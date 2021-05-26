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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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"В процессе": Байден заявил, что не хочет спекулировать на теме санкций против Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что вопрос о разработке санкций в отношении властей Беларуси из-за инцидента с Ryanair находится в процессе рассмотрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это в процессе", - цитирует ответ Байдена на вопрос о возможных санкциях в отношении Беларуси издание The Hill.

"Я не хочу спекулировать на эту тему, пока мы не завершим", - отметил он.

Ранее Байден назвал "прямым оскорблением международных норм" ситуацию с самолетом Ryanair в Беларуси и сообщил, что поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

"Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями", - цитирует Белый дом заявление Байдена.

Он отметил, что вынужденная посадка коммерческого рейса Ryanair и последующее задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Романа Протасевича являются "прямым оскорблением международных норм".

"Соединенные Штаты присоединяются к странам по всему миру в призывах к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко", - заявил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
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Топ комментарии
+8
З Байдкном все вже зрозуміло. Говорить одне. А робить протилежне. Піде ручкатись з "убивцею".Санкцій не буде, буде бла бла бла...
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26.05.2021 08:01
+2
"Я дам вам парабеллум". "У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 9559
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26.05.2021 09:26
+2
Правильно, чтобы добро победило зло, все добрые должны собраться и замочить всех злых! "У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1679
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26.05.2021 10:50
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Правила форума Совет форумчан
почему просто не взять и уничожить недофюреров россии и беларуси пока они не уничтожили мировой порядок и не совершили преступления против человечества?
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26.05.2021 08:01 Ответить
А почему бы не взять и уничтожить всех насильников, убийц, да и просто "быдло-быков" в Украине?
Что бы нормально жилось простым, законопослушным и работящим украинцам!
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26.05.2021 08:31 Ответить
Правильно, чтобы добро победило зло, все добрые должны собраться и замочить всех злых! "У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 1679
показать весь комментарий
26.05.2021 10:50 Ответить
"Я дам вам парабеллум". "У процесі": Байден заявив, що не хоче спекулювати на темі санкцій проти Білорусі - Цензор.НЕТ 9559
показать весь комментарий
26.05.2021 09:26 Ответить
З Байдкном все вже зрозуміло. Говорить одне. А робить протилежне. Піде ручкатись з "убивцею".Санкцій не буде, буде бла бла бла...
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26.05.2021 08:01 Ответить
Ага, придурок Трамп - було написано у їх методичках.
Щось про бідона нічого не написано, бо язики в жопу засунули.
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26.05.2021 08:29 Ответить
И как же украинские читатели цензора повлияли на выбор президента сша? Хотите показать свою недооцененную проницательность? - Поиграйте с сыном в шахматы
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26.05.2021 08:59 Ответить
У бульбенфюрера рак предстательной железы, раньше операции делались в одной из европейских клиник, в принципе пока еще все операбельно, но теперь для него ехать в Европу это риск получить билет в один конец. Приезжать из врачей тоже никто не хочет, для них это крах карьеры и пятно на всю жизнь. Оставался только вариант с Катаром и ОАЭ, но теперь похоже и эта форточка закрывается. А глупый Витёк Лукашенко "старшой" уже представляет себя новым Рамзанчиком Кадыровым, сидящим на белорусском "троне" на дотациях из *********. Хотя если честно сказать Кадыров по сравнению с Витьком это Цицерон и Юлий Цезарь. У нынешнего Президента НОК Беларуси каждое второе слово это б...ь, и фраза из более чем 5 слов для него без бумажки неподъемная. Вот такие то дела на горизонте.
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26.05.2021 08:33 Ответить
Нужно напомнить диктатору в каком году Белорусской сср передали Берестейщину населенную украинцами. Старики там до сих пор помнят украинский не смотря на ассимиляцию. Украина введи миротворцев!
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26.05.2021 08:57 Ответить
проти білорусі "на розгляді".. північний потік-2 - санкції антипродуктивні..
Молодець дядечко Джо.. не те шо любітєль путіна Трамп..
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26.05.2021 09:06 Ответить
Затем Байден решительно подитожил своё заявление:
"Где моя вставная челюсть? Пойду шамкать манную кашку - надеюсь, сегодня без комочков. А затем отдамся послеобеденной клизме".
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26.05.2021 09:43 Ответить
Останні новини по постачанню енергоносіїв показали що американські соціалісти вже домовились із кацапами. Комі важко перейти в цинізмі-вони здатніі домовитись із ким не будь: диктаторами, наркобаронами, вбивцями... лиш би косити бабло. Зустріч Байдена з пуйлом-це зустріч агента із куратором.
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26.05.2021 12:09 Ответить
 
 