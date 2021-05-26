Одесский суд взял под стражу психолога-логопеда, которая вместе с мужем развращала малолетних детей "за сладости"

В Одессе суд взял под стражу психолога-логопеда, которая подозревается в причастности к сексуальному насилию над малолетними детьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Отмечается, что соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы 25 мая.

Альтернатива в виде залога не предусмотрена.

Установлено, что женщина, имея педагогическое образование, по месту своего жительства занималась подготовкой детей к школе. По версии следствия, во время проведения частных занятий у ее мужа возник умысел удовлетворения половой страсти с малолетними учениками.

"Так, женщина среди детей, которые посещают уроки, определяла тех, в отношении которых возможно совершать уголовные преступления, с помощью психологического воздействия склонять их к участию в действиях сексуального характера и не допустить дальнейшего разглашения ими информации о событиях, которые происходят", - говорится в сообщении.

Таким образом, с мая по июль 2020 года подозреваемый неоднократно совершал в отношении четырехлетнего мальчика и трехлетней девочки сексуальное насилие.

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В свою очередь, подозреваемая просила детей выполнять приказы мужа, а за хорошее поведение обещала сладости.

В суде также отметили, что в отношении второго подозреваемого (мужа логопеда) меру пресечения сегодня не избрали из-за его состояние здоровья. На заседание он не явился из-за плохого самочувствия.

Детали дела: в Беляевском районе Одесской области объявлено подозрение супругам, которые совершали сексуальное насилие над малолетними детьми.

Подозреваемые-53-летняя психолог-логопед и ее 57-летний муж.

За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненно.