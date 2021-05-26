Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемому в госизмене экс-сотруднику МВД Украины в Крыму Федоряну
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Голосеевский районный суд в Киеве во вторник, 25 мая, решил продлить арест подозреваемому в госизмене бывшему заместителю начальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николаю Федоряну до 23 июля 2021 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Также суд назначил Федоряну залог в размере 21 миллион 338 тысяч гривен.
Ранее в прокуратуре АРК сообщали, что направили обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который "способствовал незаконному преследованию крымчан".
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах "Хизб- ут- Тахрир", по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", – говорилось в сообщении.
В ведомстве не назвали имя и фамилию обвиняемого, но согласно опубликованной ранее информации, речь идет о бывшем заместителе начальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николае Федоряне.
Напомним, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября 2020 г. на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в оккупированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб ут-Тахрир".
Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.
9 ноября суд взял мужчину под стражу.
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сразу представляется какой шум и гам твориться в его хатынках-замках... как суетятся его адвокаты пытаясь сохранить наворованное... как размажориваются его отпрыски... как разбегаются его подельники писяя кипятком от страха...