно, просто камень с души свалился.
Путин: (Неразборчиво)
Меркель: Да, уже последние трубы укладываем, не извольте беспокоиться, старикашка Джо не проблема.
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26.05.2021 00:20 Ответить
От курва.. пусть лучше спросит *****, какой формы планета Земля.. Или чьи войска на украинском Донбассе.. или политический ли проект "Северной поток" или экономический. Или кто сбил Боинг MH17? Кто отравил Овального? Литвиненко? Взорвал склады в Чехии? Курва?
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26.05.2021 00:20 Ответить
Да, как вы могли такое подумать, Ангела?
С виду - приличная фрау, а такие мысли тлетворные вас навещают...
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26.05.2021 00:23 Ответить
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 3207
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26.05.2021 00:54 Ответить
Что она у ***** за Овального спрашивала? Что она обещала? Все, если ***** отравил, то санкции на Северный поток? ***** отравил, а что Меркель? Ой вей, Северный поток это не политический, а экономический, поэтому низя его связывать с Овальныйм..ну совсем низя...
Курва из Штази...

Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 5464
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26.05.2021 00:24 Ответить
Путлер, конечно, признается... Идиоткой прикидывается, подлая дрянь! Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 7784
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26.05.2021 00:25 Ответить
У них своя игра в показуху для стада , интересы и деньги главная цель ,простой народ для них биомусор,есть ещё ООН организация сочувствия и жалости к пострадавшим
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26.05.2021 01:11 Ответить
Фрау Риббентроп обманываться рада.
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26.05.2021 00:25 Ответить
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 766
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26.05.2021 00:28 Ответить
Ну да, спросит. А в ответ чистая правда потечёт. Как всегда... Ну а потом обычное "На нэт и сууда нэт!"
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26.05.2021 00:29 Ответить
В ответ потечет газ под высоким давлением по трубам "Северного потока"-2
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26.05.2021 00:47 Ответить
Меркель наверно хочет испытать на себе "божью росу" ?
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26.05.2021 00:29 Ответить
Меркель хочет... - а годы и зеркало?
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26.05.2021 00:32 Ответить
Мабуть, ця мерзота забула збитий літак з дітьми інвалідами над Донецьком? Чи може кров тих дітей і на її руках разом з путлером?
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26.05.2021 00:34 Ответить
Переконаний, що тоді теж питали - їх там не було. Питати таких осіб має прокурор.
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26.05.2021 00:49 Ответить
"Хочет" , но спросит ли? Бабе под 70 .Возраст , может забыть !
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26.05.2021 00:40 Ответить
"Хорошо известно, что между Беларусью и Россией существуют тесные отношения", - отметила Меркель.
В то же время, добавляет канцлер, у участников саммита ЕС "не было достоверной информации" о роли России, поэтому она намерена поставить этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора".
Да-да! Пускай обязательно спросит, и не забудет посмотреть ему в глаза. Может быть найдёт в них понимание. Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 8322
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26.05.2021 00:44 Ответить
А , и пусть спросит за сбитый польский самолёт! И за малазийский..
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26.05.2021 06:44 Ответить
Отвечу за ввп: нас там не было.
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26.05.2021 00:47 Ответить
Меркель прочно на крючке тупина сидит. Не зря он гебешником в ГДР был. Комсомольское прошлое Ангелы в руках кощея рабсиянского. Дай Бог ей силы отбросить претензии этого утырка пока она еще канцлер. тупину все равно трибунал международный, а так честное имя восстановит.
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26.05.2021 00:47 Ответить
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 2348Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 3514
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26.05.2021 01:02 Ответить
Досить вже робити з цього ліліПута кремлівського - володаря світу, у якого всі сидять на крючкє. А він їх шантажує та вимагає робите те, що йому потрібно. Не забувайте, що ху#ло всіх цих європейський повій-можновладців купує. Купує за шалені гроші, ці гроші такі шалені, шо жодна політична повія не може від них відмовитись. Заради своїх шизофренічних забаганок він продає раську фєдєраську.
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26.05.2021 01:10 Ответить
Никакой он не политик, а говорящая голова конторы
Которой нет заднего хода от тяжких грехов, турма или стенка.
Красных надо вычищать вместе с чекистами под корень, это мировое зло
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26.05.2021 12:11 Ответить
ээээ ребятки закисли вы в своём маленьком болотце......
фрау Меркель спроси у матери Протасевича как ты моешь ей помочь........
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26.05.2021 00:49 Ответить
Хочет спросить у Путина Меркель. Шутка прошла. Великолепная. Ржать всем бесконтрольно и от души. И ответа не надо. то всё испортит ответом.
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26.05.2021 00:54 Ответить
- Володья, это ты?
- Не, Ангела, не я.
- А, ну карашо.
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26.05.2021 00:57 Ответить
Может лучше у ясеня, тополя там спросить? Более информативный ответ будет.
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26.05.2021 00:59 Ответить
Как в песне: Тополь запустился, взорвавшись над Сруссней...
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26.05.2021 01:07 Ответить
Нехай запитає, чому ж ні. А ху#ло їй якийсь черговий анєхдот розповість про бабушку з половим членом дєдушкі.
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26.05.2021 01:03 Ответить
так вот ты какая бабушка аказываеться !
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26.05.2021 02:06 Ответить
По-перше, я нє бабушка, по-друге, це твій ху#ло бабушка, яка видає себе за дєдушку, а по-третє, ПНХ.
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26.05.2021 02:10 Ответить
ты не бабушка ? неужели дедушка ? так я и знал .
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26.05.2021 02:12 Ответить
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 1100
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26.05.2021 02:21 Ответить
А сколько раз спрашивали у Гитлера? Помогло? Не раз уже говорил что путлер ввиду ущербного самомнения не приемлет неуважения к своей божественной фигуре и успешно строит свой рашорейх в стране-победительнице нацизма.
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26.05.2021 01:28 Ответить
путин ответит : мы бы самолет сбили , а не сажали .
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26.05.2021 02:05 Ответить
Втретє запитую: хто такий «пуцін»?
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26.05.2021 02:07 Ответить
твоя бабушка ?
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26.05.2021 02:11 Ответить
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 5492
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26.05.2021 02:20 Ответить
Бабушка очередную обеспокоинность выразит
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26.05.2021 05:40 Ответить
- Флядимир, фи же не принималь ф этом участие?
- Найн, фрау Меркель. Натюрлих найн.

- Фуух... Да ист фантастиш. Так што там дер Нордише Поток 2? Ми ждьём газ.
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26.05.2021 05:52 Ответить
Путин - куйло, а Батя Лукашенко отличный Президент!
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26.05.2021 05:57 Ответить
Задолбала эта комсомольская уродка!!! Этой конченной не дают покоя лавры Маргарит Тетчер до которой ей как до луны!
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26.05.2021 06:26 Ответить
Вы видели какое ликование было на улицах Лондона когда умерла Тэтчер? Погуглите.

Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 3653
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26.05.2021 06:44 Ответить
Спросить то она спросит,да кто ж ей ответит.
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26.05.2021 06:35 Ответить
И чикатило спрашивали
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26.05.2021 09:23 Ответить
В последнее время действия Меркель мне напоминают действия ребенка. .....Вся, абсолютно вся организация подавления протестов в Белорусии прошла под тотальным руководством ФСБ. В некоторых случаях( а их большинство!) белорусских ментов просто заменяли на приезжих русских. А какая разница? Это же русский мир, они его сами выбрали.
Что Меркель собирается услышать???!........что ей скажут правду? Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 5099
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26.05.2021 06:50 Ответить
Ага і Ху*ло їй одразу скаже правду ,як і про іхтамнетов.Наівна вона.
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26.05.2021 06:56 Ответить
привід обговорити ns-2, бонуси, зп наглядової ради, премії. інше пох.
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26.05.2021 06:59 Ответить
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 7410
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26.05.2021 07:11 Ответить
А потом захочет спросить у Луки про роль Белоруси?
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26.05.2021 07:18 Ответить
Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 9071ХА- ХА!!!!!
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26.05.2021 07:19 Ответить
Роль России загнать Беларусь к краху экономики, а потом героически прийти на помощь, поглотив государство за долги.
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26.05.2021 07:35 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
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26.05.2021 08:02 Ответить
- Что с самолетом?
- Он приземлился.
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26.05.2021 08:10 Ответить
Кагебист никогда не скажет правды. Это почему-то "непонятно" сотруднице Штази. Зачем этот дешевый спектакль?! Или он уже рассказал г-же Меркель о том, как взрывал жилые дома росиянами и уничтожил польский самолет с правительством этой страны, как проводил Крымский "референдум" под дулами автоматов, превратил воинские склады в Приднестровье в свою квазиреспублику, развалил Грузию, пытался отравить Навального, как посоветовал "ополченцам" Донбаса покупать грады и танки в военторге или выкапыват из шахт... Эту гниду еще ждет суд как зловещего преступника-комунофашиста.
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26.05.2021 08:19 Ответить
Чи вони дійсно наївні, чи прикидаються? Що московські гроші в крові від терору не смердять?
Вова ху@лдо відповість, що"их там нет і ни когда не было". А Ви, пані Меркель, будуйте газопровід, на якому путін підвісить всю Німеччину.
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26.05.2021 08:26 Ответить
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и арестом экс-редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича остается неясной Источник: https://censor.net/ru/n3267473

Что у них в башке творится?
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26.05.2021 08:49 Ответить
Бабушка Меркель уверена, шо ей кабаев наврать не посмеет.
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26.05.2021 09:10 Ответить
ОНА ЕЩЁ ХОЧЕТ, А У ХЙЛА ХЙЛО НЕ СТОИТ ))) ТОЛЬКО ГАЗЫ ПУСКАЕТ ))))))))))))
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26.05.2021 09:35 Ответить
О чем еще мадам в климактерическом маразме хочет спросить?
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26.05.2021 09:37 Ответить
А он ей расскажет анекдот про половой орган дедушки ))))
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26.05.2021 10:15 Ответить
"Что случилось с подводной лодкой?
Она - утонула!"
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26.05.2021 10:55 Ответить
Битте айне фраге, Вальдемар...
Данке шен...
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26.05.2021 12:14 Ответить
Фрагмент стенограммы телефонного разговора из достоверных источников, особо не претендующих на аутентичность:
Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А не соблаговолите ли Вы рассмотреть возможность поведать мне о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. Бешульдигн, знаете ли. Это у меня возрастное - старческий маразм разбил. Из-за него проклятущего не подумавши сую свой нос, куда не надо. А раз нельзя, так нельзя. Я ж в курсе дела: "что русскому хорошо, то немцу - смерть"©.
Путин - Так-то лучше.
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26.05.2021 16:34 Ответить
***** он и в Африке *****,его только ******* нужно!
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23.09.2021 10:15 Ответить
 
 