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Украинские воины сбили вражеский беспилотник вблизи Березового. За сутки - 8 нарушений режима "тишины", потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинские воины сбили вражеский беспилотник вблизи Березового. За сутки - 8 нарушений режима

За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, недалеко от населенного пункта Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское оккупанты осуществили обстрел из минометов 82-мм калибра.

Возле Водяного вооруженные формирования Российской Федерации трижды применили в сторону украинских позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

В районе населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении позиций ВСУ, возле поселка Березовое был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Мавик" с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов.

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Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

"Боевых потерь среди украинских защитников за минувшие сутки нет", - сказано в сообщении.

Украинские воины сбили вражеский беспилотник вблизи Березового. За сутки - 8 нарушений режима тишины, потерь нет, - штаб ОС 01
Украинские воины сбили вражеский беспилотник вблизи Березового. За сутки - 8 нарушений режима тишины, потерь нет, - штаб ОС 02
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Молодцы.
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26.05.2021 08:08 Ответить
Нехай щастить.
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26.05.2021 08:15 Ответить
Мавик сбили? А как они в него попали? Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 470
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26.05.2021 08:15 Ответить
Случайно
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26.05.2021 09:55 Ответить
Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7426 Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3627
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26.05.2021 08:32 Ответить
Ну и доколе,или"потерь нет"-уже "перемога"? Українські воїни збили ворожий безпілотник поблизу Березового. За добу - 8 порушень режиму "тиші", втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3546
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26.05.2021 08:35 Ответить
 
 