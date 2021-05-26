Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемому в госизмене экс-сотруднику МВД Украины в Крыму Федоряну

Голосеевский районный суд в Киеве во вторник, 25 мая, решил продлить арест подозреваемому в госизмене бывшему заместителю начальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николаю Федоряну до 23 июля 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также суд назначил Федоряну залог в размере 21 миллион 338 тысяч гривен.

Ранее в прокуратуре АРК сообщали, что направили обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который "способствовал незаконному преследованию крымчан".

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах "Хизб- ут- Тахрир", по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", – говорилось в сообщении.

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В ведомстве не назвали имя и фамилию обвиняемого, но согласно опубликованной ранее информации, речь идет о бывшем заместителе начальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николае Федоряне.

Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября 2020 г. на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".

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Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

9 ноября суд взял мужчину под стражу.

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