Байден считает, что дальнейшие санкции против "Северного потока-2" были бы "непродуктивными" для отношений США и Европы
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Президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток 2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Bloomberg.
Байден заявил журналистам что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершён".
Кроме того, как отмечается в сообщении, по словам президента США, дальнейшие санкции против "Северного потока 2" были бы "непродуктивны" для отношений США с Европой.
Нынешняя администрация США неоднократно заявляла, что выступает против проекта "Северный поток 2" и будет пытаться воспрепятствовать завершению строительства.
Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода.
В частности, многие конгрессмены-республиканцы ранее в мае выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.
Пожалуйста, подождите...
(с) Байден.
Но есть и плохие новости - эта банда гадит в Штатах еще больше чем за пределами. Одна только недавняя канонизация гопника-наркомана чего стоит.
Вирішила не наводити ніки. Цього разу.
ВАУ це ж наша перемога!!! Тепер ячекаємо на повалення "режиму" НеЛоха, картопляного бацькі і можливо подальший занепад рашки аж до її розпаду. Якщо Байден з яйцями звичайно... 07.11.2020 19:06
Джо, зробимо їх разом) 07.11.2020 19:22
Господи, я чекав цього чотири роки ! 07.11.2020 19:32
пока шо джо-торпеда нашла свою цель и если за ето надо платитъ - я буду. 07.11.2020 20:25
НАШИ ПОБЕДИЛИ! УРА! 07.11.2020 19:36
You go Joe ! Congrats !!! Позитивчик на нашей улице на ближайшие 4 года ! 07.11.2020 20:37
Кажуть він був другом МакКейна, хоча і в різних таборах... Тому однозначно Байден-президент, піде на користь Україні. 07.11.2020 21:04
Байден пришле свого спецпредставника по Україні щоб Зельку дрючив. 11.11.2020 00:04
... Трамп ЧМО. ... Украиной вообще не занимается, а Байден занимался и будет заниматься. Сирию сдал *****. Украина у него, как кость в горле. Для Украины лучший вариант это Байден. 11.11.2020 12:09
Держитесь, кацапы! Госдеп возглавит внук киевлянина Блинкен! Зима на носу - готовьтесь сосать лапу! И так - четыре года! 25.11.2020 02:53
Поздравляю Америку с правильным, спасительным для всех выбором....Америка избавилась от рыжего придурка и клоуна, а теперь обязана обезвредить мирового террориста, шизофреника - маньяка путина.... Кремлёвская нечисть должна сидеть под плинтусом и ждать указаний из Вашингтона и Киева.....25.11.2020 06:18
Здається, цим можна сказати ВСЕ Байден стане гіршим для русні ніж Обама. Це за Трампа Жирік шампанське пив. 25.11.2020 14:17
Biden forever! 20.01.2021 20:17
Байден забьет гвоздь в крышку гроба московии. Аминь 20.01.2021 20:54
Байден з тих політиків, яких можна вважати засновниками ******** Америки. Американці та весь світ йому ще віддячать. Розпочав він у правильному напрямку: мочити кацапів - це його обов'язок перед людством. Хто як не він? Хто як не велика Америка зможе придушити цю кремлівську гідру! Трампон на на таке був не здатний. 22.01.2021 01:52
Будь-який през США кращий, ніж агент КГБ Трамп. 29.01.2021 19:38
Козак Байда Україну в біді не полишить, перед окупантом ******.. 08.02.2021 16:33
наймогутніший президент світу дасть просраться московії!!! 08.02.2021 16:37
вот что Байден животворящий делает.. и это еще даже года его каденции не прошло..
22.02.2021 18:08
Последнее слово будет за президентом Украины Джо Байденко. ...а он умеет нагибать, по серьёзному 23.02.2021 23:39
І т.д., і т.п. І ще ображаються та верещать, коли нагадуєш.
До речі, ідол українського населення заявляв, що балотуватиметься на 2-й термін.
Ещё умудряются переводить имена собственные
Возможно у Байдена есть чем загнать **** в угол , но надо же его в ловушку заманить 😀😀😀
Федеральна прокуратура штату Нью-Йорк у справі проти адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані вилучила дані з електронної пошти та акаунтів iCloud двох колишніх українських чиновників та українського бізнесмена. Ймовірно, йдеться про ексгенпрокурора Юрія Луценка, ексглаву Державної фіскальної служби Романа Насірова та бізнесмена Олександра Левіна.
P.S еще скажите что это ***** Байден нам вакцинацию провалил
...правда со временем у них становится всё меньше и меньше возможностей на неё влиять. Остальные страны поднимают экономики, развиваются. Китай уже превзошёл США по ППС ВВП. США остаются прежним куском масла, а хлеб по какому они размазываются становится всё больше. Вот уже и Германия их в открытую посылает.
Когда то США покупали лояльность своих союзников. А сейчас у них уже не хватает на это денег, и приходится заставлять их делать по своему - угрожая. Дело времени, когда и выполнить угрозы уже не хватит сил.
Это выгодно и экономически и политически отстаивать свои интересы в Европе! Украина, Польша, Чехия, Румыния, Грузия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия,..туда можно пригласить Турцию и Азербайджан! Вместе можем стать одним из новых экономических, культурных и политических центров Европы.
а Евросоюз с Германией и Францией это политические проститутки и марионетки кремля.
И про военную помощь которая была при Трампе и его четкую позицию, его давление на европку и не надейтесь, тупоголовые.
И всего делов.
Сюда же можно присовокупить пафосную бабищу Витулю Нуланд с её меседжем для украинцев: "хрен вам, а не НАТО", далее напечатать текст Будапештского меморандума на туалетной бумаге, подтирать им жопы и радоваться жизни.
А меж тем Байден очертил решительные планы на ближайшее будущее:
"Где моя вставная челюсть? Пойду шамкать манную кашку - надеюсь сегодня без комочков. А потом отдамся утренней клизме".
Во-первых, ценность СП-2 чрезмерно преувеличена. Может она была настолько высокой в 2014-ом году, но с тех пор она упала во много раз!
а) уже заключенный контракт с Украиной на транзит газа
б) антимонопольный закон ЕС запрещающий использование СП-2 на полную мощность
в) снижение потребление газа в ЕС
г) достройка инфраструктур СПГ и норвежского газа
это все достигнуто за счет того, что из-за санкций достройка СП-2 была отложена на 7-8 лет.
Во-вторых, уже действующие санкции и последующие очень сильно сейчас вредят и навредят в будущем СП-2, даже когда он будет построен.
ВСЁ, "поезд ушел"! СП-2 уже никогда не выполнит задач, которые на него так сильно возлагал Уйло.