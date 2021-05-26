От инсульта умер 81-летний британец, которого одним из первых привили от COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье
В Великобритании умер 81-летний Уильям Шекспир, которого вторым вакцинировали против коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Друг Шекспира Джейн Иннес, которая является советником в университетской больнице Ковентри, сообщила, что тот умер от болезни, не связанной с коронавирусом - у него случился инсульт.
"Билл был очень благодарен за то, что ему предложили стать одним из первых в мире, кому дали вакцину. Он часто говорил об этом с людьми и всегда призывал всех получать вакцину, если есть возможность ", - рассказала жена умершего.
Первым человеком, которому в декабря 2020 года сделали прививку против COVID-19 в рамках программы массовой вакцинации в Великобритании, стала 90-летняя Маргарет Кинан.
Пожалуйста, подождите...
Компанія Fazze заявила, що вона є «маркетинговою платформою з впливу, яка з'єднує блогерів і рекламодавців» і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там. Згідно з даними у соцмережі LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке заснував російський підприємець. У вівторок Fazze закрила свій сайт і профіль в Instagram.
Минулого тижня агентство зв'язалося з кількома французькими YouTube-блогерами, які займаються питаннями охорони здоров'я та науки, і просило їх поганою англійською «пояснити», що «рівень смертності серед вакцинованих Pfizer майже втричі вищий, ніж серед вакцинованих AstraZeneca».
Лідерам думок сказали опублікувати на своїх сторінках у YouTube, Instagram або TikTok посилання на матеріали в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік звіту, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. Але the Guardian зазначає, що стаття в Le Monde стосується даних, які, як повідомляється, російські хакери викрали з Європейського агентства з лікарських засобів і опублікували в дарк вебі. Вона не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.
Крім того, блогерів попросили сказати своїм підписникам, що «основні засоби масової інформації ігнорують цю тему» і запитати: «Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?» Лист також містив прохання «поводитися так, як ніби у вас є пристрасть і інтерес до цієї теми» й уникати використання слів «реклама» або «спонсорований» в повідомленнях або відео, тому що «матеріал повинен бути представлений як ваша особиста незалежна думка».
Скріншоти листів від компанії опублікував в Twitter Лео Грассі, популярний французький науковий YouTube-блогер з майже 1,2 млн підписників. Грассі сказав, що у кампанії був «колосальний бюджет», але агентство відмовилося назвати свого клієнта.
Німецький блогер з 1,5 млн підписників Мірко Дротчман також опублікував скріншот електронного листа з проханням взяти участь в «інформаційній кампанії» про «значну кількість смертей» після щеплення Pfizer.
https://zaxid.net/news/
Второй человек, привитый от Ковид попал под машину.
Ізраїль-"гордий переможець" ковіду мовчить, хоча є інфа про велику к-ть міокардитів після "чарівного" пфайзера. І в інших країнах.
Тепер і Штати схаменулися. + там, здається, ще й від J&J.
Міокардити, інсульти, підвищення тиску, реанімація, зупинка серця і смерть ... Хтось у комі опиняється ... Люди пишуть в коментах про себе, своїх рідних і друзів. Поширили в Квебеку - і тут почали люди відписувати про те саме.
Не бачила, щоб ЦН подавав, але жінки по світу підняли хвилю в соцмережах про порушення менструального циклу після =універсальної= протиковідної вакцинки. Навіть у тих, у кого вже менопауза кілька років, пішли місячні.
І тоді уроди-"експерти", які гірше останньої шлюхотні, обслуговують "борців", мусили повилазити і проквакати, що це все - нормально, нема нічого небезпечного і т.д. Але люди питають: а чому цих побічних ефектів не перераховано на їхніх прикоцаних папірчиках ?
Тут і в Штатах обколюють дітей з 12-ти років. У нас від школи =походи= організовують. Дозвіл батьків не потрібен. Притомні батьки в шоці: як така дитина може підписати папір, що вона усвідомлює всі ризики ? А якщо потім дитина стане інвалідом після вакцинки, за яку виробники жодної відповідальності не несуть, хто доглядатиме ту дитину ?
Бітьки дуже переживають, що дитину можуть віднести, не повідомивши їх + про тиск, який чинитимуть вчителі і однокласники.
"Свобода вибору".
British model dies days after receiving AstraZeneca vaccine
A British model has died days after receiving the Oxford-AstraZeneca vaccine in Cyprus.
Stephanie Dubois, 39, suffered a "serious thrombotic episode" after being given the jab in the town of Paphos.
Health officials at Cyprus's main state hospital in the capital, Nicosia, said that she had no underlying health conditions.
\
Еще можно вообще их не лечить, все равно помрут. Столько идей, столько идей...
Они тоже всю жизнь работали и платили налоги, они прожили жизнь, поднимая экономику своей страны, а сейчас, когда они как раз наиболее уязвимы для вируса, ты предлагаешь на них же насрать. Подумай, ты ведь тоже старым станешь рано или поздно. Не буду, конечно, говорить за тебя, может быть ты охотно и отдал бы свою порцию вакцины кому-то более достойному, чем ты сам, но далеко не всем хочется умирать даже когда тебе 81.
Мне видеть торжество неправой силы,
Достоинство, что ввергли в нищету,
И Веру, что обманом подкосили,
И разодетую до блеска Мразь,
И Глупость, поучающую Знанье,
И Непорочность, втоптанную в грязь,
И Музу в лапах палача-Молчанья,
И Благость, ставшую служанкой Зла,
И Честность, что прослыла простотою,
И Немощь, что над Мощью власть взяла,
И Зло, взлелеянное Добротою -
Смерть призывая, умереть не смею:
Любовь сгублю кончиною своею.