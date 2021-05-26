От инсульта умер 81-летний британец, которого одним из первых привили от COVID-19

В Великобритании умер 81-летний Уильям Шекспир, которого вторым вакцинировали против коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Друг Шекспира Джейн Иннес, которая является советником в университетской больнице Ковентри, сообщила, что тот умер от болезни, не связанной с коронавирусом - у него случился инсульт.

"Билл был очень благодарен за то, что ему предложили стать одним из первых в мире, кому дали вакцину. Он часто говорил об этом с людьми и всегда призывал всех получать вакцину, если есть возможность ", - рассказала жена умершего.

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Первым человеком, которому в декабря 2020 года сделали прививку против COVID-19 в рамках программы массовой вакцинации в Великобритании, стала 90-летняя Маргарет Кинан.