Одесский суд взял под стражу психолога-логопеда, которая вместе с мужем развращала малолетних детей "за сладости"
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В Одессе суд взял под стражу психолога-логопеда, которая подозревается в причастности к сексуальному насилию над малолетними детьми.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Отмечается, что соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы 25 мая.
Альтернатива в виде залога не предусмотрена.
Установлено, что женщина, имея педагогическое образование, по месту своего жительства занималась подготовкой детей к школе. По версии следствия, во время проведения частных занятий у ее мужа возник умысел удовлетворения половой страсти с малолетними учениками.
"Так, женщина среди детей, которые посещают уроки, определяла тех, в отношении которых возможно совершать уголовные преступления, с помощью психологического воздействия склонять их к участию в действиях сексуального характера и не допустить дальнейшего разглашения ими информации о событиях, которые происходят", - говорится в сообщении.
Таким образом, с мая по июль 2020 года подозреваемый неоднократно совершал в отношении четырехлетнего мальчика и трехлетней девочки сексуальное насилие.
В свою очередь, подозреваемая просила детей выполнять приказы мужа, а за хорошее поведение обещала сладости.
В суде также отметили, что в отношении второго подозреваемого (мужа логопеда) меру пресечения сегодня не избрали из-за его состояние здоровья. На заседание он не явился из-за плохого самочувствия.
Детали дела: в Беляевском районе Одесской области объявлено подозрение супругам, которые совершали сексуальное насилие над малолетними детьми.
Подозреваемые-53-летняя психолог-логопед и ее 57-летний муж.
За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненно.
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До цієї жінки ходило дуже багато дітей. І ніхто таких показів не давав. Батьки не вірять, бо розпитували і у своїх дітей. Кажуть, що це наклеп.
Це не дивно ?
"Пользуясь беспомощностью детей, муж совершал над ними сексуальное насилие. Свои "развлечения" злоумышленник снимал на мобильный телефон. Чтобы дети не рассказали родителям о развратных "играх", жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их", - говорится в сообщении.
Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 годов рождения.
Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигурантов сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны.Источник: https://censor.net/ru/v3266829