Меркель хочет спросить Путина о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и арестом экс-редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича остается неясной.
Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Евросоюза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Бабель".
"Хорошо известно, что между Беларусью и Россией существуют тесные отношения", - отметила Меркель.
В то же время, добавляет канцлер, у участников саммита ЕС "не было достоверной информации" о роли России, поэтому она намерена поставить этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора.
Меркель также подчеркнула, что опубликованное белорусским режимом видео, на котором Протасевич заявляет, что он дает показания, вызывает беспокойство. Действия властей Беларуси по принудительной посадке самолета канцлер назвала "беспрецедентными и неприемлемыми".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
Пожалуйста, подождите...
у ху-ла?
- дура старая !!!!!!!!!!!!
ага... да... ху-ло только и ждет єтот вопрос что бы появился повод набрехать всему миру о своей пушистости...
оно же не смотрело что с него вылезло и какого цвета
его даже лечить не умеют...
- о! хорошо вольдемар.
- звездуй отсюда, роль канцлера отработала.
- слушаюсь вольдемар.
- Владимир Владимирович, вы имеете отношение к этому инциденту?
-Конечно нет,фрау Меркель!
-Ну что ж,на нет и суда нет, я так и знача,что вы как всегда не при чем!
Меркель: Владимир! Я тут хочу узнать о вашей роли в посадке самолёта в Минске, нам ничего не ясно.
Путин: Какого самолёта?!
Меркель: Ryanair в Минске.
Путин: А-аа, нет, мы здесь не причём, вон Песков с Лавровым могут подтвердить.
Меркель: Ну вот же, теперь всё ясно, просто камень с души свалился.
Путин: (Неразборчиво)
Меркель: Да, уже последние трубы укладываем, не извольте беспокоиться, старикашка Джо не проблема.
С виду - приличная фрау, а такие мысли тлетворные вас навещают...
Курва из Штази...
В то же время, добавляет канцлер, у участников саммита ЕС "не было достоверной информации" о роли России, поэтому она намерена поставить этот вопрос президенту России Владимиру Путину во время их следующего разговора".
Да-да! Пускай обязательно спросит, и не забудет посмотреть ему в глаза. Может быть найдёт в них понимание.
Которой нет заднего хода от тяжких грехов, турма или стенка.
Красных надо вычищать вместе с чекистами под корень, это мировое зло
фрау Меркель спроси у матери Протасевича как ты моешь ей помочь........
- Не, Ангела, не я.
- А, ну карашо.
- Найн, фрау Меркель. Натюрлих найн.
- Фуух... Да ист фантастиш. Так што там дер Нордише Поток 2? Ми ждьём газ.
Что Меркель собирается услышать???!........что ей скажут правду?
рашизм=тероризм
- Он приземлился.
Вова ху@лдо відповість, що"их там нет і ни когда не было". А Ви, пані Меркель, будуйте газопровід, на якому путін підвісить всю Німеччину.
Что у них в башке творится?
Она - утонула!"
Данке шен...
Меркель - Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович. А не соблаговолите ли Вы рассмотреть возможность поведать мне о роли России в посадке самолета Ryanair в Минске?
Путин - Чего-чего? Сдурела, лошадь? Видел, как тебя уже на людях трясёт - так тебе от "Северного Потока-2" бабла не терпится. Гляди, немчура, передумаю - будешь газ по ночам из-под одеяла нюхать.
Меркель - Хи-хи-хи. Бешульдигн, знаете ли. Это у меня возрастное - старческий маразм разбил. Из-за него проклятущего не подумавши сую свой нос, куда не надо. А раз нельзя, так нельзя. Я ж в курсе дела: "что русскому хорошо, то немцу - смерть"©.
Путин - Так-то лучше.