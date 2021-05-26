РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8466 посетителей онлайн
Новости Происшествия
9 074 11
дети (6022) насилие (364) Одесская область (3105) психологи (117)

Одесский суд взял под стражу психолога-логопеда, которая вместе с мужем развращала малолетних детей "за сладости"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Одесский суд взял под стражу психолога-логопеда, которая вместе с мужем развращала малолетних детей

В Одессе суд взял под стражу психолога-логопеда, которая подозревается в причастности к сексуальному насилию над малолетними детьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Отмечается, что соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы 25 мая.

Альтернатива в виде залога не предусмотрена.

Установлено, что женщина, имея педагогическое образование, по месту своего жительства занималась подготовкой детей к школе. По версии следствия, во время проведения частных занятий у ее мужа возник умысел удовлетворения половой страсти с малолетними учениками.

"Так, женщина среди детей, которые посещают уроки, определяла тех, в отношении которых возможно совершать уголовные преступления, с помощью психологического воздействия склонять их к участию в действиях сексуального характера и не допустить дальнейшего разглашения ими информации о событиях, которые происходят", - говорится в сообщении.

Таким образом, с мая по июль 2020 года подозреваемый неоднократно совершал в отношении четырехлетнего мальчика и трехлетней девочки сексуальное насилие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начато уголовное производство по принуждению к аборту 16-летней воспитанницы интерната на Николаевщине. Проверяются аналогичные факты, - Мамедов

В свою очередь, подозреваемая просила детей выполнять приказы мужа, а за хорошее поведение обещала сладости.

В суде также отметили, что в отношении второго подозреваемого (мужа логопеда) меру пресечения сегодня не избрали из-за его состояние здоровья. На заседание он не явился из-за плохого самочувствия.

Детали дела: в Беляевском районе Одесской области объявлено подозрение супругам, которые совершали сексуальное насилие над малолетними детьми.

Подозреваемые-53-летняя психолог-логопед и ее 57-летний муж.

За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненно.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+7
Жалко нет смертной казни для этого био мусора
показать весь комментарий
26.05.2021 07:52
+2
Вчора показували в новинах.
До цієї жінки ходило дуже багато дітей. І ніхто таких показів не давав. Батьки не вірять, бо розпитували і у своїх дітей. Кажуть, що це наклеп.
показать весь комментарий
26.05.2021 07:56
+2
Окрім однієї родини ніхто нічого не помітив.
Це не дивно ?
показать весь комментарий
26.05.2021 08:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жалко нет смертной казни для этого био мусора
показать весь комментарий
26.05.2021 07:52 Ответить
Вчора показували в новинах.
До цієї жінки ходило дуже багато дітей. І ніхто таких показів не давав. Батьки не вірять, бо розпитували і у своїх дітей. Кажуть, що це наклеп.
показать весь комментарий
26.05.2021 07:56 Ответить
100% помста конкурентов педофилов....
показать весь комментарий
26.05.2021 08:08 Ответить
Окрім однієї родини ніхто нічого не помітив.
Це не дивно ?
показать весь комментарий
26.05.2021 08:11 Ответить
Навіщо це твоє лепетання?

"Пользуясь беспомощностью детей, муж совершал над ними сексуальное насилие. Свои "развлечения" злоумышленник снимал на мобильный телефон. Чтобы дети не рассказали родителям о развратных "играх", жена педофила прибегала к приемам психологического давления, запугивая их", - говорится в сообщении.
Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 годов рождения.
Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигурантов сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны.Источник: https://censor.net/ru/v3266829
показать весь комментарий
26.05.2021 08:35 Ответить
как из фильма история -это ужас
показать весь комментарий
26.05.2021 08:28 Ответить
Жах. Два рідкісних виродки знайшли одне одного і разом творили таке, що в голові не міститься...
показать весь комментарий
26.05.2021 08:36 Ответить
3-4 ГОДА !!!??? ЭТО КАК !!!??? ПОХОЖЕ НА ПОДСТАВУ !!!
показать весь комментарий
26.05.2021 09:27 Ответить
Это члены секты педофила ПетуШария
показать весь комментарий
26.05.2021 11:45 Ответить
 
 